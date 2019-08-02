"Никто кроме нас!": история праздника Воздушно-десантных войск

День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia

В этот день 89 лет назад родилась "крылатая гвардия", вписавшая немало ярких страниц в военную историю России

Сегодня, 2 августа, в России отмечается день создания Воздушно-десантных войск — наиболее мобильного компонента Российской Армии. Десантники всегда на передовом рубеже. На их счету немало подвигов на полях сражений Великой Отечественной войны и во многих "горячих точках" в послевоенный период. "Голубые береты" достойно представляют Россию в составе миротворческих сил. Военный историк и журналист Алексей Суконкин специально для РИА PrimaMedia подготовил материал об истории праздника ВДВ.

— Ну… началось… — подумает с тоской иной обыватель, увидев 2 августа на главной набережной Владивостока людей в тельняшках и голубых беретах. Это будут и молодые парни, и взрослые мужчины, и даже убеленные сединой великовозрастные старцы и самое главное – удивительной красоты девушки и женщины. Все эти люди тем или иным образом причисляют себя к Воздушно-десантным войскам – кто-то служит сейчас, кто-то проходил службу в прошлые годы, кто-то служил или работал в подразделениях боевого и тылового обеспечения ВДВ. Все они – десантники.

День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia 1 / 3

Пожалуй, нет в России более неоднозначного праздника, чем День ВДВ. Почему неоднозначный? Да потому, что его можно обходить стороной, его можно осуждать, им можно восхищаться и его можно отмечать. Причём отмечать с таким энтузиазмом, с которым в России не отмечается ни один другой "военный" праздник. Даже праздники моряков и пограничников не дотягивают масштабом и дерзостью, как это получается у десантников.

Звон бокалов и громкое: "За ВДВ! УРА! УРА! УРА!". Это встреча поколений тех, кто в разные годы проходил службу в элите вооруженных сил – ВДВ и спецназе. Люди, у которых суровая служба воспитала железный стержень, в этот день будут вспоминать десантную службу, вспоминать своих друзей, вспоминать тех, кто погиб в бесчисленных войнах, полыхающих на окраинах нашей страны.

Им есть что вспомнить. Есть о чем поговорить. И как бы это не звучало, наверное, стоит им простить маленькую традиционную шалость – купание в фонтане…

День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia День ВДВ во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia 1 / 4

Хотя на этот счет у каждого есть своё мнение: десантники постарше осуждают этот поступок, некоторые относятся к этой традиции нейтрально, а отдельные личности не прочь присоединиться к купающимся.

Мэр одного из приморских городов, некогда отслуживший "срочку" в 83-й десантно-штурмовой бригаде, желая сохранить в целостности и сохранности только-только построенный фонтан, приказал засыпать в него синий краситель… но даже эта мера оказалась напрасной – уже в полдень там было полно купающихся "голубых беретов", которые медленно превращались в синие.

Если говорить серьезно, то по традиции празднование Дня ВДВ начнется с возложения венков к памятнику воинам, павшим на службе Отечеству. Затем колонны десантников и членов их семей проследуют на Набережную Спортивной гавани, где и будут проводить время.

Сегодня в Приморском крае существует три части, военнослужащие которых "вправе" отмечать этот "святой" праздник – это десантно-штурмовая бригада в Уссурийске, десантно-штурмовой батальон в бригаде морской пехоты во Владивостоке и "Холуай" на острове Русский.

А теперь о ВДВ серьезно. Как появились эти войска, как они попали в Приморье, чем жили и где воевали…

Идея создания этого вида вооруженных сил витала в умах военных мыслителей еще с середины двадцатых годов – именно тогда появились аэропланы, которые были способны взять на борт не только самого пилота, но и несколько человек в качестве десанта. Да и парашютная техника к тому времени подоспела – изобретенный русским конструктором Глебом Котельниковым ранцевый парашют стал основой для дальнейших работ по развитию этого направления во всем мире.



