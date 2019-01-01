Легендарный Тайвань: «марсианские пейзажи», целебные источники и ночные гастрономические рынки

Что любопытного и полезного предлагает курортный остров помимо пляжного отдыха
Тайвань – признанная туристическая Мекка, принимающая огромные потоки туристов круглый год. При этом остров славится не только первоклассным пляжным отдыхом у теплого и чистого моря. Приезжих влекут и другие возможности, перечисленные в настоящем обзоре ИА PrimaMedia.
Напомним:
прямое авиасообщение с Тайванем S7 Airlines откроет с 24 мая 2019 года.

В летний сезон рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. Вылет из Владивостока по расписанию – в 13.55, обратный рейс – в 17.30. Время в полете – около 4 часов.

Ранее летать на Тайвань из Владивостока было можно только с пересадками, вдобавок требовалась виза. Теперь визы для российских туристов отменили. Новый рейс S7 Airlines позволит сэкономить не только время, но и деньги: теперь минимальный тариф в одну сторону эконом-классом составляет чуть более 7 000 рублей, и билеты уже продаются.

Что же можно найти отпускнику на Тайване? А вот что…
Горячие источники с серными примесями
По количеству природных источников Тайвань занимает 15-е место в мире. На острове можно найти весьма разнообразные целебные источники:
Морские
Грязевые
Горячие
Холодные
Местом массового паломничества туристов на Тайване является пригород Бэйтоу, где находятся знаменитые горячие источники с серными примесями. Курортная зона здесь была основана японцами в конце XIX века. Позже к Бэйтоу проложили ветку метро из двух станций. Власти Тайваня в течение последних 20 лет вкладывают огромные инвестиции в развитие инфраструктуры серных источников, благодаря чему купание в них становится сложной технологичной гидротерапией с применением массажного оборудования. Считается, что эти источники особенно полезны для лечения нервных расстройств, гинекологических заболеваний, системы кровообращения.

История освоения источников и традиции целебного купания от позапрошлого века до наших дней широко представлены в музее горячих источников Бэйтоу, открытого у горловины горного ущелья, в старинном здании бывшей общественной бани. У подножия музея, раскинулся подпитываемый горячими ключами открытый бассейн.

Почти все гостиницы Бэйтоу, от самых простонародных бань до пятизвездочных отелей предлагают туристам попариться в горячих серных водах, которые поступают по трубам прямо из-под земли. Допуск к горячим источникам, как правило, оплачивается по сеансам.

Ознакомительная прогулка по Бэйтоу включает посещение открытого резервуара с громким названием «Ущелье ада». Купив билет, можно своими глазами понаблюдать за первозданной активностью земных недр. У входа в «ад» идет бойкая торговля початками кукурузы, куриными и перепелиными яйцами. Эти продукты предназначаются для приготовления прямо на земле – в пышущих паром трещинах или лужицах с горячей водой.
«Третья» медицина
На Тайване очень хорошо развит медицинский туризм. Главный принцип традиционной китайской медицины, зародившаяся еще пять тысячелетий назад, – лечение должно быть обращено в равной мере как на тело больного, так и на его ду­шевное состояние, восстановление баланса между двумя полярными началами инь и ян. Что касается методов лечения – в основном, это высушенные, смолотые в порошок и смешанные в определенных пропорциях тра­вы, а также иглоукалывание и надавливание на определенные точки тела. В соответствии с законом, каждый желающий получить разрешение практиковать с применением методов традиционной медицины должен сдать письменный экзамен, после чего пройти восьмимесячную подготовку по основам медицины и десятимесячную клиническую практику. В целом же университетский медицинский курс составляет 7 лет - и никто не может практиковать, не окончив его.

Наряду с традиционной китайской медициной на Тайване развивается и привычная современная. Здесь работает множество больших, современных по­ликлиник с оборудованием и персо­налом, вполне отвечающим западным требованиям. Уникальность местного здравоохранения заключается в возможности сочетать разные подходы и средства: иглоукалывание и траволечение с современной медицинской техникой. «Третье направле­ние в медицине» претендует на большое будущее. Во многих клиниках паци­ентов осматривают специалисты как западной, так и китайской медицины, которые затем назначают курс лече­ния, основанный на принципах обеих школ.

