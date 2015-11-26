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28 марта Как сделать прививку от энцефалита во Владивостоке? Инструкция Специалисты Роспотребнадзора готовятся к нашествию клещей, их появление в регионе ожидается уже в первой половине апреля. Чтобы защититься от клещевого энцефалита, специалисты рекомендуют вовремя прививаться. Для тех, кто не успел сделать прививку осенью, конец марта-первая половина апреля – последний шанс защититься от опасного заболевания. Разобраться с тем, как правильно это делать и в какие сроки, ИА PrimaMedia помогла заведующая эпидемиологическим кабинетом поликлиники № 3 Ирина Кашкель.

1 Кому нужна прививка от энцефалита? Всем. В особенности дачникам, туристам, охотникам и рыбакам – тем, кто работает в лесу или регулярно бывает на природе. Приморский край относится к эпидемиологически опасной территории – ежегодно регистрируется более семи тысяч присасываний клещей. В прошлом году в крае зарегистрировано 28 случаев клещевого вирусного энцефалита (1,51 на 100 тысяч населения). Даже если не выезжать из города, риск подхватить инфекцию есть. В парковых зонах Владивостока должны ежегодно проводят акарицидные обработки, но насекомые присасываются к городским жителям и их домашним животным регулярно, даже в черте города.

2 Когда начинать прививаться? Сейчас. Озаботиться этим вопросом стоит в марте-апреле.Существует две схемы вакцинации – плановая и экстренная. В начале марта делают первую прививку по плановой схеме, ровно через месяц, в начале апреля – вторую, а следующий раз прививку нужно будет поставить через год после второй. В перерыве между первой и второй прививкой, а также в течение месяца после второй прививки не стоит ходить в лес: иммунитет от энцефалита еще не успеет сформироваться в полной мере. Если же возникла острая необходимость посещения дачи или леса, необходимо использовать репелленты – препараты для отпугивания клещей. Если вы не сделали прививку до середины марта, придется выбирать экстренную схему вакцинации. По ней первую прививку ставят в конце марта или начале апреля, а через две недели вторую прививку. Третья прививка, как и при плановой схеме, ставится через год после второй. После получения трех прививок (полного курса вакцинации) можно себя спокойно чувствовать в течение трех лет, иммунитет будет крепким. В любом случае, с прививками лучше не затягивать и завершить вакцинацию в апреле. Отказаться от походов на природу между прививками будет проблематично на майских праздниках.

3 Прививка точно поможет? Она облегчит течение заболевания, но не защитит от его последствий на 100%. О том, как отреагирует организм на укус, сказать сложно – все зависит от его особенностей. Но до инвалидизации или летального исхода не дойдет. Людей без вакцинации ждут более тяжелые последствия. После трех прививок можно себя спокойно чувствовать в течение трех лет, иммунитет будет крепким.

4 А какие есть противопоказания? Прививку не стоит делать тем,кто болеет сахарным диабетом или недавно перенес инфекционные либо соматические заболевания в острой форме. Если с момента проведения прививки против другого инфекционного заболевания (дифтерия, вирусный гепатит и пр) прошло меньше месяца, тоже лучше отказаться. Также противопоказанием является беременность и период лактации. Кроме того, может быть аллергия на отдельные компоненты препарата. В каждом случае показания и противопоказания для вакцинации определяет врач.

5 Это платно? Для взрослых – да. В любой государственной поликлинике бесплатно прививку могут поставить детям, людям старше 60-ти лет или из "группы риска", которые работают в лесу. На эти цели в 2018г. из средств краевого бюджета приобретено 14 920 доз. Взрослые трудоспособные люди могут сделать прививку платно, средняя стоимость по городу – 800 – 1100 рублей.

6 Я могу сам выбрать вакцину, которую мне поставят? Нет, это определяет врач. Но в России чаще всего есть только отечественные вакцины. Государственные медицинские учреждения на бесплатной основе ставят вакцины российского производства, которые куплены на средства краевого бюджета. Во время покупки препаратов для платной вакцинации, приоритет отдается тоже вакцинам российского производства. Например, в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3» в наличии есть три препарата: «Клещ-Э-Вак», «Энцевир» и «Вакцина против клещевого энцефалита» института им. М.П. Чумака. Считается, что они лучше подходят, потому что защищают именно от инфекций российских клещей.

7 Я пропустил прививку по своей схеме. Что делать? Не все потеряно! Врачи в таких случаях говорят, что схема вакцинации нарушена, и ее нужно начать заново. Но есть еще один вариант – исследовать кровь на антитела к вирусу. Если человек прививался правильно несколько лет, но пропустил одну прививку, есть вероятность, что у него в крови достаточно антител и ему хватит одной ревакцинации.

8 Что делать, если я не помню, когда была прививка в последний раз? Разбираться с врачом. Перед любой вакцинацией медики просят предоставить сертификат о прививках. Во всех медицинских учреждениях, при проведении любой вакцинации на руки пациенту выдается «Сертификат о профилактических прививках», своего рода прививочный паспорт. Но если вы потеряли его и не можете подтвердить документально даты последней вакцинации, выручит опять же анализ крови. Кстати, с его помощью можно исследовать уровень антител ко всем инфекциям, от которых прививают в России – вирусного гепатита, краснухи, кори, дифтерии, столбняка.

9 Что если клещ все же укусит. А если между прививками? Вне зависимости от того, есть прививка или нет, нужно обратиться к врачу, и в первые часы после укуса ввести противоклещевой иммуноглобулин. Это делается в больницах города или травмпунктах (не в поликлиниках). Симптомы заболевания могут проявиться в течение двух недель, поэтому, даже если нет плохого самочувствия, все равно необходимо обратиться за медицинской помощью. Любого присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить, стараясь сохранить его целым, и сдать на исследование в лабораторию. До получения результата о наличии или отсутствии в клеще вируса клещевого энцефалита или другого заболевания, необходимо внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья. Делать это необходимо вне зависимости от того, есть прививка, или нет, или находитесь в стадии «между прививками».

10 Но ведь клещи переносят другие опасные инфекции. От них есть прививка? Нет.Кроме клещевого энцефалита, клещ может быть переносчиком боррелиоза (болезнь Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза, бабезиоза, пятнистой лихорадки и пр., но прививка делается только от энцефалита. От остальных инфекций прививок нет, они являются «неуправляемыми» . Все они не менее опасны. При заболевании любой из них требуется лечение в инфекционном стационаре.