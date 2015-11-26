Ростислав Гольдштейн: Дальний Восток сегодня – территория широких возможностей

168 810 иностранных граждан воспользовались упрощённым режимом оформления виз

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

С момента введения упрощенного режима оформления визы в Россию им воспользовались 168 810 иностранных граждан, такое количество заявок одобрено на сегодняшний день. Из них уже познакомились с регионами ДФО и пересекли границу 128 108 иностранцев, сообщает новые данные Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, ИА PrimaMedia.

"Дальний Восток России сегодня для иностранного туриста или предпринимателя – зона гостеприимности и широких возможностей. Ежегодно укрепляется тенденция к бОльшей открытости региона благодаря набору преференций и льгот для бизнес-среды, а также мерам стимулирования въездного туризма. Количество иностранных граждан, стремящихся посетить дальневосточную часть России, постоянно растет. И здесь очень важно создать все условия, чтобы не просто сохранить, но и нарастить интерес зарубежных гостей к нашей стране – как туристический, так и инвестиционный. Во многом это будет зависеть от развития туристического кластера в каждом субъекте, модернизации инфраструктуры, совершенствования и упрощения процедур для ведения предпринимательской деятельности с участием иностранных вложений", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

По данным Минвостокразвития наибольший интерес ДФО вызывает у граждан Китая. Заявления на получения электронной визы подали 130 653 человека. На втором месте Япония, где упрощенной системой воспользовались 33 495 жителей. На третьем месте по популярности электронной визы граждане Республики Индия – 2 427 гражданам была одобрена выдача документа.

Напомним, механизм электронной визы действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Посетить ДФО по электронной визе можно через воздушные, морские, железнодорожные и ряд автомобильных пунктов пропуска.

Оформить электронную визу могут граждане 18 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень включены жители острова Тайвань, за это время они получили 382 визы.