Парашютист на парашюте Д-10 . Фото: Андрей Кармаданов

И вот пришло время экспериментов, которые могли доказать или опровергнуть теоретические выкладки. Во время парашютных сборов среди военных летчиков, которые открылись 26 июня 1930 года на аэродроме под Воронежем, было принято решение попробовать высадить на парашютах вооруженных людей – и посмотреть, что из этого получится. Прыжки на сборах совершались с самолета "Фарман F-62 "Голиаф" 53-й авиационной эскадрильи 11-й авиационной бригады ВВС Московского военного округа, который мог поднять в воздух только семь парашютистов. Стали готовиться. Из числа наиболее опытных инструкторов и курсантов было отобрано двенадцать добровольцев, с которыми было проведено специальное занятие по подготовке оружия к десантированию, определению порядка взлета и выполнения прыжка.Так как грузоподъемность самолета "Фарман F-62 "Голиаф" не позволяла брать на борт более семи человек, было принято решение произвести десантирование в два этапа, для чего группа была разбита на две подгруппы, одну из которых возглавил руководитель парашютных сборов Григорий Минов. Вторую подгруппу возглавил его заместитель Яков Мошковский. Вооружение и боеприпасы было решено выбросить с трех самолетов-разведчиков Р-1 на грузовых парашютах.

2 августа 1930 года в 9 часов утра самолет "Фарман F-62 "Голиаф" с семью десантниками на борту поднялся в воздух. Над хутором Клочково, в пределах прямой видимости с аэродрома, с высоты 500 метров первая подгруппа с интервалом в две секунды десантировалась на площадку размером 600 на 800 метров. Все десантники покинули борт в течение пяти секунд. Яков Мошковский остался в самолете с целью установления точки выброски второй подгруппы.

Парашютные прыжки в десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Фото: Виталий Аньков Парашютные прыжки в десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Фото: Виталий Аньков Парашютные прыжки в десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Фото: Виталий Аньков 1 / 3

Десантники были вооружены наганами и ручными гранатами. Практически сразу над точкой выброски прошли три самолета Р-1, которые с высоты 150 метров сбросили два мягких почтовых мешка и четыре полутяжелых короба. В них находились винтовки и два ручных пулемета "Льюис".

Вернувшийся на аэродром "Фарман F-62 "Голиаф" забрал остальных участников десанта, и через несколько минут с высоты 300 метров выбросил вторую подгруппу над площадкой десантирования. Еще через несколько минут десантники собрались вместе, привели оружие в боевую готовность и выдвинулись в назначенный район, где их ждал грузовик, который доставил парашютистов на аэродром. Задача первого воздушного десанта была выполнена полностью. Позже эту дату – 2 августа 1930 года – принято было считать за день создания ВДВ.

Спустя некоторое время под Ленинградом началось формирование первого в мире парашютно-десантного отряда, который через год стал бригадой, а потом началось формирование еще нескольких авиадесантных частей. К началу Великой Отечественной войны ВДВ располагали полностью развернутыми пятью корпусами по три бригады в каждом, еще пятью корпусами в стадии формирования и одной отдельной бригадой на Дальнем Востоке. Во время войны было сформировано много десантных частей и соединений, которые принимали участие в боях в основном в качестве пехоты, за исключением Вяземской и Днепровской воздушно-десантных операций, когда в немецкие тылы выбрасывались не только батальоны, но и целые бригады. В послевоенное время ВДВ достигли высокого уровня боевой готовности и превосходно показали себя в Венгрии в 1956, в Праге в 1968, в Афганистане в 1979-1989, в Чечне, в Югославии. Свой вклад внесли ВДВ и в операцию по возвращению Крыма. Сегодня в составе Российских ВДВ находится четыре гвардейские дивизии, пять гвардейских бригад (одна из них, 83-я, находится в Уссурийске), кроме того, Российская Армия располагает восьмью бригадами и одним полком специального назначения, а также четырьмя частями морского спецназа – все эти части объединены парашютным десантированием, следовательно, имеют полное право с размахом отмечать День ВДВ.

