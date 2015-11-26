Делом серьезно заинтересовались в правоохранительным органах

"Стреляли по человеку": что произошло ночью в криминальном районе Владивостока?. Фото: pixabay.com

Неизвестного мужчину, который напал на молодую девушку разыскивают во Владивостоке. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РЕН ТВ.

В субботу, 2 ноября, по адресу Харьковская, 2, молодая девушка шла по улице поздно ночью, но по дороге на неё напал неизвестный и намеревался изнасиловать.

Девушка начала сильно кричать и звать на помощь. Ее спас местный житель, который, услышав крики пострадавшей, выбежал на улицу и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета. Он пытался задержать нападавшего, однако тот успел скрыться.

Полиция города Владивостока разыскивает неизвестного. Все подробности произошедшего устанавливаются.