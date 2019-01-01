Легендарный Тайвань: «марсианские пейзажи», целебные источники и ночные гастрономические рынки

Местом массового паломничества туристов на Тайване является пригород Бэйтоу, где находятся знаменитые горячие источники с серными примесями. Курортная зона здесь была основана японцами в конце XIX века. Позже к Бэйтоу проложили ветку метро из двух станций. Власти Тайваня в течение последних 20 лет вкладывают огромные инвестиции в развитие инфраструктуры серных источников, благодаря чему купание в них становится сложной технологичной гидротерапией с применением массажного оборудования. Считается, что эти источники особенно полезны для лечения нервных расстройств, гинекологических заболеваний, системы кровообращения.
История освоения источников и традиции целебного купания от позапрошлого века до наших дней широко представлены в музее горячих источников Бэйтоу, открытого у горловины горного ущелья, в старинном здании бывшей общественной бани. У подножия музея, раскинулся подпитываемый горячими ключами открытый бассейн.
Почти все гостиницы Бэйтоу, от самых простонародных бань до пятизвездочных отелей предлагают туристам попариться в горячих серных водах, которые поступают по трубам прямо из-под земли. Допуск к горячим источникам, как правило, оплачивается по сеансам.
Ознакомительная прогулка по Бэйтоу включает посещение открытого резервуара с громким названием «Ущелье ада». Купив билет, можно своими глазами понаблюдать за первозданной активностью земных недр. У входа в «ад» идет бойкая торговля початками кукурузы, куриными и перепелиными яйцами. Эти продукты предназначаются для приготовления прямо на земле – в пышущих паром трещинах или лужицах с горячей водой.