Дальний Восток и Приморье

На территории Дальнего Востока первая воздушно-десантная часть появилась в 1933 году, когда вышло постановление РВС о формировании в Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии отдельного авиадесантного отряда. Сформирован отряд был на аэродроме в Черниговке. В 1936 году он был развернут в 5-й отдельный авиационный десантный полк, командиром которого назначили Н. Тарасова. Численность полка составляла порядка тысячи человек. В то время Черниговка представляла собой настоящий аэродромный узел. В его составе находились несколько аэродромов, на которых базировались бомбардировочные полки, что позволяло в полной мере проводить учебно-боевые прыжки.

К лету 1938 года 5-й полк был переформирован в 211-ю воздушно-десантную бригаду. С началом формирования в 1941 году воздушно-десантных корпусов 211-я бригада в полном составе убыла в Житомир и вошла в состав 1-го воздушно-десантного корпуса Украинского военного округа. Аналогичная ей 202-я воздушно-десантная бригада до 1943 года находилась в Хабаровске, после чего также убыла на запад в счет пополнения кадрами вновь формируемых подразделений ВДВ.

В течение всей войны на территории Приморья не было воздушно-десантных частей, но летом 1945 года на аэродром в поселке Варфоломеевка прибыла группа из 30 офицеров, которым предстояло подготовить несколько десантных отрядов. Базой для создания этих отрядов послужила 20-я моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада. С помощью расположенного на аэродроме 215-го авиационного транспортного полка офицеры провели с личным составом занятия по воздушно-десантной подготовке, и бойцы сформированных десантных отрядов совершили несколько прыжков с парашютом, в том числе ночных и низковысотных – в готовящемся наступлении на Маньчжурию вполне могли потребоваться молниеносные "вертикальные охваты" — для чего и подготовили опытных "инженеров-штурмовиков".

Высадка разведгруппы с вертолета. Фото: Андрей Кармаданов Десантирование из вертолета . Фото: Андрей Кармаданов Подготовка к парашютному десантированию. Фото: Андрей Кармаданов 1 / 3

С весны 1945 года на острове Русский был сформирован 140-й разведывательный отряд Тихоокеанского флота, которым командовал Герой Советского Союза Виктор Леонов. В процессе подготовки отряда к боевому применению против японских войск, морские разведчики также освоили и прыжки с парашютом.

Подготовленные в Варфоломеевке десантные отряды к 16 августа 1945 года сосредоточились в районе аэродромов Мучная и Хороль. Начиная с 17 августа самолетами 281-го авиационного транспортного полка были произведены посадочные десанты в Цзямусы, Харбин, Гирин, Далянь, Порт-Артур и других городах Китая, а также в Пхеньяне.

В 1946 году на Дальний Восток, в целях качественного усиления боевых возможностей дальневосточных армий, передислоцируется 37-й гвардейский воздушно-десантный корпус, управление которого было размещено в поселке Монастырище. На станции Мучная (поселок Манзовка, с 1972 года — Сибирцево) была дислоцирована 99-я гвардейская "Свирская" ордена Кутузова воздушно-десантная дивизия, а в селе Покровка — 98-я гвардейская "Свирская" Краснознаменная воздушно-десантная дивизия (почетные наименования "Свирских" эти дивизии получили за исключительное мужество и героизм десантников при форсировании реки Свирь).

С 1950 по 1954 годы 37-ым гвардейским воздушно-десантным корпусом командовал легендарный полководец Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза генерал-майор Василий Филиппович Маргелов, который годы спустя стал Командующим ВДВ и сделал войска по-настоящему элитными.



Генерал Василий Маргелов во время службы в Приморье. Фото: desantura.ru



Портрет генерала Маргелова Василия Филипповича . Фото: desantura.ru

В период пребывания на приморской земле Василий Маргелов жил в Монастырище и на станции Мучная. Известно, что местные отставные десантники неоднократно поднимали вопрос увековечивания этого события… Даже сегодня современные десантники называют ВДВ не иначе как "Войска Дяди Васи".

