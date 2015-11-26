Поездки Тельцов, решения Близнецов и шансы Раков: подробный гороскоп на 6 ноября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 19:00
Гороскоп. Фото: Pixabay.com

ОВНЫ, соберитесь с силами и разделайтесь с незавершенными делами, иначе они напомнят о себе в самый неподходящий момент. Поступающие предложения рекомендуется изучить с разных сторон, выбирая те, что принесут наибольшую пользу.

У ТЕЛЬЦОВ удачно проходят поездки, особенно совершаемые в компании друзей или сотрудников по работе. Общение с любимыми будет непростым, но интересным. Если что-то не получается, — значит, возможно, ваши основные цели изменились.

У БЛИЗНЕЦОВ отличное время для принятия волевых решений, отказа от вредных привычек. При должном настрое сегодня можно вспомнить свои прошлые жизни, восстановить связь с предками, которая будет усиливать вас в дальнейшем.

РАКИ имеют все шансы совершить удачные покупки, получить прибыль от коммерческих предприятий. Информация, полученная сегодня, будет актуальна в течение месяца. О личных планах лучше пока не откровенничать.

У ЛЬВОВ хорошее время для обучения: отлично усваиваются знания, полученные от друзей, сослуживцев и деловых партнеров.  Избегайте скоропалительных выводов на чужой счет. Вечер идеально подходит для получения удовольствия от самых разных вещей.

ДЕВЫ добьются успеха во всех новых делах. Однако не забрасывайте и старые увлечения, найдите время для любимого хобби. Хорошее время для изучения языков и ремесел, можно с успехом проявить себя в таких областях как живопись и музыка.

У ВЕСОВ непредсказуемо проходит общение с лицами, старше их по возрасту или положению. Не стоит стремиться победить во всех спорах: это возможно, но такое поведение приведет к изоляции, чувству одиночества. 

СКОРПИОНАМ физическая активность могла бы помочь снять напряжение: посещение спортзала или бассейна принесет и удовольствие, и пользу. Хороший день для покупок: не торопитесь, и вам удастся выбрать лучшее из того,  что вам предложат.

У СТРЕЛЬЦОВ подходящий день для любых начинаний, принятия ответственных финансовых решений. Контакты с новымилюдьми сулят самые разные переживания. Постарайтесь активней применять на практике знания, которыми обладаете.

КОЗЕРОГАМ стоит сконцентрироваться на целях, связанных с карьерой. Следует предпринять что-нибудь в этом плане – дальше начать действовать будет сложнее. Есть шанс наладить новые выгодные контакты.

ВОДОЛЕЯМ стоит подумать, прежде чем давать обещания, высказываться на чей-то счет. Постарайтесь достичь взаимопонимания с другими участниками событий. Часть дня рекомендуется провести в одиночестве, хорошо заниматься медитацией, чтением духовной литературы.

РЫБЫ смогут удачно продемонстрировать свои рабочие качества и, как следствие, получат вознаграждение. Некоторым предстоит заняться ремонтом, что потребует больших  эмоциональных и материальных затрат.

 

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  астрология

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