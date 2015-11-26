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23 апреля Как оформить покупку подержанного авто? Оформление покупки автомобиля с рук – одна из самых востребованных сделок, регистрируемых на территории РФ. Практически каждый второй гражданин нашей страны имеет собственное авто, при этом большая часть транспортных средств являются подержанными.

1 Проверьте ПТС перед покупкой Покупая б/у автомобиль, покупатель должен обратить особое внимание на паспорт транспортного средства (далее ПТС). Если с техпаспортом проблемы, то и осматривать машину особого смысла нет. Если собственник предоставляет копию ПТС, покупателю стоит поинтересоваться по какой причине сделали дубликат. Возможно, оригиналы документа были потеряны или украдены, это вызовет проблемы в процессе перерегистрации. Владелец должен позаботится о восстановлении документов заблаговременно, до переоформления авто. Далее стоит обратить внимание на количество бывших владельцев транспортного средства. Если их было много, при этом продажа происходила через несколько месяцев, стоит отказаться от покупки на месте, не раздумывая. Возможно, в авто есть неисправности или оно было использовано в коммерческих целях. Если автомобиль зарегистрирован не на продавца, а другого человека, необходимо узнать на каком основании осуществляется продажа и имеется ли у него нотариально заверенная доверенность. Обратить внимание стоит и на раздел «Таможенные ограничения». Когда автомобиль приобретается за границей, его собственник обязан оплатить таможенную пошлину. Если он проигнорировал данное действие, на транспортное средство накладываются некоторые ограничения. ВИН-номер Наиболее важным моментом проверки автомобиля является сравнение номера VIN, указанного в ПТС с цифрами под капотом. По VIN-номеру также можно проверить не находится ли транспортное средство под залогом или в аресте. Перепишите или сфотографируйте номер и обратитесь с ним в ГИБДД, либо воспользуйтесь одним из интернет-сервисов. Проверить документы на авто необходимо для полного исключения мошеннических действий со стороны продавцы. Если транспортное средство «чистое» с юридической точки зрения, возможно дальнейшее заключение сделки купли-продажи.

2 Составление договора купли-продажи при покупке автомобиля с рук Первое, что нужно сделать при покупке авто с пробегом – оформить договор купли-продажи. Он не требует нотариального заверения, может быть составлен путем заполнения стандартного бланка вручную или в печатном виде. Главное – наличие подписей обеих сторон сделки. Договор составляется в трех экземплярах, по одному остается на руках у покупателя и продавца, третий передается в регистрирующий орган. В договор купли-продажи авто заносятся следующие сведения: Полное наименование населенного пункта, в котором заключается сделка.

Дата составления соглашения.

ФИО продавца и покупателя.

Адресные данные сторон.

Сведения об автомобиле.

Цена транспортного средства.

Сроки и порядок оплаты авто. Если в договоре имеются незаполненные графы, в них следует поставить прочерки. Это позволит избежать фальсификации данных. Сторонам стоит заполнять документ при обоюдном присутствии. Если договор заполняет одна сторона, при этом вторая отсутствует по каким-либо причинам, перед подписанием документа ей стоит внимательно ознакомиться с его пунктами. Цену автомобиля. Необходимо отражать достоверную стоимость, это даст гарантию возврата денег в случае аннулирование сделки. Указание меньшей суммы может привести к негативным последствиям.

Данные автомобиля. Должны полностью соответствовать информации, указанной в документах на транспортное средство. Помимо договора купли-продажи также рекомендовано составить акт приема-передачи. В нем отражается фактическое состояние транспортного средства. После составления договора, покупателю дается ровно 10 дней для регистрации приобретенного авто в ГИБДД. В противном случае, соглашение теряет свою юридическую силу. Если в Госавтоинспекцию будет предоставлен просроченный договор, покупателю придется оплатить 5 тыс. рублей в виде штрафа. Когда сделка будет заключена, продавец обязан передать покупателю полный пакет документов на приобретенный автомобиль, без них невозможно дальнейшее проведение перерегистрации транспортного средства. Расчет между сторонами может осуществляться после перерегистрации транспортного средства или заключения договора. Здесь все зависит лишь от решения сторон и их доверия друг к другу.

3 Кто может помочь составить договор купли-продажи авто? Покупатели и продавцы транспортных средств не всегда уверены в правильности самостоятельного заполнения договора купли-продажи. В таком случае, им стоит прибегнуть к платным услугам. Их оказанием занимаются: Юридические фирмы.