В 1951 году управление корпуса и 98-я дивизия были выведены из Приморья (сейчас 98-я дивизия стоит в городе невест), и таким образом здесь осталась только 99-я гвардейская дивизия. В 1956 году 99-я дивизия покинула Приморье и была расформирована.

В 1950 году в Советской Армии были сформированы первые части специального назначения. Это были отдельные роты численностью по 120 человек. Три таких роты были сформированы и на территории Приморья. Ими были: в Уссурийске — 91-я отдельная рота спецназа 5-й армии, в селе Боец Кузнецов — 92-я отдельная рота спецназа 25-й армии, в Монастырище — 88-я отдельная рота спецназа 37-го гвардейского воздушно-десантного корпуса. Эти роты занимались интенсивной боевой подготовкой, постоянно участвовали в различных учениях, длительных походах по Приморскому краю с выходом на побережье, с переходом хребтов Сихотэ-Алиня. Парашютной подготовкой спецназовцы занимались на военных аэродромах в Уссурийске, Черниговке и Николаевке – совершая прыжки различных категорий сложности. Однако в 1953 году 88-я рота была расформирована. В 1957 году 91-я рота убыла в Туркестанский военный округ (где стала основой для формирования 61-го батальона), а 92-я рота убыла в Группу Советских Войск в Германии (где была развернута в 26-й отдельный батальон специального назначения).

Таким образом, в течение последующих шести лет на территории Приморского края десантных частей не было. Но в 1963 году в городе Уссурийске была сформирована 14-я отдельная бригада специального назначения, которая на долгие годы стала, пожалуй, главной "парашютной" воинской частью Приморья. В неё стремились попасть служить многие мальчишки, и бригада воспитала не одно поколение десантников-разведчиков.

Афганистан стал местом проверки боевого мастерства воинов бригады, которые все как один желали попасть на эту необъявленную войну, желая проверить себя, свои силы и свой дух.

Службу им пришлось нести в самом "проблемном" 334-м отряде спецназа, который дислоцировался в горном Асадобаде. Первый же боевой выход обернулся настоящей катастрофой. Моджахеды, используя отсутствие боевого опыта у спецназовцев, заманили роту капитана Николая Цебрука в ловушку и практически полностью её уничтожили – выжить удалось лишь двоим. Тогда, весной 1985 года, в Мараварском ущелье погибло 26 разведчиков, прибывших в Афганистан из Уссурийска. Таких больших потерь советский спецназ еще не знал.



Николай Цебрук — командир мараварской роты. Фото: Сайт военной разведки

В ходе боя бойцы роты, понимая, что шансов выжить у них практически нет, проявили массовый героизм и самопожертвование. К примеру, лейтенант Николай Кузнецов, когда его окружили моджахеды, подорвал себя гранатой. За этот поступок посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Этот кровавый бой показал, что война не терпит вольностей и недостатков в боевой подготовке. Всю последующую "афганскую" войну уссурийский спецназ воевал и за себя, и за тех, кто погиб в Мараварах. И воевал очень успешно!



Николай Кузнецов. Фото: Сайт военной разведки

Сполна бригада "хлебнула" и обе чеченские военные кампании, потеряв на этой войне многих своих бойцов и командиров. Но всегда, в каждом бою, каждой стычке, воины 14-й бригады спецназа проявляли образцы мужества и героизма!

В декабре 1979 года в СССР началось формирование отдельных десантно-штурмовых батальонов, которые предназначались для действий совместно с боевыми вертолетами. Два таких батальона были сформированы в Приморье — 1145-й батальон (кадра) в Сергеевке и 1605-й батальон (кадра) в Спасске-Дальнем. Это были некие базы, которые должны были стать полноценными батальонами только в угрожаемый период или в военное время, приняв в себя мобилизованных бывших десантников со всего Приморья. К 1989 году эти батальоны были расформированы.

В середине восьмидесятых годов спецназ Приморья пополнился 344-й отдельной ротой спецназа 5-й армии, которая дислоцировалась на аэродроме в Уссурийске. В девяностых эта рота была расформирована, а личный состав влился в бригаду спецназа. 14-я бригада несколько лет назад была передислоцирована из Уссурийска в Хабаровск.



