Более 200 дворов благоустроили во Владивостоке

Учитывать мнение жителей при реализации программы – одно из главных ее услови
Общество 5 ноября, 16:03
Более 200 дворов благоустроили во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" и программе губернатора Приморья Олега Кожемяко "1000 дворов" в дальневосточной столице благоустроено уже более 200 объектов. Всего до конца года во Владивостоке отремонтируют более 300 дворов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

На сегодняшний день новый асфальт в городе уложен по 134 адресам, еще в 65 дворах установили детские и в 41 – спортивные площадки. Всего в рамках программы "1000 дворов" благоустроят 317 дворов, по нацпроекту "Жилье и городская среда" – 44. 

"Уже сейчас работы более чем на 200 объектах завершены, на остальных подрядчики завершат их в ближайшее время", – пояснили в администрации Владивостока.

Так, благоустройство сразу нескольких дворов идет в поселке Поспелово на острове Русский, приступили к ремонту двора на Некрасовском переулке,18, практически завершен монтаж детской площадки на Нейбута, 45. 

"Специалистам было поручено с особым вниманием относиться к просьбам горожан. Если в ходе ремонта возникали вопросы или дополнительные просьбы и пожелания, их старались учитывать. Нередко нужно было дополнительно направить деньги из бюджета, и мы это делали", – подчеркнул глава города Олег Гуменюк.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, учитывать мнение жителей при реализации программы – одно из главных ее условий.

"Люди сами выбирали тот вид работ, который необходимо было сделать, они вместе с органами власти контролируют ход работ, принимают объекты. И тесное взаимодействие между жителями и администрацией города, которое налажено, позволяет оперативно решать возникающие вопросы", – отметила Елена Пархоменко.

Она добавила, что столь масштабная программа благоустройства, впервые реализуемая в крае, выявила те сложности и проблемы, которые необходимо учитывать в последующие годы.

Напомним, программа "1000 дворов" стартовала по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в конце прошлого года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Еще 650 млн направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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