Специализированные компании. Стоимость услуг по заполнению договора небольшая, в среднем она составляет 1,5-2 тыс. рублей. Оплата документа ложится на плечи покупатели, либо делится поровну между участниками сделки. Найти организацию, которая поможет составить договор за отдельную плату, не составит труда. Как правило, они находятся поблизости с ГИБДД. Подобные услуги зачастую предоставляют сотрудники страховых компаний.

4 Стоит ли заверять договор у нотариуса? Большинство граждан нашей страны, отталкиваясь от старых законов переоформления авто, отправляются к нотариусу для составления договора купли-продажи, считая это необходимостью. В 2019 году нет нужды в составлении и заверении договора купли-продажи у нотариуса. Подобные действия не предусмотрены действующим Гражданским кодексом. Однако, запрета на них также не существует, нотариусы предоставляют подобные услуги за отдельную плату. Они помогают составить документ и заверить его. При этом, договор будет иметь юридическую силу даже без нотариального заверения, поэтому тратится на него нет смысла. Заполнить бланк договора покупатель и продавец могут самостоятельно, достаточно лишь скачать типовой бланк выше в статье. Там же есть образец заполнения договора, который можно распечатать и использовать как подсказку при заключении сделки.

5 Регистрация подержанного автомобиля в 2019 году Постановкой транспортных средств на учет в РФ занимается лишь одна государственная организация – ГИБДД. Именно в отделение данной службы, обязан обратится покупатель в течении 10 дней с момента заключения договора. В соответствии с недавно принятым законом, для регистрации авто гражданин может обратится в любое отделение, вне зависимости от фактического места проживания и прописки. Отказать ему на законных основаниях сотрудники не смогут. Оформить авто можно без снятия с учета от лица предыдущего владельца. При условии, что покупатель успеет перерегистрировать транспортное средство в течении отведенных десяти дней. ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ АВТО, ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЗАБОТИТСЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ СТРАХОВОГО ПОЛИСА. БЕЗ ЕГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ БУДЕТ ОТКАЗАНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ. Новый владелец автомобиля обязан предоставить полный пакет документов на приобретенное транспортное средство, включая: Заявление, оформленное в полном соответствии со стандартными правилами.

Договор купли-продажи.

Страховой полис ОСАГО.

ПТС (паспорт транспортного средства). Если оформлением занимается не сам покупатель, а его доверенное лицо, потребуется дополнительное предоставление его паспорта и нотариально заверенной доверенности. После приема документов, сотрудники ГИБДД проверяют их подлинность, далее осуществляется осмотр автомобиля и выдаются документы на имя нового собственника. В процессе оформления транспортного средства, покупателю придется оплатить государственную пошлину, связанную с заменой имени собственника и выдачей новой документации. В среднем, переоформление обойдется в 1,5 тыс. рублей. Замена старых номеров автомобиля не потребуется, поэтому владелец сможет сэкономить на них порядка 2 тыс. рублей. Произойдет лишь изменение фактических записей о собственности. Оформление новых документов займет 1,5-2 часа. На проведение каждой процедуры, сотрудникам ГИБДД отводится определенный промежуток времени. К примеру, время приема заявления не должен превышать 5 минут, ожидание в очереди – 15 минут, осмотр автомобиля – 20 минут.

6 Постановка автомобиля на учет через Единый портал государственных услуг Покупая автомобиль у частного лица, новый собственник должен знать, что регистрация возможна не только в МРЭО при личном посещении, но также и через Госуслуги в режиме онлайн. Вся процедура займет 10-15 минут, при этом значительно облегчит подачу заявки на смену владельца авто. Процедуре оформления заявки на сайте предшествует создание подтвержденного аккаунта. Без него выполнение действий буде невозможно. Этапы подачи документов: Заходим на официальный сайт Госуслуг и переходим в личный аккаунт.

Из списка услуг выбираем «Регистрацию транспортного средства».

Далее выбираем «Изменение регистрационных данных» и «Изменение собственника транспортного средства».

Заполняем открывшуюся форму. Потребуется введение личных данных, информации о транспортном средстве.

Выбираем отделение ГИБДД в которое передается заявка, а также желаемую дату и время посещения.

Подтверждаем введенные данные и отравляем заявку на обработку. Статус заявления можно посмотреть в личном кабинете. В выбранную дату и время, автовладелец должен приехать в Госавтоинспекцию, предоставить стандартный пакет документов, пройти осмотр авто и получить новую документацию на руки. Оформляя заявку через Госуслуги, новый владелец авто сможет одновременно оплатить госпошлину. До наступления 2019 года, на данную услугу, при условии оплаты банковской картой, действует 30% скидка.