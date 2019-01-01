Легендарный Тайвань: «марсианские пейзажи», целебные источники и ночные гастрономические рынки

На Тайване очень хорошо развит медицинский туризм. Главный принцип традиционной китайской медицины, зародившаяся еще пять тысячелетий назад, – лечение должно быть обращено в равной мере как на тело больного, так и на его ду­шевное состояние, восстановление баланса между двумя полярными началами инь и ян. Что касается методов лечения – в основном, это высушенные, смолотые в порошок и смешанные в определенных пропорциях тра­вы, а также иглоукалывание и надавливание на определенные точки тела. В соответствии с законом, каждый желающий получить разрешение практиковать с применением методов традиционной медицины должен сдать письменный экзамен, после чего пройти восьмимесячную подготовку по основам медицины и десятимесячную клиническую практику. В целом же университетский медицинский курс составляет 7 лет - и никто не может практиковать, не окончив его.



Наряду с традиционной китайской медициной на Тайване развивается и привычная современная. Здесь работает множество больших, современных по­ликлиник с оборудованием и персо­налом, вполне отвечающим западным требованиям. Уникальность местного здравоохранения заключается в возможности сочетать разные подходы и средства: иглоукалывание и траволечение с современной медицинской техникой. «Третье направле­ние в медицине» претендует на большое будущее. Во многих клиниках паци­ентов осматривают специалисты как западной, так и китайской медицины, которые затем назначают курс лече­ния, основанный на принципах обеих школ.



В пользу «сложносочиненного» здравоохранения говорит средняя продолжительность жизни тайваньцев: 80 лет для обоих полов.

