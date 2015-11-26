Команда ДРСК заняла 3 место на чемпионате "WorldSkills Hi-Tech-2019"

Представители энергокомпании впервые приняли участие в чемпионате
Общество 15:03
Команда ДРСК заняла 3 место на чемпионате "WorldSkills Hi-Tech-2019". Фото: пресс-служба ДРСК

Специалисты филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК", входит в Группу РусГидро) заняли третье место в соревнованиях национального чемпионата сквозных рабочих профессий "WorldSkills Hi-Tech-2019" по компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии". Соревнования проходили в Екатеринбурге с 29 октября по 31 октября 2019 года. 1 ноября состоялась церемония закрытия чемпионата и вручение наград, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Представители ДРСК впервые приняли участие в чемпионате. На отборочном тестировании энергетики "Приморских электрических сетей" набрали наибольшее количество баллов среди команд филиалов компании. В Свердловскую область для участия в чемпионате отправились три специалиста филиала. В состав команды вошли ведущий инженер-программист службы информационных технологий Иван Кучеренко и инженер группы эксплуатации, учёта АИИС КУЭ Партизанского РЭС Иван Гладких. Начальник службы учета и контроля качества электроэнергии Алексей Кудакаев выступил в роли эксперта-компатриота. Участники по компетенции выполняли конкурсное задание по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии. В итоге команда Приморских электрических сетей заняла третье место.

Команда ДРСК заняла 3 место на чемпионате "WorldSkills Hi-Tech-2019"

Команда ДРСК заняла 3 место на чемпионате "WorldSkills Hi-Tech-2019". Фото: пресс-служба ДРСК

WorldSkills Hi-Tech 2019 стал крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. В соревнованиях приняли участие 738 специалистов из 53 регионов РФ. Это работники 39 крупнейших корпораций, холдингов и предприятий России. Работу конкурсантов оценивали свыше 670 экспертов.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности проводится в Екатеринбурге с 2014 года и собирает специалистов крупнейших российских предприятий. Основная цель конкурса WorldSkills Hi-Tech – актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

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  конкурс профессиональный, ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания

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