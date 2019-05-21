288 лет Тихоокеанскому флоту: от ладей Охотской флотилии до ракетных крейсеров

Военно-морской парад. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

РИА PrimaMedia предлагает читателям краткий обзор истории военно-морских сил России на Дальнем Востоке

Тихоокеанский флот, ведущий свою историю от Охотской военной флотилии, сегодня, 21 мая, отмечает свое 288-летие. За неполные три века своего существования он многое успел пережить: героическую оборону на Камчатке и самоотверженные действия морской пехоты на фронтах Великой Отечественной, ужасное поражения в Русско-Японской войне и смутное время интервенции, времена упадка и подъема боевой мощи. ИА PrimaMedia предлагает читателям вспомнить о том, как проходили последние 288 лет для военно-морских сил России на Тихом океане.

Освоение Дальнего Востока и создание Охотской флотилии

Начало плаваний русских судов по морям Тихого океана относится к 1639 году, когда отряд казачьего десятника Ильи Москвитина, спустившись на ладьях по реке Улья, вышел к побережью Охотского моря, где зазимовал. Казаки соорудили "плотбище" (верфь), на которой выстроили два 17-метровых мореходных коча, чтобы в 1640 году обследовать побережье до района нынешнего Магадана и Шантарских островов.

Вслед за Москвитиным на восток отправляются новые экспедиции, которые возглавляют отважные землепроходцы и мореходы Поярков, Хабаров, Шелковников, Дежнев, Попов и другие. Оружие этих отважных мореходов сегодня хранится в историческом музее ТОФ. А картина художника Арса "Выход русских на берег Охотского моря" наглядно показывает, какими были первые отряды, пришедшие на восточное побережье России из Сибири.



"Выход русских на берег Охотского моря". Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Начиная с 18 века, в освоении и изучении тихоокеанского побережья Дальнего Востока принимают участие государственные экспедиции под командованием русских военных моряков.

Важным событием для тихоокеанского мореплавания стало основание в 1716 году в Охотске военного порта, который в течение 140 лет оставался единственной русской военно-морской и судостроительной базой на Дальнем Востоке.

В мае 1716 года корабельный мастер Плотницкий построил в Охотске ладью "Восток", которая стала первым и до 1727 года единственным русским военным кораблем на Тихом океане. С июля 1716 года по май 1717 года эта ладья совершила плавание до Большерецкого острога, тогдашней столицы Камчатки. С этого времени начались регулярные военно-транспортные и экспедиционные рейсы из Охотска на Камчатку.

В 1723 году казенный отряд в Охотском море увеличился на одну ладью — был построен шитик "Фортуна", в 1729 году — боты "Лев" и "Восточный Гавриил". Эти корабли, пока еще не оформленные организационно в соединение флота, активно участвовали как в завоевательных походах и военных операциях, так и научно-исследовательских плаваниях, а также регулярно совершали транспортные рейсы из Охотска на западное побережье Камчатки.



Макет одного из первых кораблей на ДВ. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Именно эти корабли стали впоследствии основой для создания Тихоокеанского флота России. 21 мая 1731 года в Москве был издан именной указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске — первого постоянного военно-морского подразделения России на Дальнем Востоке.

Вплоть до конца 18 столетия организованное строительство морских судов на Тихом океане русским правительством почти не велось, и практически все вооруженные транспорты сооружались на частные средства. Однако после образования указом императора Павла I "состоящей под высочайшим покровительством Российско-Американской компании" появилась потребность в создании регулярных военно-морских сил в этом стратегически важном регионе.



Выписка из инструкции. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Оборона Петропавловска Камчатского и развитие флота до начала 20 века

С 1849 года главной базой флотилии стал Петропавловск-на-Камчатке. Именно в это время морские силы России на Тихом океане получили свое первое боевое крещение. Главной причиной нападения союзников на Петропавловск была борьба великих держав за господство на море и, в частности, на Тихом океане. В особенности стремилась к этому Британская империя.

