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14 июня

Как цивилизованно наказать владивостокских любителей парковаться на газонах?

Перенасыщенный автомобилями Владивосток в этом году прорвало: конфронтация между сторонниками экологичного ландшафтного дизайна и любителями парковаться на газонах заметно обострилась. Горожане еженедельно присылают в  мэрию десятки обращений разобраться с автовладельцами, которые губят зеленые насаждения и траву. ИА PrimaMedia составила инструкцию для тех, кто готов бороться с автохамами.

1

Разве закон запрещает парковаться на газонах?

Да. Парковка автомобилей на газонах запрещена муниципальным правовым актом № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений в г. Владивостоке».

2

Какой штраф полагается за парковку на газоне?

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан от одной до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

3

Куда жаловаться, увидев автомобиль на газоне?

В случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная». Также горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, например, «УМВД России по г. Владивостоку».

4

Как добиться, чтобы нарушителя оштрафовали?

Кодекс административных правонарушений предписывает обязательно  установить место, дату и время нарушения. Поэтому необходимо к обращению в мэрию приложить в качестве доказательства фотографию автомобиля-нарушителя, где будутт отчетливо видны его номер и месторасположение. Также на фото должно отражаться время и дата. Большинство смартфонов легко справятся с этой задачей.

5

Как еще можно бороться с автохамами?

Для запрета автомобилистам заезда на тротуары, зеленые зоны, детскую площадку, определения мест для парковки автотранспорта специалисты городского управления экологии рекомендуют собственникам дома инициировать общее собрание, а повесткой дня сделать вопрос о благоустройстве придомовой территории – например, об установке ограждения возле  зеленых зон, бельевой и детских площадок. При этом стоит выделить для автомобилистов парковочные места.

5 карточек
  1. Разве закон запрещает парковаться на газонах?
  2. Какой штраф полагается за парковку на газоне?
  3. Куда жаловаться, увидев автомобиль на газоне?
  4. Как добиться, чтобы нарушителя оштрафовали?
  5. Как еще можно бороться с автохамами?

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