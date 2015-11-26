Сбербанк предлагает активности в разных форматах для аудитории всех возрастов

Дни финансовой грамотности проходят в Приморье. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

VI Всероссийская неделя сбережений (12+), организованная министерством финансов РФ, стартовала 31 октября. Уроки по финансовой грамотности проводят во всех регионах страны от Калининграда до Чукотки. В Приморском крае в рамках дней финграмотности сотрудники Сбербанка проведут 32 лекции (12+) для студентов колледжей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Большой проезд по городам края уже начался. Так, специалисты банка объедут Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Артём, Уссурийск. Молодым людям рассказывают о социальной инженерии и основах безопасности, видах кредитов, способах хранения денег, семейном бюджете, а также как пользоваться кредитами и когда делать этого не стоит. С предложением провести лекции по финансовой грамотности в удаленных от краевой столицы учебных заведениях в Сбербанк обратилась администрация Приморского края.

Лариса Баева, заместитель начальника отдела профессионального образования и науки администрации Приморского края:

"Умение эффективно и ответственно распоряжаться сбережениями и грамотно подходить к выбору финансовых услуг поможет приморцам укрепить собственное благополучие. Всероссийская неделя сбережения станет качественной образовательной площадкой для тех, кто желает научиться ориентироваться в финансовой сфере и защищать свои накопления".

Во Владивостоке сотрудники Сбербанка провели семинары по управлению семейным бюджетом для учащихся Дальневосточного государственного гуманитарно-технического и Приморского политехнического колледжей. Специалисты рассказали о нескольких моделях накопления денег, дали практические советы, как избежать импульсивных покупок и как планировать бюджет на длительное время. Также затронули тему финансовой безопасности и поговорили о способах противостояния мошенникам.

В финале встречи сотрудники банка презентовали студентам новое приложение для смартфонов, разработанное Сбербанком. Игра "Вклад" (6+) имитирует 10 лет жизни, а главной целью является создание капитала. При этом необходимо, чтобы к завершению игры персонаж оставался счастливым, а значит, придется тратить деньги на развлечения и приятные мелочи. Игра наглядно представляет все инструменты накопления и приумножения денег и симулирует форс-мажорные ситуации, которые могут случиться в жизни. Так, студенты имеют возможность потренироваться вести личный или семейный бюджет.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

"Финансовая грамотность в наше время – не привилегия специалистов в области экономики. Это знания, которыми должен обладать каждый современный человек: грамотное ведение семейного бюджета, эффективная работа с финансовыми инструментами и, конечно, возможность обезопасить себя от уловок мошенников. "Неделя сбережений" — отличная возможность в доступной форме донести до населения основы финграмотности и заинтересовать людей самостоятельно изучать эту тему в дальнейшем".

Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает Недели сбережений. По итогам 2018 года Сбербанк награжден за проведение мероприятий по повышению финансовой культуры пожилых и особенных граждан (пенсионеров и людей с инвалидностью) и самое масштабное информирование среди партнеров, а также отмечен "за активную поддержку проектов Минфина в области Стратегии повышения финграмотности".