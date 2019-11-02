Два детсада открыли в Первореченском районе Владивостока

За два года во Владивостоке появится порядка 10 дошкольных учреждений с ясельными группами на 12-18 детей

Центр развития ребенка "Паровозик". Фото: пресс-служба думы Владивостока

Открытие муниципальных дошкольных учреждений состоялось в Первореченском и Ленинском районах Владивостока. "Центр развития ребенка — детский сад №79" был открыт 30 октября на Военном Шоссе, 5-б, "Детский сад № 52 общеразвивающего вида" открылся 1 ноября на ул. Муравьева-Амурского, 4, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе думы Владивостока.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава города Олег Гуменюк, председатель думы Владивостока Андрей Брик; заместитель председателя думы, руководитель фракции "Единая Россия" Елена Новицкая; первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Лариса Карпачева, начальники АТУ Первореченского и Ленинского районов города Александр Жирнов и Владимир Ковалевич, родители и воспитанники детских садов.

Глава города Олег Гуменюк и председатель думы Андрей Брик поздравили коллективы дошкольных образовательных учреждений, родителей и детей с открытием детских садиков.



Глава Владивостока Олег Гуменюк. Фото: пресс-служба думы Владивостока

"Во Владивостоке сегодня действует более 100 дошкольных образовательных учреждений. Благодаря совместной работе администрации и думы Владивостока проводится системная реконструкция, строительство и открытие новых детских садов. Налажено понимание между муниципалитетом и представителями организаций и предприятий, готовых передавать ведомственные учреждения дошкольного образования на баланс города.

К примеру, центр развития ребенка "Паровозик" — это бывший детский сад, принадлежавший ОАО "РЖД". Благодарю промышленную группу железнодорожников за то, что сохранили и передали данное помещение, а не перепрофилировали его под другие цели, теперь в нем вновь звучит детский смех. Детский сад на Военном Шоссе сегодня может принять 80 малышей.

Более 200 млн рублей предусмотрено в этом году на реконструкцию и восстановление детских дошкольных учреждений, а до 2021 года планируется выделение еще 400 млн рублей", — отметил председатель думы города.



Председатель думы Владивостока Андрей Брик. Фото: пресс-служба думы Владивостока

В микрорайоне Гайдамак открылся муниципальный детский сад, получивший название "Матрешка". Это образовательное дошкольное учреждение было благоустроено также при поддержке членов фракции "Единой России" в думе города. Раньше это был ведомственный садик, принадлежавший заводу "Эра". Более года назад учреждение было закрыто.

"Усилия власти и депутатского корпуса принесли хорошие результаты: 1 ноября детский сад распахнул свои двери, хотя еще в феврале здание пустовало. За время его ремонта были проведены настолько масштабные преобразования, что изменился весь облик помещений: оборудованы музыкальный зал и новые санузлы, переоборудован пищеблок. В здании заменена вся электрика, установлена пожарная сигнализация. Детский сад полностью готов к приему малышей. Здесь сформирован прекрасный педагогический коллектив.

На примере детского сада "Матрешка" мы видим, как слаженная работа городских властей и депутатов думы помогает решить во Владивостоке в целом вопрос с устройством в детские учреждения малышей города", — подчеркнула заместитель председателя Думы, координатор федерального партийного проекта "Новая школа" Елена Новицкая.

В ходе реконструкции был покрашен и оштукатурен фасад здания "Матрешки", в помещении заменена водосточная система, пристроены эвакуационные выходы. На территории вокруг детского сада установили горки, качели, теневые навесы. Сегодня "Матрешка" готова принять 60 детей в возрасте до 3 лет.



Детсад "Матрешка". Фото: пресс-служба думы Владивостока

"Это значимые для Владивостока события, способствующие повышению качества и уровня жизни горожан. Радует, что молодые семьи могут почувствовать сегодня поддержку со стороны государства. Целевое софинансирование нацпроектов из федерального и краевого бюджетов позволяет вести строительство и вводить в эксплуатацию новые дошкольные учреждения. Общим результатом такой важной работы должно стать то, что практически все молодые мамы, жительницы Владивостока, получат возможность определить своих малышей в садики.

В системе дошкольных образовательных учреждений Владивостока планируется создание 1130 дополнительных мест. За период 2019-2020 годов во Владивостоке появится порядка 10 дошкольных учреждений с ясельными группами на 12-18 детей, что практически полностью снимет напряженность с наличием мест в ясельных группах. Таким образом, к 2021 году в столице ДФО планируется обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет благодаря комплексной плановой работе администрации и думы Владивостока", — акцентировал Андрей Брик.

Глава города и председатель думы вручили заведующим детских садов сертификаты на приобретение игрушек для дошкольных образовательных учреждений.

Открытие муниципальных дошкольных учреждений состоялось в Первореченском и Ленинском районах Владивостока