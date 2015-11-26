ВСК награждена дипломом за лидирующие позиции в ДМС

Компания постоянно ведет работу по модернизации уже существующих программ страхования
Общество 10:13
ВСК награждена дипломом за лидирующие позиции в ДМС. Фото: предоставлено ВСК

Страховой Дом ВСК был награжден дипломом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании в Москве на пятом ежегодном Форуме лидеров страхового рынка "Время digital" (18+).

ВСК не только держится в лидерах среди страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием (ДМС), но и регулярно повышает свои позиции в рейтинге Топ-10 по сборам в ДМС. ВСК постоянно ведет работу по модернизации уже существующих программ страхования, а также ежедневно находится в поиске новых решений для клиента.

Кроме работы с продуктами для физических лиц, ВСК уделяет внимание и работе с ДМС для корпоративных клиентов. За последнее время был запущен личный кабинет для застрахованных лиц, программы страхования были дополнены сервисами, обеспечивающими Well-Being среду – психологической поддержкой, юридической поддержкой. 

В ближайшем будущем планируется обеспечить возможность включения в корпоративные программы ДМС сервиса "спортшкола online" (18+), который позволит застрахованным лицам тренироваться с опытными квалифицированными тренерами в любой точке России. В рамках этой программы можно будет получать инструкции от тренеров, основанные на оценке предоставленных данных, в т.ч. видеозаписей исполнения индивидуально составленных программ и заданий.

"Мы рады признанию наших достижений страховым сообществом. Сегодня ВСК создает востребованные у клиентов продукты и качественный сервис. Мы тщательно следим за потребностями, пожеланиями и интересами покупателей. Стараемся максимально упростить приобретение и использование наших продуктовых программ с помощью внедрения современных технологий. Благодаря высокому доверию граждан к ВСК и ее продуктам, мы смогли добиться таких впечатляющих результатов. С помощью наших клиентов мы совершенствуемся каждый день! Сегодня ДМС от ВСК больше, чем ДМС!" — прокомментировала получение награды руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.

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