Машины Владивостока в день ВДВ. Фото: Алексей Суконкин

Еще было несколько десантно-разведывательных рот в разведывательных батальонах мотострелковых и танковых дивизий, дислоцированных в Приморье. Наибольшую известность имела рота, которая была в составе 123-й гвардейской мотострелковой дивизии в поселке Барабаш на юге Приморья. Сейчас подобных частей в армии нет, так как разведывательные подразделения насыщены средствами ведения разведки, которые позволяют не посылать в тыл врага личный состав – например, в каждой мотострелковой бригаде теперь есть подразделение беспилотных самолетов-разведчиков, что позволяет без риска для жизни разведчиков выполнять поставленные задачи.

В составе Тихоокеанского флота также было два парашютно-десантных подразделения — в 55-й дивизии морской пехоты был сформирован десантно-штурмовой батальон, а в подчинении начальника разведки флота находился 42-й морской разведывательный пункт специального назначения, который по долгу своей службы практикует, в том числе, и выполнение особо сложных парашютных прыжков на воду. Оба этих флотских "парашютных" формирования существуют и поныне, правда, теперь под другими именами.



Машины Владивостока в день ВДВ. Фото: Алексей Суконкин

В 1990 году из Польши в Уссурийск была выведена 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Воины-десантники этого соединения принимали участие в миротворческих миссиях, в составе других подразделений принимали участие в чеченских конфликтах, где с честью пронесли флаг ВДВ.

Сегодня воины соединения постоянно участвуют в самых разных учениях, в ходе которых посадочным и парашютными способом десантировались на Камчатку, Сахалин, Чукотку, вместе с морскими пехотинцами осваивали высадку на необорудованное побережье на тактическом поле Клерк.

25 марта 2015 года Указом Президента России Владимира Путина 83-я десантно-штурмовая бригада получила гвардейское звание, которое присваивается соединению за выдающиеся военные заслуги.

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада является достойным продолжателем славных десантных традиций, совершенствует своё боевое мастерство, и готова в любой момент встать на защиту Родины.

Закончить повествование про приморских десантников хотелось бы… Уссурийским суворовским военным училищем.



Десантное орудие НОНА-С перед входом в Уссурийское суворовское военное училище. Фото: Алексей Суконкин

Всем известно, что училище делает из мальчишек стойких и честных, ответственных и мужественных людей – которым предстоит в будущем поступить в высшие военные учебные заведения и стать офицерами – профессиональными защитниками своей страны и хранителями российских воинских традиций. Но мало кто знает, что начальник училища, полковник Анатолий Дмитриевич Рэцой, в прошлом – боевой офицер спецназа (командовал отрядом спецназа при выполнении боевых задач в Чеченской Республике), награжден двумя орденами Мужества и многими другими наградами, а крайней его должностью "в войсках" была должность заместителя командира 14-й бригады специального назначения.



Начальник СВУ полковник Рэцой Анатолий Дмитриевич . Фото: Алексей Суконкин



Полковник Рэцой — первый в строю парашютистов . Фото: Алексей Суконкин

Именно он привнес в училище "десантный дух", а также пригласил на работу в качестве воспитателей более двадцати бывших офицеров бригады спецназа. Неудивительно, что мальчишки стремятся во всем быть похожими на начальника и воспитателей. В Уссурийском суворовском училище даже создан нештатный "десантный взвод", в котором учатся суворовцы, желающие в будущем поступить в Рязанское воздушно-десантное училище. Каждое лето, по устоявшейся традиции, начальник училища лично вывозит "десантный взвод" в Арсеньев, где суворовцы совершают свой первый прыжок с парашютом. А так как в десанте принято правило "делай как я", то первым борт самолета всегда оставляет начальник училища Анатолий Рэцой, тем самым внушая своим молодым воспитанникам уверенность и бесстрашие!

Мы поздравляем действующих и бывших воинов-десантников и всех, кто связан с парашютным десантированием, с этим славным праздником – Днём ВДВ! Чистого неба, мира, добра и здоровья!

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