В пользу «сложносочиненного» здравоохранения говорит средняя продолжительность жизни тайваньцев: 80 лет для обоих полов.
Инопланетные пейзажи парка Елю,
«дерево путешественников»,
жирафы и пингвины
«Инопланетный» ландшафт удивительного геологического парка Елю легко узнать по многочисленным снимкам в интернете. Елю – полуостров площадью 1 700 квадратных метров в городке Вэньли, весь усеянный горными формированиями необычной формы – это могут быть невероятных размеров «грибы» или «свечи», а то и вполне определенные фигуры. Среди этих уникальных скал можно найти «Драконью голову», «Голову королевы», которая стала неофициальным символом геопарка - возраст породы, из которой она состоит, насчитывает 4000 лет. Администрация даже приняла решение создать рукотворную копию этой знаменитой «головы», чтобы в случае возможного природного разрушения объект можно было безболезненно заменить.
Еще одна жемчужина острова – Ботанический сад Тайбэя, который через пару лет отметит свое столетие. Здесь на 8 гектарах можно встретить более 2 000 видов растений. Сад поделен на 17 частей, пешеходные дорожки проведут посетителей мимо девяти прудов и через два исторических здания, в одном из которых расположился Национальный музей истории.

Помимо привычных местных растений - бамбука, суккулентов, папоротников – в ботаническом саду выделяются тематические области. В так называемом «сенсорном саду» растения можно трогать и наслаждаться их ароматом. Примечательно выглядит «дерево путешественников», получившее свое название благодаря тому, что оболочки его стебля содержат воду – живительный напиток в чрезвычайных ситуациях.
Любителям животных рекомендуем найти время для прогулки в Тайбэйском зоопарке, который ведет свою историю с 1914 года и считается самым большим в азиатском регионе. Зоопарк ежегодно принимает более четырёх миллионов туристов, встречая их прудом с фламинго и сонными коалами. Животные здесь содержатся в естественной среде обитания, и их огромное разнообразие, в том числе коалы, жирафы, саблерогие антилопы, носороги, бегемоты, слоны и даже пингвины. Главной же достопримечательностью здешнего зоопарка считаются панды, подаренные Тайбэю Китаем 11 лет назад. В зоопарке есть павильон с ночными животными и птицами, в нем всегда царит прохлада. По свидетельству тристов, все животные Тайбэйского зоопарка выглядят ухоженными и довольными жизнью. Примечательно, что посещение зоопарка обходится туристам недорого – примерно 200 рублей в пересчете на привычную для россиян валюту.
Самое вкусное – ночью на рынке
Желающие ощутить всю экзотику и романтику Тайбэя знают, что для этого нужно заглянуть на один из его ночных рынков. Самым большим из них является Шилинь. Он представляет собой длинную украшенную улицу, вдоль которой с наступлением сумерек выстраивается множество лотков и палаток. Рынок открывается после 20.00, а самый разгар веселья начинается около полуночи. На каждом шагу что-то рекламируют, разыгрывают, готовят и дают попробовать самобытную азиатскую еду. В ходу такие блюда, как суп из змеи, омлет из устриц, жареные креветки, ягоды в карамели, лягушачья икра, утиные язычки. Повсюду играют в азартные игры, устраивают аттракционы, на прилавках – множество редких экзотических фруктов, каких не увидеть на российских рынках.

Еще один ночной рынок Миаоку привлекает к себе внимание яркими фонарями и надписями на трех языках. Посетители идут сюда ради огромного выбора морских деликатесов и специальных закусок. Несмотря на то, что здесь нет столиков со стульями, люди все равно стремятся в квартал Миаоку, чтобы перепробовать разные виды рыб, крабов и других морских обитателей, приготовленных в нескольких видах, отведать клейкий рис, соленого хрустящего цыпленка, тайваньскую темпуру. Стоя больше влезает – цитируют туристы известную русскую присказку.
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