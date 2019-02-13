Легендарное спасение челюскинцев: от гибели парохода до встречи во Владивостоке

Пароход "Смоленск" со спасенными челюскинцами и их спасителями прибывает во Владивосток. 7 июня 1934 год. Фото: портал "Старый Владивосток"

Ровно 85 лет назад началась история вызволения первопроходцев Севморпути из ледового плена

Пароход "Челюскин" с отважными покорителями Арктики во Владивостоке затонул ровно 85 лет назад, 13 февраля 1934 года. Сотня человек, в том числе женщины и родившиеся во время плавания дети, оказались на дрейфующей в Беренговом море льдине в ста километрах от берега Чукотки, за операцией по их спасению следил буквально весь мир. Спустя четыре месяца, в июне, легендарным челюскинцам и спасавшим их со льдов Арктики летчикам, прибывшим на пароходе "Смоленск", устроили тожественную встречу во Владивостоке.

В годовщину памятного кораблекрушения ИА PrimaMedia вспоминает путь челюскинцев.

Первопроходцы Северного морского пути

В непростые годы становление молодого советского государства власти страны ставили перед учеными задачу скорейшего освоения новых транспортных путей, прежде всего, на море. В свете указаний Иосифа Сталина, который говорил что Северный морской путь должен стать нормально действующей транспортной магистралью, 17 декабря 1932 года был создан Главсевморпуть (Главное управление Северного морского пути при Совнаркоме СССР). Главсевморпуть обладало собственным флотом, авиацией, портами, терминалами. Начальником созданного Главсевморпути был назначен директор Арктического института, ученый, математик, астроном, геофизик, географ, полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт.



Руководитель "челюскинской" экспедиции Отто Юльевич Шмидт. Фото: портал "Старый Владивосток"

С целью окончательно доказать возможность доставки грузов и людей по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию (плавания из Мурманска во Владивосток) Шмидту с немалым трудом удалось добиться передачи в адрес Главсевморпути нового, только что построенного на датских верфях парохода "Челюскин".

Необходимо отметить, что в те годы арктические достижения были блестящей находкой для советской пропаганды. В это время полярники были теми людьми, чье место через 30 лет предстояло занять космонавтам. Тема освоения Севера в Советском Союзе была сопряжена с мужеством полярников и романтикой арктических будней, она не сходила со страниц советских газет и журналов, а также художественной литературы и киноэкранов. В результате было сформировано целое поколение граждан, для которых работа в советском Заполярье стала настоящим делом всей жизни.

Новой страницей в покорении Арктики должна была стать научная экспедиция парохода "Челюскин". Целью экспедиции, кроме сбора различного материала, была проверка возможности прохода Северным морским путем транспортными кораблями, что до этого удалось только ледоколу "Сибиряков", который впервые в истории мореплавания прошел за одну летнюю навигацию из Белого моря в Тихий океан.



Пароход "Челюскин" перед отправкой в последнюю экспедицию. Фото: портал "Старый Владивосток"

16 июля 1933 года пароход "Челюскин" отплыл из Ленинграда в Мурманск. 10 августа 1933 года корабль вышел из мурманского порта и отправился во Владивосток. Экспедицию возглавил сам начальник Главсевморпути Отто Шмидт. Плавание шло успешно, но уже в конце пути, пройдя пять морей Ледовитого океана, в Беринговом море "Челюскин" оказался зажат льдами.

Ситуация усугублялась с каждым часом. Благодаря оперативной работе челюскинцев, все необходимые вещи и запасы провизии заранее вынесли на палубу и быстро сбросили на лед. Через некоторое время в связи с возникшей угрозой затопления, экипаж и члены экспедиции вынуждены были покинуть судно. Как оказалось, очень вовремя: 13 февраля 1934 года пароход был раздавлен льдами и затонул.



Картина "Гибель "Челюскина". Фото: Федор Решетников

Так началась героическая эпопея челюскинцев: сотня отважных противостояла крошащимся ледяным торосам, полярной ночи, морозам за 40 градусов. На дрейфующей льдине посреди морозной Арктики оказалось 104 человека, включая 10 женщин и двух маленьких девочек, родившихся во время плавания. Оказавшиеся посреди холодного моря люди не пали духом и верили, что их обязательно спасут. Сигнал о бедствии был подан на большую землю.

В ожидании спасения мужественные челюскинцы разбили на льдине ледовый лагерь, где разместились все члены экипажа. Мужчины не сидели без дела и готовились к скорому спасению, постоянно расчищая льды для посадки спасательных самолетов. И их надежды оказались не напрасными.

Вызволение из ледового плена

Уже через два дня после крушения судна в Москве была образована специальная комиссия по спасательной операции, которую возглавил председатель Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР Валериан Куйбышев. На спасение челюскинцев было решено бросить лучшие силы полярной авиации и корабли. Правительственная комиссия поручила выполнить эту трудную задачу полку морской авиации имени Ленина Морских сил Дальнего Востока. В спасении принимали участие 16 самолетов и 7 лучших полярных летчиков – Ляпидевский, Леваневский, Каманин, Молоков, Доронин, Водопьянов, Слепнёв.



