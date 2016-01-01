Захватывающие виды края глазами космонавтов – в подборке ИА PrimaMedia
Фото: Роскосмос
Побережье Японского моря, хребет Сихотэ-Алинь, тайга и города в окружении снега и льда – таким видят регион космонавты. ИА PrimaMedia предлагает познакомиться с несколькими фотографиями, которые были сделаны на борту МКС.
Космос ближе к Владивостоку, чем кажется. Приморье уже успели сфотографировать космонавты Сергей Волков, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров и Сергей Рязанский. Иностранцев тоже заинтересовала красота приморских рельефов. Фото Японского моря и сопок Сихоте-Алинь от европейского космического агентства (ESA) даже оказалось в ТОП-20 лучших видов России из космоса. На него попало Приморье вместе с Хабаровским краем и островом Сахалин.
Фото "Российский Дальний Восток: побережье Японского моря и Сихотэ-Алинь" попало в ТОП-20 лучших видов России из космоса. На снимке также есть часть острова Сахалин и Хабаровского края. Фотографии делали спутники Европейского космического агентства (ESA) в течение 10 лет. Фото: ESA
Это фото разместил в соцсетях космонавт Олег Артемьев. На снимке видны контуры полуострова Муравьева-Амурского, на котором расположен город, Золотой и Русский мосты, часть острова Русский, в том числе кампус ДВФУ - полукругом построенные здания в бухте Аякс. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос
Часто Приморье попадает в объектив космонавта Сергея Рязанского, его называют главным космическим фотографом России. Он уже сделал серию снимков региона в разные времена года, успел предупредить жителей края о надвигающемся тайфуне "Нору" и назвал Владивосток «жемчужиной Приморского края». Фото: Сергей Рязанский/Роскосмос
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Владивосток уже был у меня в постах. Но эти кадры, пожалуй, лучшее из съемки городов за все время полета.
— Сергей Рязанский
Фото: Сергей Рязанский/Роскосмос
Снимки космонавты делают в свободные минуты от работы, которой на МКС всегда много. Кажется, нет ничего проще, чем сделать фото через иллюминатор? На самом деле, фотографу-астронавту сложно добиться неподвижного положения камеры – это главная сложность космической съемки. Станция постоянно находится в движении и вибрирует, поэтому длинная выдержка для съемки объектов, расположенных на Земле, исключена. Летчики видят удивительные космические явления, но часто снимают не их, а уголки нашей планеты. Они признаются, что скучают по дому, несмотря на завораживающие виды из иллюминатора.
"Иногда так скучаешь по Земле и особенно по своей стране, когда смотришь на такую красоту с борта Международной космической станции. Это Приморье. Привет Дальнему Востоку! Как у вас там погода сейчас? У нас тут, на МКС, по-прежнему."