Одержав победу над Китаем в Первой опиумной войне 1840—1842 годов, британцы решили, что смогут овладеть и слабо укрепленными русскими тихоокеанскими поселениями. Уже с 1840-х годов русское правительство было обеспокоено за будущее русских тихоокеанских владений и, в частности, за будущее Камчатки. Многим казалось подозрительным, что с середины 1840-х годов в порт зачастили иностранные китобои. Особенно тревожило появление в порту отдельных английских судов, часто — под чужим флагом.

В период с 18 по 24 августа 1854 года силам союзников, состоявшим из шести кораблей при 218 орудиях и имевших на борту 2,6 тысячи человек экипажей и войск десанта противостояли гарнизон города, насчитывающий 920 человек, два корабля – фрегат "Аврора" и транспорт "Двина" при 67-ми орудиях. Петропавловск был крайне слабо укреплен. В городе имелось всего шесть 6-фунтовых пушек и одно полевое 3-фунтовое орудие на конной тяге.

Тем не менее дважды, 20 и 24 августа, противник предпринимал попытки высадить на берег десант с целью захвата города, но оба раза отряды русских моряков, поддержанные огнем кораблей и береговых батарей, сбрасывали неприятеля в море. Потерпев поражение, англо-французская эскадра вынуждена была отступить. Руководил обороной Камчатский военный губернатор и командир Петропавловского порта генерал-майор Василий Завойко.

Немало для укрепления Тихоокеанской флотилии сделал занимавший с 1847 по 1861 год пост генерал-губернатора Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Именно с его санкции и при его активной поддержке капитан-лейтенант Геннадий Невельской на транспорте "Байкал" в 1849-1850 годах открыл пролив между островом Сахалин и материком, обследовал устье Амура и основал там русскую крепость Николаевск-на-Амуре.

В 1856 году Охотская военная флотилия стала именоваться Сибирской. Главной ее базой в 1855 году стал Николаевск-на-Амуре, а с 1871 года — Владивосток, открытый Муравьевым-Амурским.



Морской устав. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Для увеличения корабельного состава, который к концу XIX века был невелик, и в связи с заметным обострением русско-японских противоречий, в 1898 году была принята специальная судостроительная программа "для нужд Дальнего Востока". Правда, на практике она реализовывалась очень медленно.

Военно-морские силы России на Дальнем Востоке состояли к началу 1904 года из одной Тихоокеанской эскадры и Сибирской военной флотилии, базировавшихся в Порт-Артуре, который был взят в аренду у Китая в 1898 году на 25 лет, где и была учреждена главная база Тихоокеанского флота.

Русско-японская война и революция

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали японские миноносцы. Так началась русско-японская война. Уже первый день войны был ознаменован подвигом двух русских кораблей – крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". В неравном бою с японским флотом "Варяг" получил множество повреждений. Осмотр показал, что исправить их уже невозможно. Учтя все это, командир крейсера Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров — взорвать корабль.

Однако, корабль был слишком большим, и заминировать весь "Варяг" моряки просто не успели, в связи с чем, его пришлось затопить на рейде Чемульпо, что вызвало гнев командования российского флота. В 1905 году "Варяг" был поднят и после ремонта вошёл в состав японского императорского флота.

Одним из центральных событий русско-японской войны стала оборона Порт-Артура, которая продолжалась 11 месяцев. В числе защитников Порт-Артура были батальоны моряков, сформированные из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Несмотря на мужество и героизм участников обороны крепости, на тяжелые оборонительные бои Порт-Артур был сдан 20 декабря 1904 года.

Печальной страницей в истории ТОФ стало Цусимское морское сражение 1905 года, предопределившее поражение России в войне.

Военные моряки сыграли важную роль и в истории гражданской войны и интервенции (1918-1922 гг.) на Дальнем Востоке. В силу разных причин они встали по разные стороны баррикад братоубийственной войны.



План-карта Владивостока. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Сибирская флотилия с 1918 года до победы Советов на Дальнем Востоке находилась в составе Белого движения. 20 октября 1922 года Сибирская флотилия под командованием контр— адмирала Георгия Старка (пролив между островными территориями назван в честь другого адмирала Старка — прим. ред.) почти в полном составе покинула Владивосток и перешла в Манилу, где моряки продали свои корабли и больше, как правило, не возвращались на родину.

