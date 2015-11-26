Детский сад на 220 мест в Радужном построит фирма из Владивостока

Завершился аукцион на строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Радужный в Уссурийске
Общество 17:30
Детский сад на 220 мест в Радужном построит фирма из Владивостока. Фото: Предоставлено руководством проекта "Радужный"

По результатам аукциона определился подрядчик, который займется строительством нового детского сада в Уссурийске. Крайний срок сдачи дошкольного учреждения в микрорайоне Радужный – апрель 2021 года, сообщает ИА UssurMedia.

Строительством детсада в Радужном займется ООО "Проект" из Владивостока. Цена контракта – 221,5 млн рублей. Дошкольное учреждение будет удовлетворять всем требованиям современного детского сада.

Стало известно, каким будет детский сад в новейшем микрорайоне Уссурийска

На трех этажах детсада в Радужном планируется размещение 12 групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий. На территории детского сада предусмотрены хозяйственная и игровая зоны. Последняя, к слову, состоит из 12 групповых площадок для разных возрастных категорий детей и одна физкультурная площадка.

Отметим, что пока в Радужном функционирует частный детский сад "Детская академия". Он находится на первом этаже одного из жилых домов микрорайона. Этот детский сад включает в себя игровой зал, столовую, спальню и санузел. Интересно, что сюда приводят своих детей не только местные жители, но и уссурийцы из других районов города. А по выходным детский сад работает еще и в режиме развивающего центра.

Радужный зарекомендовал себя как социально ориентированный микрорайон, именно поэтому сразу после завершения первых этапов строительства жилых домов руководство проекта начало уделять внимание развитию инфраструктуры. В новом микрорайоне работает магазин с широким ассортиментом товаров, ведется строительство торгового центра. В Радужном успешно функционирует секции по тхэквондо и йоге. Открытие детского сада на 220 мест, а в последующем и школы делает жизнь в Радужном еще более комфортной.

Стоит заметить, что в рамках реализации национального проекта "Демография" до 2024 года в разных районах Уссурийска должны появится шесть новых детсадов. Учитывая, что другие объекты все еще находятся на стадии проектирования, детский сад в Радужном будет сдан гораздо раньше остальных.

Написать автору
  детский сад, строительство, аукцион коммерческий

Два детсада открыли в Первореченском районе Владивостока

16:08

Новый детский сад в Дальнереченске должен открыться в первом квартале следующего года

30 октября, 10:34

В "Калина Молл" во Владивостоке отпраздновали Хеллоуин

11:50
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia