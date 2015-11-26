"Паллада" из Владивостока вышла в Тихий океан

"Паллада" с 1 ноября участвует в кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства. Фрегат первым стартовал из Владивостока — позднее присоединятся барк "Седов" из Кронштадта и барк "Крузенштерн" из Калининграда. Накануне парусник миновал Сангарский пролив и сейчас уже находится в Тихом океане, сообщает ИА PrimaMedia.

Кругосветка посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На борту "Паллады" находятся 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и юнги. Капитан — Николай Зорченко.

Во время торжественной церемонии на 33-ем причале ТОФ 1 ноября заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов напутствовал участников экспедиции:

— Многие мальчишки мечтали бы поменяться с вами местами. Следующий год очень знаковый для нашей страны — 75 лет великой Победы. Многие будут участвовать в этом мероприятии и нам очень приятно, что три парусника Федерального агентства по рыболовству будут работать по единой программе. Вам предстоит посетить многие порты, вы будете встречаться со многими людьми и, мы надеемся, что вы с гордостью и достоинством будете нести великую честь нашей огромной страны.

По информации сайта кругосветки, курсанты уже получили бесценный опыт, пока выполняли обязанности вахтенных офицеров и штурманов экипажа при прохождении Сангарского пролива. Этот район является зоной интенсивного судоходства, а особенность морского участка — в отсутствии мест, совершенно закрытых от ветра. Течение часто разветвляется на несколько отдельных струй, периодически меняющих свое направление. Всё это требует особого внимания.

Общая продолжительность путешествия — 222 дня. Из них 195 дней "Палада" проведет в море. В планах — дружеские заходы в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Кульминацией похода станет встреча трех парусников в самой южной части Атлантического океана, где они совершат совместное маневрирование и примут участие в 200-мильной регате.

Во время кругосветного плавания в 1997 году "Паллада" провела в море 311 суток. На этот раз возвращение в порт Владивосток запланировано на 9 июня 2020 года.