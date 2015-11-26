Иностранцам полис ОМС выдается, как правило, до конца года

ВСА призывает иностранных граждан продлить полис ОМС. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс" напоминает иностранным гражданам, а также их работодателям о том, что отдельные категории иностранных лиц, имеют право на обязательное медицинское страхование (ОМС) и бесплатную медицинскую помощь.

Обязательному медицинскому страхованию подлежат:

иностранные граждане, постоянно и временно проживающие в РФ;

лица без гражданства, постоянно и временно проживающие в РФ;

лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах";

временно пребывающие в РФ трудящиеся государств – членов ЕАЭС.

Иностранцам полис ОМС выдается, как правило, до конца года. Поэтому советуем проверить свой полис и в случае наличия разрешительных документов на проживание в Российской Федерации своевременно его продлить на 2020 год.

Для страхования при себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, а также вид на жительство или разрешение на временное пребывание, иной разрешительный документ, СНИЛС (при наличии).

Временно пребывающие на территории России трудящиеся иностранные граждане государств – членов ЕАЭС (Белорусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан) так же имеют право оформить полис ОМС и получать плановую и неотложную медицинскую помощь бесплатно на территории РФ в объеме, который предусмотрен базовой и территориальной программами ОМС.

Во всем вопросам можно обращаться в любой офис компании, справки по телефону 8(423)245-14-30.