В 1920 году была создана Дальневосточная Республика (ДВР), в которой была организована Народно-революционная армия, а также морские силы, представленные в основном кораблями Амурской военной флотилии. Морские Силы ДВР сыграли существенную роль в исходе вооруженного противоборства на Дальнем Востоке



Оружие и часы матроса Российской Империи. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Начало Советского периода и Вторая Мировая война

После окончания гражданской войны и интервенции морские и речные силы на ДВ практически перестали существовать. Амурская флотилия превратилась в небольшой отряд. Оставшиеся корабли и суда Сибирской флотилии, реорганизованные во Владивостокский отряд особого назначения Тихого океана, были ветхи, разрушены или находились в ремонте.

С 1922 года началось восстановление Морских Сил Дальнего Востока. Во Владивостоке были отремонтированы и введены в строй миноносцы "Бравый", "Твердый", "Точный", канонерская лодка "Красный Октябрь" и несколько вспомогательных судов. В 1923 году из нейтрального китайского порта Шанхай во Владивосток прибыло посыльное судно "Адмирал Завойко", которое вошло в состав МС ДВ в качестве сторожевого корабля под именем "Красный Вымпел". По сей день он стоит на корабельной набережной Владивостока в качестве музея.

В 1932 году вступил в строй дивизион торпедных катеров и прибыли восемь подводных лодок (первая подлодка появилась здесь еще в 1904 году). В 1934 году в состав Морских сил ДВ вошли два сторожевых корабля, несколько торпедных катеров, минных заградителей, тральщиков, вспомогательных судов и более 150 самолетов. К началу 1935 года Морские силы Дальнего Востока настолько выросли, что, по существу, уже представляли собой вполне организационно оформленный военно-морской флот. Исходя из этого, приказом Народного комиссара обороны СССР от 11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеанский флот.



Первые подлодки на берегах Тихого. Фото: портал "Старый Владивосток"

Моряки-тихоокеанцы настойчиво осваивали новые корабли и подводные лодки, самолеты и технические средства, поступающие на флот. Они изучали технику творчески, стремясь улучшить и усовершенствовать ее, получить от нее наивысший эффект. Ярким примером этому являются подводные лодки ТОФ, которые впервые в ВМФ стали плавать и отрабатывать задачи боевой подготовки в течение всего года, увеличив в несколько раз нормы автономности плавания.

В 1936 году два эскадренных миноносца — "Сталин" и "Войков" — прибыли во Владивосток Северным морским путем с Балтики. Это был первый переход советских военных кораблей по арктическим морям. В 1940 году на ТОФ прибыла ПЛ "Щ-423". Ее переход вошел в историю как первый проход подлодки Северным морским путем за одну навигацию с запада на восток.

Быстрое развитие Тихоокеанского флота, рост его технической оснащенности требовали подготовки флотских кадров, способных наиболее эффективно использовать оружие и боевую технику. В 1937 году во Владивостоке было создано Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова.

Настоящую проверку на боевую готовность Тихоокеанский флот прошел в 1938 году во время событий у озера Хасан. С началом военных действий корабли ТОФ перешли на повышенную боевую готовность. Подводные лодки охраняли морские коммуникации, а надводные корабли перевозили в район боевых действий войска, боеприпасы и снаряжение, эвакуировали раненых.

В 1939 году командующий ТОФ Кузнецов докладывал советскому правительству о том, что флот на Тихом океане построен. И как раз вовремя, началась Вторая Мировая война.

В Великую Отечественную войну часть сил и средств Тихоокеанского флота была переброшена на Северный флот и участвовала в боях на Баренцевом и других морях. На фронтах в составе морских стрелковых бригад и других частей сражались свыше 140 тысяч моряков-тихоокеанцев. Они приезжали эшелонами на самые напряженные участки фронта. Моряки-тихоокеанцы и амурцы участвовали в битвах под Москвой и на Волге, в героической обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье. Их можно было встретить на кораблях и в частях Северного, Балтийского и Черноморского флотов, на озерных и речных флотилиях.

