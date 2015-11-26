Девушка во Владивостоке привлекла людей "откровенной" надписью на своем авто

В социальной сети Instagram nn_vladivostok появился интересный пост с автоледи, которая нестандартным образом ищет свою любовь.
Неизвестный сделал необычную фотографию машины Forester, которая двигалась по Некрасовскому путепроводу в сторону Второй речки. У авто на заднем стекле была наклейка с "объявлением", где девушка ищет себе мужа, а сыну папу. В конце послания она указала номер телефона.
Зато сразу, мужик придёт на все готовенькое. Фото: nn_vladivostok
Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию. Некоторые пользователи оценили нестандартный способ знакомства, другие высмеяли поступок автоледи.
"Правильно говорят: умному мужику чужие дети не помеха, а глупому и свои в тягость."
"И того кто будет заправлять и ремонтировать старого форика."
"Зато сразу мужик придёт на все готовенькое."