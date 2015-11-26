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14 июня Как цивилизованно наказать владивостокских любителей парковаться на газонах? Перенасыщенный автомобилями Владивосток в этом году прорвало: конфронтация между сторонниками экологичного ландшафтного дизайна и любителями парковаться на газонах заметно обострилась. Горожане еженедельно присылают в мэрию десятки обращений разобраться с автовладельцами, которые губят зеленые насаждения и траву. ИА PrimaMedia составила инструкцию для тех, кто готов бороться с автохамами.

1 Разве закон запрещает парковаться на газонах? Да. Парковка автомобилей на газонах запрещена муниципальным правовым актом № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений в г. Владивостоке».

2 Какой штраф полагается за парковку на газоне? За нарушение правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

3 Куда жаловаться, увидев автомобиль на газоне? В случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная». Также горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, например, «УМВД России по г. Владивостоку».

4 Как добиться, чтобы нарушителя оштрафовали? Кодекс административных правонарушений предписывает обязательно установить место, дату и время нарушения. Поэтому необходимо к обращению в мэрию приложить в качестве доказательства фотографию автомобиля-нарушителя, где будутт отчетливо видны его номер и месторасположение. Также на фото должно отражаться время и дата. Большинство смартфонов легко справятся с этой задачей.