Вперед и вверх, на Пидан: маршрут выходного дня на самую известную вершину Приморья

Подробная инструкция по подъему на уже не такую мистическую, но оттого не менее популярную гору (ФОТО)

Пидан. Фото: Александр Стальмахович

Если спросить жителя Приморья, какие горы в родном крае он знает, первым в списке неизменно будет Пидан, он же, если официально — вершина Ливадийская. Около десяти лет назад гора была окутана тайнами и мистическими историями о летающих человечках, "белой женщине", инопланетянах и духах. Впрочем, если все это и было когда-то в наличии — или же в воображении — то сегодня массовый турист окончательно свел к нулю всю мистику и уфологию. Сейчас Пидан — самая популярная в народе, доступная и простая в достижении гора, на которую организовано поднимаются такими толпами, какие можно встретить в солнечный день и на центральной улице Владивостока. Словом, если вы живете в Приморском крае и еще ни разу не были на Пидане, самое время исправить это досадное недоразумение. ИА PrimaMedia напоминает своим читателям подробную инструкцию по подъему на эту замечательную гору.



Пидан. Фото: Александр Стальмахович

Маршрут: г. Ливадийская (Пидан)

Время: 16 часов (с 6.00 до 22.00)

Транспорт: Электричка или автомобиль

Ориентир: село Лукъяновка, Шкотовский район.

Сложность: Для неподготовленных людей почти любого возраста.

Затраты: 400 рублей на электричку + на поездку в кузове до подножья (по договоренности).

Гора Ливадийская — одна из главенствующих высот южного Приморья, входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Высота вершины — 1332 метра над уровнем моря.

Название Пидан — предположительно китайского происхождения, образовано компонентами: "пи" — великий, большой, и "дан" — скалы. То есть — "Большие скалы". Собственно, именно большие скалы и гигантские камни вы будете наблюдать — и ощущать! — как минимум половину пути к вершине. По легенде, гора являлась священной у жрецов государства Бохай, территория которого захватывала и южное Приморье.



Пидан. Фото: Александр Стальмахович



Всю мистику на Пидане распугали туристы. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Уникальная природа Уссурийской тайги, относительна близость от населенных пунктов южного Приморья, связанные с Пиданом легенды — эти факторы делают гору крайне привлекательным маршрутом для экологического туризма. Для обслуживания туристов было построено несколько турбаз в близлежащих селах Анисимовка и Лукьяновка.



Указатель на главную дорогу. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Забраться на вершину и спуститься вниз можно даже за один световой день. А можно — уйти в горы на оба выходных, предварительно сделав запас пищи, воды и теплых вещей. Добраться до подножья можно на автомобиле или на электричке, курсирующей между Владивостоком и Партизанском. Правда, от станции Лукьяновка придется пройти пешком около 12 км, либо воспользоваться услугами грузовика ГАЗ-66, который гостеприимно возит туристов до ближайшей к подножью полянки. Если же вы намереваетесь пройтись пешком, просто держитесь главной дороги и никуда не сворачивайте. Это удлинит ваш путь на пару часов, зато даст возможность неспешно полюбоваться красотой уссурийской тайги.



Реки в Приморье особенно красивы. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia



Пидан. Фото: Александр Стальмахович

У самого начала подъема, к которому, в конце концов, выводит тропинка, есть удобное место для лагеря. Если вы взяли с собой палатки, очень хорошим вариантом станет их установки именно здесь. Тогда можно будет оставить тяжести внизу и забираться уже налегке. Кстати, именно здесь вам в последний раз попадется чистая питьевая вода, так что лучше будет запастись ею на время подъема и спуска.



Место под лагерь у подножья. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Сам подъем значительно более пологий, чем, например, на ту же гору Фалазу, и при этом — не такой долгий, как на Воробей или Ольховую. Тропинка, вытоптанная тысячами туристов, напоминает чуть ли не автостраду, так что потеряться здесь просто невозможно. Да и, скорее всего, вы будете постоянно наблюдать таких же любителей горных красот, массово идущих наверх.



Подъем. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Кстати, не удивляйтесь, если среди них вы встретите чудаков, которые тащат на вершину не подходящие для похода предметы. Вот один из наших попутчиков пронес наверх дорожный знак. Многие верят, что если оставить горе какое-нибудь подношение, то она принесет человеку удачу.



Этот знак просто необходимо притащить на вершину. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Через час или полтора бодрого шага лес закончится, и вы увидите массивную каменную насыпь до самой вершины. Чтобы преодолеть массивные камни, вам придется подключать к работе руки, так что перчатки, взятые про запас, совершенно не повредят.



Каменный подъем. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Если по достижению вершины вы не обнаружили себя посреди облака или просто области густого тумана – считайте, что вам очень повезло. Если это все же случилось, есть смысл подождать немного. Солнце здесь сменяет облака чрезвычайно внезапно, открывая великолепный вид на 360 градусов.



Вершина в тумане. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

На самом пике можно найти не только дорожные знаки, но и всевозможные ботинки, одежду, замки, части электроприборов и даже сломанный велосипед. Все это — подарки жителей горе, принесенные в надежде на мистическую помощь. Рядом несколько деревьев, сплошь унизанных кусочками материи — так называемые "деревьев счастья". Каждый такой клочок ткани, завязанный в узел – чье-то заветное желание.



Пидан. Фото: Александр Стальмахович

По возвращении домой обязательно поделитесь своими впечатлениями и фотографиями со всеми друзьями. Пусть все знают, что с этого момента, вы можете гордо и честно заявлять, — "Я был на Пидане, а чего добился ты?".