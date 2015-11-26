Девушка во Владивостоке привлекла людей "откровенной" надписью на своем авто

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию
Это интересно 11:29
"На все готовенькое": в городе автолюбители оценили нестандартный способ найти свою любовь. Фото: pixabay.com

 В социальной сети Instagram  nn_vladivostok появился интересный пост с автоледи, которая нестандартным образом ищет свою любовь.

Неизвестный сделал необычную фотографию машины Forester, которая двигалась по Некрасовскому путепроводу в сторону Второй речки. У авто на заднем стекле была наклейка с "объявлением", где девушка ищет себе мужа, а сыну папу. В конце послания она указала номер телефона. 

Зато сразу, мужик придёт на все готовенькое

Зато сразу, мужик придёт на все готовенькое. Фото: nn_vladivostok

 Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данную ситуацию. Некоторые пользователи оценили нестандартный способ знакомства, другие высмеяли поступок автоледи.

"Правильно говорят: умному мужику чужие дети не помеха, а глупому и свои в тягость."

"И того кто будет заправлять и ремонтировать старого форика."

"Зато сразу мужик придёт на все готовенькое."

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