Лётчики, спасавшие челюскинцев. Фото: портал "Старый Владивосток"

Из Владивостока на спасение еще в феврале был направлен пароход "Смоленск" и дополнительно пароход "Свет", из Петропавловска-Камчатского – пароход "Сталинград". В качестве резерва был подготовлен отряд дирижаблей, ледокол "Красин", ледорез "Литке".

На полярном мысе Олюторка в считанные дни технический состав полка создал временную авиабазу, с кораблей выгрузили и собрали самолеты для полетов в лагерь Шмидта. Самоотверженная работа летчиков и техников позволила им совершить то, что до этого казалось невозможным. Спустя три недели после гибели судна летчик Анатолий Ляпидевский на самолете АНТ-4 в тяжелейших условиях 5 марта пробился к лагерю и снял со льдины десять женщин и двоих детей. Следующий рейс был совершен только 7 апреля. За неделю летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин вывезли на материк остальных челюскинцев. Последний рейс был совершен 13 апреля 1934 года.



Самолет приземляется на льдину у лагеря Шмидта. Фото: портал "Старый Владивосток"

Всего летчики совершили 24 рейса, перевозя людей в чукотское становище Ванкарем, находившееся в 140—160 км от ледовой стоянки. Двухмесячный ледовый плен челюскинцев завершился чудесным спасением. Совместными усилиями летчиков и моряков все 104 человека, два месяца проведшие в условиях полярной зимы на льдине, были спасены.

Приняв на борт полярников, доставленных самолетами в бухту Провидения и бухту Лаврентия, пароход "Смоленск" направился во Владивосток.

Владивосток готовится к встрече полярных героев

Приморский обком ВКП(б) еще в апреле получил из Москвы все указания по протоколу встречи челюскинцев, которая ожидалась в начале июня, и сразу же начал подготовку к ней.

Город в течение двух недель активно готовился встречать героических полярников. Очищалась Семеновская площадь, ремонтировалась мостовая улицы Ленинской (ныне Светланская), прокладывалось земельное полотно по ул. Корейской (ныне Пограничная), производился ремонт Партизанского проспекта, побелка фасадов домов по центральным улицам города. Приводились в порядок Ленинский (ныне — площадь Борцов революции), Жариковский (район остановки "Дальзавод") и Гайдамакский скверы.

Место швартовки "Смоленска" на 32-м причале украшалось лозунгами, флагами, зелеными гирляндами.Улицы, по которым должны были проследовать челюскинцы до мест размещения, также украшались плакатами и щитами, отражающими техническую мощь СССР, что и обеспечило успешное спасение полярников. На зданиях Дома Красной Армии и Флота, штаба Морских сил Дальнего Востока разместили большие портреты героев-полярников.

Особо декорировалась вокзальная площадь, здание вокзала, Дворец труда (ныне одно из зданий Администрации Приморского края на ул. 1-я Морская, 2) и Приморский областной военкомат. В оформлении улиц города, его зданий принимали участие 15 лучших художников, архитекторов, инженеров.

В начале мая городские архитекторы и строители получили задание создать проект и по нему построить при выходе из порта в город Триумфальную арку наподобие той, что стояла десять лет тому назад на ул. 1-го Мая (ныне — Петра Великого). Она должна была разместиться на пересечении улицы Китайской (с 1965 года слилась с Океанским проспектом) с улицей Ленинской в направлении от главных ворот порта. Но так как времени было мало, строительство велось, что называется, с листа. Архитектор Заседателев предложил построить ее каркас из бруса, обшить его фанерой, а потом раскрасить под мрамор.

Так и сделали: рабочие возвели два высоких пилона, соединенных сверху дугообразной конструкцией (в 1959 году, спустя 25 лет после подвига советских полярников, так и незаконченная Триумфальная арка челюскинцев была демонтирована).

На аллее Шахтерского, бывшего Городского, сада, которая начиналась неподалеку от арки, комиссия решила разместить портреты руководителей партии, государства и экспедиции.

Штаб Приморского обкома партии по организации встречи героев Арктики получил сообщение, что они прибудут в порт в четверг, 7 июня. А город к ней был уже готов.

Челюскинцы во Владивостоке

7 июня 1934 года Владивосток встречал челюскинцев. В 14.00 несколько небольших пароходов подошли к Золотому Рогу. На них находились представители рабочих коллективов и городских учреждений, своим ударным трудом заработавшие право первыми встретить героев. Здесь же были приглашенные на эти торжества 23 колхозника — ударника социалистического труда.

Там они и встретили пароход "Смоленск", сопровождаемый от острова Скрыплёва почетным эскортом — ледоколами "Добрыня Никитич" и "Казак Поярков". На нем находились мужественные челюскинцы и героические пилоты отряда Каманина.

