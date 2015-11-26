5 правил: как начать экологичный образ жизни

До матча осталось —
Каждый из нас хоть однажды задумывался о будущем планеты. Каким будет наш общий дом завтра – ответственность каждого из нас. Важно научиться быть ответственным гражданином с бережным отношением к окружающей среде.
С 2016 года компания Coca-Cola HBC реализует на территории всей России программу «Разделяй с нами», направленную на просветительскую работу и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Жители Владивостока и Приморья успешно освоили культуру потребления, но насколько грамотно мы владеем принципами экологичного образа жизни? ИА PrimaMedia и компания Coca-Cola изучили правила жизни экологичного гражданина.
Раздельный сбор мусора необходим, чтобы не создавать огромные свалки, которые будут разлагать сотню лет. Сортировка позволит отправить мусор на переработку и использовать сырье второй раз. Самое главное в раздельном сборе отходов – отделить пищевые отходы от вторичного сырья. Бумага - отдельно, батарейки, стекло и прочие отходы - отдельно. Раздельный сбор мусора позволяет экономить природные ресурсы и сохранить их для будущих поколений.
Производители нередко стесняются писать о том, что их товары сделаны из вторичного сырья, а у многих потребителей ошибочно предвзятое отношение к качеству таких товаров. А зря, потому что товары из вторсырья не требуют много энергии и воды для производства, а значит экономят ценные ресурсы на Земле. При этом вторсырье при использовании существенно сокращает объем мусора и снижает загрязнение окружающей среды.
Собирайте в две ёмкости одинакового объёма: в одну - вторсырьё, которое вы можете сдать на переработку в своём населённом пункте, а в другую – мусор, который отправится на свалку. Проведите эксперимент и определите, какой процент вашего мусорного ведра составляет вторсырьё.
Не менее 50% среднестатистического российского мусорного ведра составляет вторсырьё, то есть материалы, которые могут быть переработаны. На деле в России на сегодняшний день перерабатывается примерно 5% бытовых отходов. Увеличение этого числа напрямую зависит от развития инфраструктуры для раздельного сбора отходов.
Странам-лидерам в переработке отходов потребовалось около 20 лет, чтобы добиться результатов в 60% и более. Наша страна находится в самом начале пути, и у нас есть все шансы догнать и перегнать лидеров.
Сегодня для нас одноразовые пластиковые пакеты, стаканчики, зажигалки, памперсы, влажные салфетки и многое другое настолько привычные вещи, что сложно представить себе, как люди обходились без всего этого. Секрет в том, что они без этого никак не обходились, потому что все те же вещи были многоразовыми. Да и сегодня любой одноразовой вещи, которую мы используем в быту, есть многоразовая альтернатива.
В 21 веке становится очевидным, что эпоха одноразовых вещей грозит закончиться экологической катастрофой. Используя многоразовые вещи вместо одноразовых, вы экономите природные ресурсы, сокращаете количество отходов и загрязнение окружающей среды.
Мойте посуду в емкости или с затычкой в раковине. Принимайте душ вместо ванны. Полностью загружайте посудомоечную и стиральные машины. Не полощите белье после ручной стирки в проточной воде. Выбирайте унитаз с двумя режимами слива. Не используйте унитаз как мусорное ведро.
К середине XXI века проблема нехватки пресной воды может стать одной из важнейших. По данным экспертов, человеку ежедневно НЕОБХОДИМО не менее 20 литров воды. Экономия в быту может сохранить тысячи литров воды.
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