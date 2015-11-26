Завершился аукцион на строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Радужный в Уссурийске

Детский сад на 220 мест в Радужном построит фирма из Владивостока. Фото: Предоставлено руководством проекта "Радужный"

По результатам аукциона определился подрядчик, который займется строительством нового детского сада в Уссурийске. Крайний срок сдачи дошкольного учреждения в микрорайоне Радужный – апрель 2021 года, сообщает ИА UssurMedia.

Строительством детсада в Радужном займется ООО "Проект" из Владивостока. Цена контракта – 221,5 млн рублей. Дошкольное учреждение будет удовлетворять всем требованиям современного детского сада.

На трех этажах детсада в Радужном планируется размещение 12 групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий. На территории детского сада предусмотрены хозяйственная и игровая зоны. Последняя, к слову, состоит из 12 групповых площадок для разных возрастных категорий детей и одна физкультурная площадка.

Отметим, что пока в Радужном функционирует частный детский сад "Детская академия". Он находится на первом этаже одного из жилых домов микрорайона. Этот детский сад включает в себя игровой зал, столовую, спальню и санузел. Интересно, что сюда приводят своих детей не только местные жители, но и уссурийцы из других районов города. А по выходным детский сад работает еще и в режиме развивающего центра.

Радужный зарекомендовал себя как социально ориентированный микрорайон, именно поэтому сразу после завершения первых этапов строительства жилых домов руководство проекта начало уделять внимание развитию инфраструктуры. В новом микрорайоне работает магазин с широким ассортиментом товаров, ведется строительство торгового центра. В Радужном успешно функционирует секции по тхэквондо и йоге. Открытие детского сада на 220 мест, а в последующем и школы делает жизнь в Радужном еще более комфортной.

Стоит заметить, что в рамках реализации национального проекта "Демография" до 2024 года в разных районах Уссурийска должны появится шесть новых детсадов. Учитывая, что другие объекты все еще находятся на стадии проектирования, детский сад в Радужном будет сдан гораздо раньше остальных.