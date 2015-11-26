Солид Банк поделится с предпринимателями секретами привлечения инвестиций для роста и развития бизнеса

Российско-японский АО "Солид Банк" приглашает руководителей и владельцев бизнеса на бесплатный семинар "Финансовые инструменты" (18+). В ходе мероприятия топ-менеджеры Солид Банка и компаний-партнеров расскажут о способах привлечения инвестиций в бизнес, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.



Три инструмента привлечения инвестиций в ваш бизнес. Фото: предоставлено Солид Банком

Когда для реализации проектов бизнесу необходимы дополнительные средства, о чем думают предприниматели в первую очередь? О прямых инвестициях и банковском кредите. Но помимо этих вариантов финансирования есть еще ряд других инструментов, использование которых, вероятно, будет более выгодно и интересно бизнесу. Например, выпуск собственных облигаций, многие ли организации рассматривают этот путь привлечения средств? А если собственники бизнеса и задумывались об этом, то, скорее всего, испытывали сомнения, т.к. не имеют достаточных знаний о том, как это реализовать и реализовать правильно, с выгодой для компании. А тем временем компании-партнеры банка успешно используют этот инструмент и готовы поделиться своим опытом с владивостокскими бизнесменами.

Даже банковский кредит, классический финансовый продукт, казалось бы, всем давно известный, все время претерпевает изменения. О новых возможностях и преимуществах для бизнеса, новых условиях и перспективах использования этого пути получения финансирования также расскажут менеджеры Солид Банка на семинаре 18 ноября.

В программу мероприятия включены также ряд других важных для бизнеса тем.

Программа семинара:

Финансовые инвестиции: искусство правильных решений

Льготное финансирование бизнеса по программам государственной поддержки

Внешнеэкономическая деятельность. Пути развития;

Факторинг (Кейс: ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус");

Организация выпуска собственных облигаций предприятия;

Высокодоходные облигации как способ альтернативного финансирования (Кейс: на примере ООО "Солид-Лизинг").

Кофе-брейк (возможность неформального общения со спикерами).

Спикеры:

Волкова Юлия Сергеевна, начальник отдела Департамент Казначейство АО "Солид Банк";

Королюк Михаил Александрович, начальник отдела доверительного управления АО ИФК "Солид";

Кадашников Дмитрий Сергеевич, начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса АО "Солид Банк"

Канунников Кирилл Владимирович, генеральный директор ООО "Солид-Лизинг";

Примаченко Алексей Александрович, генеральный директор ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".

Семинар состоится: 18 ноября 2019, с 14.30 до 17.30, в МКУ "Центр Развития Предпринимательства".

Адрес: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж

Участие бесплатное.

Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на сайте банка: https://solidbank.ru/application-for-participation-in-the-seminar.php.

Семинары "Финансовые инструменты" помимо Владивостока пройдут в Хабаровске, Иркутске и Южно-Сахалинске. Расписание проведения семинаров в других городах на сайте АО "Солид Банк".

Услугу оказывает АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329. ОГРН 1024100000121 (20.09.2002). Юр. адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, 33.

www.solidbank.ru

АО "Солид Банк". Ген. Лицензия ЦБ РФ 1329.