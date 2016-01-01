Снимки космонавты делают в свободные минуты от работы, которой на МКС всегда много. Кажется, нет ничего проще, чем сделать фото через иллюминатор? На самом деле, фотографу-астронавту сложно добиться неподвижного положения камеры – это главная сложность космической съемки. Станция постоянно находится в движении и вибрирует, поэтому длинная выдержка для съемки объектов, расположенных на Земле, исключена. Летчики видят удивительные космические явления, но часто снимают не их, а уголки нашей планеты. Они признаются, что скучают по дому, несмотря на завораживающие виды из иллюминатора.