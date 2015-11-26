Как цивилизованно наказать владивостокских любителей парковаться на газонах?

Перенасыщенный автомобилями Владивосток в этом году прорвало: конфронтация между сторонниками экологичного ландшафтного дизайна и любителями парковаться на газонах заметно обострилась. Горожане еженедельно присылают в мэрию десятки обращений разобраться с автовладельцами, которые губят зеленые насаждения и траву. ИА PrimaMedia составила инструкцию для тех, кто готов бороться с автохамами.
Да. Парковка автомобилей на газонах запрещена муниципальным правовым актом № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений в г. Владивостоке».
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.
В случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная». Также горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, например, «УМВД России по г. Владивостоку».
Кодекс административных правонарушений предписывает обязательно установить место, дату и время нарушения. Поэтому необходимо к обращению в мэрию приложить в качестве доказательства фотографию автомобиля-нарушителя, где будутт отчетливо видны его номер и месторасположение. Также на фото должно отражаться время и дата. Большинство смартфонов легко справятся с этой задачей.
Для запрета автомобилистам заезда на тротуары, зеленые зоны, детскую площадку, определения мест для парковки автотранспорта специалисты городского управления экологии рекомендуют собственникам дома инициировать общее собрание, а повесткой дня сделать вопрос о благоустройстве придомовой территории – например, об установке ограждения возле зеленых зон, бельевой и детских площадок. При этом стоит выделить для автомобилистов парковочные места.
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia