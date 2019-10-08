Самолеты США нанесли авиаудар по аэродрому "Сухая Речка" в Приморье 69 лет назад

Все, что осталось от памятника. Фото: Дмитрий Семенов (Брест), "Русские самураи" Владивосток

Представитель "Русских самураев" Дмитрий Семенов нашел и привел в порядок забытый всеми памятник погибшим летчикам

Мотоциклисты Приморья напомнили жителям края, да и всей России, об исторической дате, которую давно забыли. 8 октября 2019 года исполнилось ровно 69 лет с того момента, когда самолеты США нанесли удар по советской территории. В 1950 году два истребителя ВВС США Локхид F-80C "Шутинг Стар" ("Метеор") нарушили государственную границу СССР и атаковали советский военный полевой аэродром "Сухая Речка" в Хасанском районе Приморья. В результате обстрела были повреждены семь самолетов советской эскадрильи, один самолет сгорел полностью, сообщает РИА PrimaMedia.

Тем не менее, американцы продолжали отстаивать версию об ошибке пилотов вплоть до 1990 года.

О том, были ли в составе 821-го авиаполка убитые и раненные, в архивных документах нет ни слова. Однако были, видимо, и они. По крайней мере, в списке памятников Хасанского района Приморского края под номером 106 значится "братская безымянная могила летчиков, погибших при отражении американских бомбардировщиков в 1950 году". Там же указано, что могила находится у села Перевозное, бывшей территории военного городка Сухая Речка.

Справка: Сухая Речка расположена на одноименной реке, в 2 км от ее впадения в бухту Перевозную Амурского залива. Село связано автомобильной дорогой длиной 26 км с трассой А 189 Раздольное — Хасан. Расстояние до райцентра, поселка Славянка, по дороге составляет 54 км, до Владивостока — около 154 км. Ближайшая железнодорожная станция Кедровая расположена в 1 км к югу.

На поиски памятника

Мотоциклисты Владивостока нашли памятник. Как рассказал представитель мотообъединения Приморского края "Русские самураи" Андрей Белоконь, идея найти памятник погибшим советским летчикам при бомбардировке советской территории американцами возникла из-за того, что историю начали забывать.

"Странно, конечно, что могила безымянная. Странно, что про нее молчат военные архивы. У нас и в Великую Отечественную павших закапывали где и как попало, не заботясь об отметке на карте. Вот уже 65 лет и бродят по местам боев поисковые отряды. И долго еще бродить будут, — отметил Андрей Белоконь в 2015 году, когда готовился этот материал. — Вряд ли в школах на уроках истории вспоминают эти события, да и взрослое население края не знает тех трагических дней, которые произошли 65 лет тому назад. Правда, от памятника остался один железный остов, табличка с датой пропала, по всей вероятности, уже давно, в списках памятников Приморского края он числится, но нигде не было ни одной фотографии с точным указанием места его расположения".



Мотоциклисты Владивостока отправились на поиски памятника. Фото: Дмитрий Семенов (Брест), "Русские самураи" Владивосток

На поиски памятника отправился Дмитрий Семенов (Брест). По его словам, чтобы найти братскую могилу и сам памятник пришлось немного поплутать.

"Местное население практически не помнит тех событий и не знает, что за памятник стоит на окраине села. Полазив по кустам и оврагам, я его, конечно же, нашел — он стоит у дороги ведущей к станции. Найти его достаточно просто (для тех, кто знает). Видно, что он никому не нужен, таблички нет, весь грязный. Разгребал кусты, плиты почистил от земли и сфотографировал сам "памятник", — рассказал Дмитрий Семенов.



Все, что осталось от памятника. Фото: Дмитрий Семенов (Брест), "Русские самураи" Владивосток

Воспоминание непосредственного участника тех событий, летчика 821-го полка Владимира Николаевича Забелина:

"821-й полк проводил учение с перебазированием авиации и наземного обеспечения. Полк перебазировался, расставили все три эскадрильи по стоянкам, а 8 октября прилетели два "Шутинга", и нанесли удар по стоянкам. Официальные отчеты и то, что я видел, несколько расходятся. Считается, что 1 самолет взорвался, и еще 6 самолетов было сильно повреждено. На самом деле было повреждено более 20 самолетов, а в полку по штату всего 40 самолетов должно быть. В официальных документах: они сделали один заход, и ушли. А на самом деле они сделали 2 захода. Расстреляли самолеты "Кингкобры", стоящие по линейке. Вот такая ситуация. И никаких "МиГов" там не было. Американцы самолеты своего производства расстреляли".

Действия Корейской войны распространились на территорию СССР

Той осенью вовсю громыхала война на Корейском полуострове. Залпы грохотали совсем рядом от нашей общей с корейцами государственной границы. К тому же американцы и их союзники не слишком-то церемонились с соблюдением международного права. Их самолеты совершали систематические полеты вблизи советских городов и военных баз.

Хотя СССР официально в войне не участвовал, доходило дело и до вооруженных столкновений.

Серия нападений США на СССР

В ночь на 26 июня 1950 года в международных водах южнокорейские боевые корабли обстреляли кабельное судно "Пластун", входившее в состав 5-го ВМФ СССР (нынче — Тихоокеанский флот), в результате чего погиб командир судна капитан-лейтенант Колесников. Часть членов экипажа была ранена. Противник отошел только после того, как был открыт ответный огонь.

4 сентября 1950 года для наблюдения за действиями неопознанного эсминца, подошедшего на дистанцию 26 км к порту Дальний (бывший Порт-Артур), по тревоге подняли в воздух экипаж советского самолета-разведчика А-20Ж "Бостон" ст.лейтенанта Константина Корпаева. Сопровождали его 2 наших истребителя. На подходе к цели советские самолеты были атакованы сразу 11-ю американскими истребителями. В итоге короткого воздушного боя "Бостон" загорелся и упал в океан. Все три члена его экипажа погибли. Таков был военно-политический фон в то время на Дальнем Востоке.

7 октября 1950 года в 821-й истребительный авиаполк 190-й истребительной авиадивизии, вооруженный старыми американскими поршневыми "Кингкобрами", полученными еще в годы Великой Отечественной войны, передислоцировались в район Сухой Речки Хасанского района Приморского края. К утру 8 октября все три эскадрильи полка уже стояли на новом месте и в 16 часов 17 минут по местному времени над Сухой Речкой внезапно появились два реактивных самолета. На бреющем полете они прошли над аэродромом, потом развернулись и открыли огонь.

9 октября СССР представил в ООН официальную ноту протеста. Не могли понять – или это начало Третьей мировой войны, или ошибка пилотов. 20 октября президент США Гарри Трумэн, выступая в ООН, признал вину США и выразил сожаление, в том, что американские вооруженные силы оказались замешанными в инциденте с нарушением границы СССР и нанесении ущерба советской собственности. Он заявил, что командир полка уволен, а летчики переданы суду военного трибунала, а нападение на территорию Советского Союза стало "результатом навигационной ошибки и плохого расчета" пилотов.

Несмотря на то что инцидент казался исчерпанным, немедленно была перебазирована из Подмосковья на Дальний Восток 303-я авиационная дивизия. Имевшая в своем составе реактивные "МИГ-15". В войсках ввели боевое дежурство. Обстановка в частях была тревожная.

Хроники необъявленной советско-американской воздушной войны:

• 8 апреля 1950 года американский разведчик нарушает рубежи СССР в районе военно-морской базы в Либаве. Четверка истребителей Ла-11 сбивает разведчика со всем экипажем из десяти человек.

• В мае 1950 года два истребителя F-51 "Мустанг" в небе над Чукоткой встречаются с парой Ла-11. В бою сбит один "Мустанг".

• В декабре 1950 года пара МиГ-15 в Приморье сбивает над морем разведчик РБ-29.

• 7 октября 1952 года "Суперкрепость" Б-29 вторгся в небо над Курилами, открыл огонь из своих пушек по двум патрульным МиГам и был тут же сразу уничтожен.

• 18 ноября 1951 года произошел воздушный бой между четырьмя советскими истребителями МиГ-15 и группой истребителей ВВС США Ф-9 над заливом Петра Великого. Сбиты два наших самолета, еще один из патрулировавших тот район разбился из-за аварии (отказ двигателя). У американцев только один самолет получил повреждения.

8.10.2019