Как вспоминал Жуков, именно морская пехота ("Черная смерть", как прозвали ее гитлеровцы) с Дальнего Востока показала под Москвой пример мужества и самоотверженной борьбы за родину, которому начали следовать после нее и другие бойцы, что позволило отбросить немцев от столицы.



Стенд с орденоносцами Великой Отечественной. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Главная задача Тихоокеанского флота в период Великой Отечественной войны заключалась в обороне побережья. В случае нападения Японии он должен был совместно с войсками первой и второй Отдельных Дальневосточных армий осуществлять противодесантную оборону, нарушать морские коммуникации противника и защищать свои морские пути сообщения.

Первостепенной задачей тихоокеанцев по-прежнему было освоение новых боевых кораблей, самолетов, оружия и технических средств, которые продолжали поступать на флот, не смотря на трудности военного времени.

"200% — норма военного времени" — под таким девизом трудились рабочие и служащие предприятий тыла Тихоокеанского флота. Вместе с моряками-тихоокеанцами они вносили свой вклад в дело достижения победы над врагом.

Во время советско-японской войны Тихоокеанский флот содействовал войскам первого Дальневосточного фронта в освобождении Северной Кореи, участвовал в Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях. С 13 по 16 августа была проведена Сейсинская десантная операция. В ходе боев за Сейсин десантники проявили массовый героизм. Только в одном 355-м батальоне морской пехоты звания Героя Советского Союза были удостоены сразу 6 человек.

Тихоокеанский флот до 1991 года

В сентябре 1945 года Северная Тихоокеанская военная флотилия была расформирована. В январе 1947 года Тихоокеанский флот был разделен на два флота — пятый ВМФ (главная база — Владивосток) и седьмой ВМФ (главная база — Советская Гавань). Но уже в апреле 1953 года эти флоты были вновь объединены в Тихоокеанский флот.

Первостепенной задачей, вставшей перед Тихоокеанским флотом после окончания Великой Отечественной войны, стало проведение боевого траления вод Тихого океана. В течение 10 лет продолжалась связанная с огромным риском борьба с минной опасностью.

В 1961 году в состав Тихоокеанского флота вошла первая атомная ПЛ "К-45" под командованием капитана второго ранга Белашева. Имея на борту крылатые ракеты, лодка была способна их применить как по наземным, так и морским целям.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом при защите Отечества и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Тихоокеанский флот награжден Орденом Красного Знамени.

К началу 1970-х годов на Тихом океане был создан новый океанский ракетно-ядерный флот, который успешно выполнил важнейшую задачу — стратегического сдерживания.



Макет АПЛ. Военно исторический музей ТОФ. Фото: Константин Васильев, РИА PrimaMedia

Легендарные крейсеры "Дмитрий Пожарский", "Адмирал Сенявин", "Адмирал Фокин", "Варяг", эскадренные миноносцы "Возбужденный", "Вдохновенный", большие противолодочные корабли "Василий Чапаев", "Адмирал Октябрьский", "Адмирал Трибуц" и многие другие в течение многих лет с честью выполняли задачи службы, побывали с визитами в различных странах мира. На боевом счету тихоокеанцев — очистка порта Читтагонг (Бангладеш) от затонувших кораблей и взрывоопасных предметов в 1972 году, боевое траление в Суэцком заливе (Египет) в 1974 году, охрана судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

7 февраля 1981 года в авиакатастрофе под Ленинградом погибло почти все руководство флота, в том числе его руководитель адмирал Эмиль Спиридонов.

Современное состояние флота

После 1991 года Тихоокеанский Флот, как наиболее удаленный от оперативно-командных центров ВМФ, оказался в наихудшем положении среди флотов РФ. В кратчайшие сроки из боевого состава были выведены наиболее боеспособные тяжелые авианесущие крейсера, тяжелый атомный ракетный крейсер проекта, большие десантные корабли океанской зоны проекта, все большие противолодочные корабли проекта; две трети эсминцев, а также большой атомный разведывательный корабль "Урал".

К концу 2000-х годов вновь началось серьезное строительство для Тихоокеанского флота военных кораблей и судов вспомогательного флота.



Современные военные корабли. Фото: Балашов Антон, PrimaMedia

Сегодня для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своем составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

21.05.2019