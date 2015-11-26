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24 апреля Как выбрать мясо для шашлыка? Шашлык, как блюдо, пришёл к нам с Кавказа. Но, он уже давно шагнул за его пределы, и готовят его уже давно в разных странах, и, конечно, же, различными способами. В нашей стране словосочетание «поехать на шашлык» давно уже употребляется не только в смысле просто поесть жареное мясо на природе. Это уже целый ритуал, который у всех проходит по-разному. Но, как бы это действо не происходило, центральным событием всё равно является приготовление шашлыка. Это самое главное блюдо для многих на природе, и испортить его, Вы просто не имеете права, чтобы не загубить всё мероприятие. Конечно, шашлык, это не только мясо, но и маринад, и сам процесс приготовления. Но, если мясо Вы выбрали неудачно, то очень сложно будет всё исправить.

1 Мясо для шашлыка. Какое лучше брать? Если снова копнуть немного в историю, то шашлык издревле предполагал использование исключительно баранины, которую и жарили на металлических прутьях. Самый лучший вариант, это купить баранину кастрированного барана, которому ещё не исполнилось 18-ти месяцев. Это своеобразная классика. Но, она уже сегодня не так прочно удерживает свои позиции. Многие предпочитают брать для шашлыка свинину. Она выигрывает у баранины в сочности, а кроме этого ещё и лишена специфического запаха, который есть у баранины. Конечно, если Ваша цель приготовить классический шашлык, то берите для этого баранину. Если же нет желания возиться с бараниной, и хочется быстро получить неплохой результат и достойный вкус, то лучше купить свинину. Можно, конечно, использовать и говядину, но она проигрывает даже баранине по своей сочности. А, если ещё не знать тонкости приготовления говядины, то вряд ли у Вас получится приготовить из неё мягкий и нежный шашлык. Сегодня и курица набирает популярность. Готовится она очень быстро. Правда, кусочки могут подгореть, а вот внутри, при этом не прожариться. Так что, и курицу готовить нужно уметь.

2 Как выбрать мясо для шашлыка? Здесь мы определим общие правила выбора для любой разновидности мяса. Главный критерий здесь, это исключительно его свежесть. Для нас, простых покупателей, степень свежести определяется 2-мя главными моментами, это запах мяса, и его цвет. Мясо не должно быть слишком тёмным. Чем кусок темнее (имеется в виду по цвету), тем больше возраст животного, тем выше плотность мышечных волокон. Всё это даст один результат, а именно – жёсткий шашлык. В идеале, это выбрать такой кусок, который будет обладать глянцевым цветом, а не матовым. При этом, глянец должен быть равномерным. Если будете покупать баранину или говядину, то цвет куска должен быть красным, с наличием обязательных белых прослоечек жира. Для свежей телятины со свининой уже характерен цвет розовый. Внутренний жир тоже поможет Вам определить свежесть мясного куска. Если он жёлтого цвета, то возраст животного явно приличный. Что касается запаха, то он не должен быть неприятным, а только свежим. Если кусок мяса на Вас явно не производит хорошего впечатления, то покупать его не следует. Есть ещё один простой способ проверки свежести мясного куска, который знаком многим — для этого на мясо просто сильно нажимают. После нажатия, ткань должна быстро восстановиться. Если всё так и произошло, то кусок явно свежий, а когда ямка так и остаётся на поверхности мяса, то в нём уже начали зарождаться (а, возможно, и активно идти) процессы разложения.

3 Что ещё нужно знать при выборе мяса? Мясо должно быть полностью свободно от любых посторонних для него включений. То есть, слизи на куске быть не должно, равно как и крови с жидкостью. Все кусочки должны быть в меру упругими, ровно порезанными, а не рваными. Про возраст мясного куска Вам расскажет ещё один простой приём. Если мясо молодое, то его тонкий кусочек Вы с лёгкостью сможете разорвать даже руками. Если мясо Вы купили почти совсем без жира, то вряд ли удастся приготовить из него вкусный шашлык. А такой шашлык всегда предполагает наличие жира на куске. В идеале, его соотношение с мясом должно быть 1:4, то есть каждая прослойка жира должна «сопровождаться» 4-мя частями мяса. Какая часть лучше? Если говорить о тушке в целом, то выбирайте корейку или лопатку. Также неплохим вариантом будет шейка с почечной частью. Постное мясо тоже можно «пустить» на шашлык, но ему нужно будет придать сочности с помощью сала. Его просто нарезают тоненькими стрелками, и нашпиговывают ими такой диетический кусок. Если всё подытожить, то мясо для шашлыка в первую очередь должно отличаться свежестью, быть молодым, не слишком жирным и охлаждённым.