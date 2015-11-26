Андрей Ищенко: Пока голова Владивостока забита политикой, будущего у города нет

Депутат ЗС ПК от округа № 1 выступил инициатором и заказчиком разработки перспективного плана "Владивосток-2050" учеными ДВО РАН

Андрей Ищенко. Фото: предоставлено А.С. Ищенко

Депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко, представляющий в краевом парламенте около 70 тысяч избирателей Первомайского района Владивостока, выступил инициатором и заказчиком разработки программы развития краевого центра до 2050 года, сообщает ИА PrimaMedia. Как предполагается, программу под рабочим названием "Владивосток-2050" разработают ученые ДВО РАН. По оценке Ищенко, городу, получившему статус столице ДФО и по факту являющемуся форпостом России в АТР, пора получить наконец-то долгосрочную стратегию развития, чтобы судьба Владивостока и его жителей перестала зависеть от политических "игр" и "личных интересов" меняющихся чиновников.

Как уточнил депутат, разработкой стратегии Владивостока по его заказу займутся ученые Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИГ ДВО РАН). По словам Ищенко, перспективный план развития Владивостокского городского округа концептуально связан с программой развития всего Приморского края, с которым политик шел на губернаторские выборы в сентябре 2018 года.

— Любой политик или чиновник, причастный к Владивостоку или его бюджету, все время говорит – "Владивосток – лучший город земли!", — прокомментировал депутат свою инициативу. – Но дальше слов и решения каких-то сиюминутных целей и задач дело уже лет 20 не идет. Видимо, некогда: или мэр в конфронтации с губернатором, или мэр похож на "зама" у губернатора. А в таком случае любой ремонт сквера и дороги всегда превращается либо в политические, либо в сомнительные с точки зрения закона игрища. До жителей, которым нужен этот сквер и тем более – эта дорога, которые хотели бы знать, куда движется город, чтобы растить в нем своих детей и представлять, как они будут жить в нем через 10, 20, 30 лет – до них дела нет, получается, никому. У Владивостока, который я считаю таким же родным городом, как и Лесозаводск, где я родился, после распада СССР куда-то делось все будущее. И это будущее нужно найти, чтобы обязать политиков и чиновников следовать плану, а не искать какие-то сиюминутные личные, карьерные, политические выгоды, как мы это наблюдаем уже давно.

Техническое задание будущего перспективного плана развития ВГО, который будет обнародован и представлен для общественного обсуждения, добавил Андрей Ищенко, включает в себя заказ на разработку концепции транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры города, концепции развития производств, инвестиционной программы, политики комплексной застройки территории, основных решений сбалансированного развития всех районов Владивостока с учетом их природных, географических и транспортных особенностей.