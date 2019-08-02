"Никто кроме нас!": история праздника Воздушно-десантных войск

Сегодня, 2 августа, в России отмечается день создания Воздушно-десантных войск — наиболее мобильного компонента Российской Армии. Десантники всегда на передовом рубеже. На их счету немало подвигов на полях сражений Великой Отечественной войны и во многих "горячих точках" в послевоенный период. "Голубые береты" достойно представляют Россию в составе миротворческих сил. Военный историк и журналист Алексей Суконкин специально для РИА PrimaMedia подготовил материал об истории праздника ВДВ.
— Ну… началось… — подумает с тоской иной обыватель, увидев 2 августа на главной набережной Владивостока людей в тельняшках и голубых беретах. Это будут и молодые парни, и взрослые мужчины, и даже убеленные сединой великовозрастные старцы и самое главное – удивительной красоты девушки и женщины. Все эти люди тем или иным образом причисляют себя к Воздушно-десантным войскам – кто-то служит сейчас, кто-то проходил службу в прошлые годы, кто-то служил или работал в подразделениях боевого и тылового обеспечения ВДВ. Все они – десантники.
Пожалуй, нет в России более неоднозначного праздника, чем День ВДВ. Почему неоднозначный? Да потому, что его можно обходить стороной, его можно осуждать, им можно восхищаться и его можно отмечать. Причём отмечать с таким энтузиазмом, с которым в России не отмечается ни один другой "военный" праздник. Даже праздники моряков и пограничников не дотягивают масштабом и дерзостью, как это получается у десантников.
Звон бокалов и громкое: "За ВДВ! УРА! УРА! УРА!". Это встреча поколений тех, кто в разные годы проходил службу в элите вооруженных сил – ВДВ и спецназе. Люди, у которых суровая служба воспитала железный стержень, в этот день будут вспоминать десантную службу, вспоминать своих друзей, вспоминать тех, кто погиб в бесчисленных войнах, полыхающих на окраинах нашей страны.
Им есть что вспомнить. Есть о чем поговорить. И как бы это не звучало, наверное, стоит им простить маленькую традиционную шалость – купание в фонтане…
Хотя на этот счет у каждого есть своё мнение: десантники постарше осуждают этот поступок, некоторые относятся к этой традиции нейтрально, а отдельные личности не прочь присоединиться к купающимся.
Мэр одного из приморских городов, некогда отслуживший "срочку" в 83-й десантно-штурмовой бригаде, желая сохранить в целостности и сохранности только-только построенный фонтан, приказал засыпать в него синий краситель… но даже эта мера оказалась напрасной – уже в полдень там было полно купающихся "голубых беретов", которые медленно превращались в синие.
Если говорить серьезно, то по традиции празднование Дня ВДВ начнется с возложения венков к памятнику воинам, павшим на службе Отечеству. Затем колонны десантников и членов их семей проследуют на Набережную Спортивной гавани, где и будут проводить время.
Сегодня в Приморском крае существует три части, военнослужащие которых "вправе" отмечать этот "святой" праздник – это десантно-штурмовая бригада в Уссурийске, десантно-штурмовой батальон в бригаде морской пехоты во Владивостоке и "Холуай" на острове Русский.
А теперь о ВДВ серьезно. Как появились эти войска, как они попали в Приморье, чем жили и где воевали…
Идея создания этого вида вооруженных сил витала в умах военных мыслителей еще с середины двадцатых годов – именно тогда появились аэропланы, которые были способны взять на борт не только самого пилота, но и несколько человек в качестве десанта. Да и парашютная техника к тому времени подоспела – изобретенный русским конструктором Глебом Котельниковым ранцевый парашют стал основой для дальнейших работ по развитию этого направления во всем мире.
Парашютист на парашюте Д-10 . Фото: Андрей Кармаданов
2 августа 1930 года в 9 часов утра самолет "Фарман F-62 "Голиаф" с семью десантниками на борту поднялся в воздух. Над хутором Клочково, в пределах прямой видимости с аэродрома, с высоты 500 метров первая подгруппа с интервалом в две секунды десантировалась на площадку размером 600 на 800 метров. Все десантники покинули борт в течение пяти секунд. Яков Мошковский остался в самолете с целью установления точки выброски второй подгруппы.
Десантники были вооружены наганами и ручными гранатами. Практически сразу над точкой выброски прошли три самолета Р-1, которые с высоты 150 метров сбросили два мягких почтовых мешка и четыре полутяжелых короба. В них находились винтовки и два ручных пулемета "Льюис".
Вернувшийся на аэродром "Фарман F-62 "Голиаф" забрал остальных участников десанта, и через несколько минут с высоты 300 метров выбросил вторую подгруппу над площадкой десантирования. Еще через несколько минут десантники собрались вместе, привели оружие в боевую готовность и выдвинулись в назначенный район, где их ждал грузовик, который доставил парашютистов на аэродром. Задача первого воздушного десанта была выполнена полностью. Позже эту дату – 2 августа 1930 года – принято было считать за день создания ВДВ.