К 16.00 улицы города уже были заполнены тысячами горожан. Крыши домов, балконы, сопки были буквально облеплены людьми. От арки до ворот порта выстроились линии почетного караула. На причале присутствовали родственники полярников, доставленные во Владивосток специальным курьерским поездом.

В 16.25 раздалась команда "смирно", и в наступившей тишине предприятия и стоявшие в бухте пароходы встретили героев торжественными гудками. Из-за мыса Чуркина показался "Смоленск".



Прибытие "Смоленска" с челюскинцами во Владивосток. 7 июня 1934 года.. Фото: портал "Старый Владивосток"

Как только пароход вошел в бухту, с берега ударил артиллерийский салют из 15 залпов. На палубу с низко пролетавших самолетов дождем сыпались цветы и листовки. Это летчики авиаполка приветствовали челюскинцев и своих товарищей. Швартовался "Смоленск" под гром оркестров и аплодисменты встречавших.

Как только пароход причалил, начался торжественный митинг. Сошедших на берег челюскинцев встретили руководители области, города и создаваемого Тихоокеанского флота. На митинге от имени челюскинцев выступили заместитель руководителя экспедиции Бобров и капитан Воронин.

От летчиков поблагодарил встречавших пилот Маврикий Слепнёв:

Мы были направлены со всех концов Союза на одну затерявшуюся в океане точку: лагерь Шмидта. Подготовка к спасательной операции была четкой и организованной. И в несколько дней мы взяли штурмом все преграды. Я был в Америке, там считают чудом спасение челюскинцев. Мы же прекрасно знали, что, если понадобится, страна вышлет в Арктику новые эскадрильи самолетов и судов. Рейсы в лагерь Шмидта вновь показали, что советские летчики и впредь не дрогнут ни перед какими опасностями, ни перед какими трудностями.

После окончания митинга челюскинцев, к которым присоединились их родственники, разместили в гостинице "Версаль"(в 1935 году в честь этого знаменательного события горисполком принял решение о переименовании гостиницы в "Челюскин", а ресторана – во "Владивосток". В 1975 году ресторан также переименовали в "Челюскин"). Холостых членов экипажа разместили в общежитии Дома политпросвещения (ныне здание Арбитражного суда Приморского края). Прибывшие на встречу гости были размещены в гостинице "Золотой Рог". Вечером этого же дня в городском театре в 7 часов вечера прошла торжественная встреча челюскинцев с лучшими ударниками города и края.



Гостиница "Версаль" (впоследствии "Челюскин"), украшенная к встрече челюскинцев. Фото: портал "Старый Владивосток"

На второй день, 8 июня, днем состоялись встречи с рабочими города, а вечером челюскинцы, разбившиеся на две группы, встречались с краснофлотцами в Доме Красной Армии и Флота и с водниками в их клубе — Пушкинском театре. Следующие дни сотрудников административной и научной части экспедиции заполнили встречи с рабочими завода им. Ворошилова (Дальзавод), грузчиками торгового порта, студентами университета и военными моряками. Особенно доставалось магнитологам и метеорологам. Сотрудники недавно сформированных во Владивостоке НИИ климата и геомагнетизма, а также управления единой гидрометеослужбы восточных морей хотели как можно больше узнать у полярников об особенностях научных наблюдений в Арктике.

На следующий день в редакции газеты "Красное знамя" челюскинцы встретились с коллективом газеты и городских многотиражек: завода им.Ворошилова (Дальзавод), Дальневосточного морского пароходства, корейской газеты "Авангард", с частями Красной Армии и Флота.

Встретиться с героями желали очень многие, но их уже ждали в Москве. Для полярников был сформирован специальный пассажирский состав из купейных вагонов и вагонов повышенной комфортности, и вечером 9 июня челюскинцы простились с Владивостоком и отправились в Москву через всю Россию. Этот специальный состав двигался по особому расписанию, с частыми задержками в пути, на которых герои Арктики встречались с трудящимися страны, строящей социализм.



Проводы челюскинцев в Москву. Фото: Алексей Кушешвили

Челюскинцы были потрясены тем, как встречал их Владивосток.

Капитан парохода "Челюскин" Владимир Воронин, уже находясь в пути в Москву, направил городу телеграмму:

Приморская область, находящаяся вблизи места нашей катастрофы, не только принимала самое горячее участие в спасении челюскинцев, но и поразила нас теплотой встречи и проводов, оказанных нам.



Первые Герои Советского Союза (слева направо): А.Ляпидевский, С.Леваневский, М.Слепнев, В.Молоков, Н.Каманин, М.Водопьянов, И.Доронин.. Фото: портал "Старый Владивосток"

Значение челюскинской эпопеи на тот период было велико настолько, что именно за этот подвиг было установлено звание Героя Советского Союза и первыми кавалерами этой награды стали летчики, участвовавшие в спасении челюскинцев. Первыми Героями Советского Союза стали: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Маврикий Слепнёв, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов и Иван Доронин.

13.02.2019