Спустя некоторое время под Ленинградом началось формирование первого в мире парашютно-десантного отряда, который через год стал бригадой, а потом началось формирование еще нескольких авиадесантных частей. К началу Великой Отечественной войны ВДВ располагали полностью развернутыми пятью корпусами по три бригады в каждом, еще пятью корпусами в стадии формирования и одной отдельной бригадой на Дальнем Востоке. Во время войны было сформировано много десантных частей и соединений, которые принимали участие в боях в основном в качестве пехоты, за исключением Вяземской и Днепровской воздушно-десантных операций, когда в немецкие тылы выбрасывались не только батальоны, но и целые бригады. В послевоенное время ВДВ достигли высокого уровня боевой готовности и превосходно показали себя в Венгрии в 1956, в Праге в 1968, в Афганистане в 1979-1989, в Чечне, в Югославии. Свой вклад внесли ВДВ и в операцию по возвращению Крыма. Сегодня в составе Российских ВДВ находится четыре гвардейские дивизии, пять гвардейских бригад (одна из них, 83-я, находится в Уссурийске), кроме того, Российская Армия располагает восьмью бригадами и одним полком специального назначения, а также четырьмя частями морского спецназа – все эти части объединены парашютным десантированием, следовательно, имеют полное право с размахом отмечать День ВДВ.
Дальний Восток и Приморье
На территории Дальнего Востока первая воздушно-десантная часть появилась в 1933 году, когда вышло постановление РВС о формировании в Отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии отдельного авиадесантного отряда. Сформирован отряд был на аэродроме в Черниговке. В 1936 году он был развернут в 5-й отдельный авиационный десантный полк, командиром которого назначили Н. Тарасова. Численность полка составляла порядка тысячи человек. В то время Черниговка представляла собой настоящий аэродромный узел. В его составе находились несколько аэродромов, на которых базировались бомбардировочные полки, что позволяло в полной мере проводить учебно-боевые прыжки.
К лету 1938 года 5-й полк был переформирован в 211-ю воздушно-десантную бригаду. С началом формирования в 1941 году воздушно-десантных корпусов 211-я бригада в полном составе убыла в Житомир и вошла в состав 1-го воздушно-десантного корпуса Украинского военного округа. Аналогичная ей 202-я воздушно-десантная бригада до 1943 года находилась в Хабаровске, после чего также убыла на запад в счет пополнения кадрами вновь формируемых подразделений ВДВ.
В течение всей войны на территории Приморья не было воздушно-десантных частей, но летом 1945 года на аэродром в поселке Варфоломеевка прибыла группа из 30 офицеров, которым предстояло подготовить несколько десантных отрядов. Базой для создания этих отрядов послужила 20-я моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада. С помощью расположенного на аэродроме 215-го авиационного транспортного полка офицеры провели с личным составом занятия по воздушно-десантной подготовке, и бойцы сформированных десантных отрядов совершили несколько прыжков с парашютом, в том числе ночных и низковысотных – в готовящемся наступлении на Маньчжурию вполне могли потребоваться молниеносные "вертикальные охваты" — для чего и подготовили опытных "инженеров-штурмовиков".
С весны 1945 года на острове Русский был сформирован 140-й разведывательный отряд Тихоокеанского флота, которым командовал Герой Советского Союза Виктор Леонов. В процессе подготовки отряда к боевому применению против японских войск, морские разведчики также освоили и прыжки с парашютом.
Подготовленные в Варфоломеевке десантные отряды к 16 августа 1945 года сосредоточились в районе аэродромов Мучная и Хороль. Начиная с 17 августа самолетами 281-го авиационного транспортного полка были произведены посадочные десанты в Цзямусы, Харбин, Гирин, Далянь, Порт-Артур и других городах Китая, а также в Пхеньяне.
В 1946 году на Дальний Восток, в целях качественного усиления боевых возможностей дальневосточных армий, передислоцируется 37-й гвардейский воздушно-десантный корпус, управление которого было размещено в поселке Монастырище. На станции Мучная (поселок Манзовка, с 1972 года — Сибирцево) была дислоцирована 99-я гвардейская "Свирская" ордена Кутузова воздушно-десантная дивизия, а в селе Покровка — 98-я гвардейская "Свирская" Краснознаменная воздушно-десантная дивизия (почетные наименования "Свирских" эти дивизии получили за исключительное мужество и героизм десантников при форсировании реки Свирь).
С 1950 по 1954 годы 37-ым гвардейским воздушно-десантным корпусом командовал легендарный полководец Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза генерал-майор Василий Филиппович Маргелов, который годы спустя стал Командующим ВДВ и сделал войска по-настоящему элитными.
Генерал Василий Маргелов во время службы в Приморье. Фото: desantura.ru
Портрет генерала Маргелова Василия Филипповича . Фото: desantura.ru
В 1951 году управление корпуса и 98-я дивизия были выведены из Приморья (сейчас 98-я дивизия стоит в городе невест), и таким образом здесь осталась только 99-я гвардейская дивизия. В 1956 году 99-я дивизия покинула Приморье и была расформирована.
В 1950 году в Советской Армии были сформированы первые части специального назначения. Это были отдельные роты численностью по 120 человек. Три таких роты были сформированы и на территории Приморья. Ими были: в Уссурийске — 91-я отдельная рота спецназа 5-й армии, в селе Боец Кузнецов — 92-я отдельная рота спецназа 25-й армии, в Монастырище — 88-я отдельная рота спецназа 37-го гвардейского воздушно-десантного корпуса. Эти роты занимались интенсивной боевой подготовкой, постоянно участвовали в различных учениях, длительных походах по Приморскому краю с выходом на побережье, с переходом хребтов Сихотэ-Алиня. Парашютной подготовкой спецназовцы занимались на военных аэродромах в Уссурийске, Черниговке и Николаевке – совершая прыжки различных категорий сложности. Однако в 1953 году 88-я рота была расформирована. В 1957 году 91-я рота убыла в Туркестанский военный округ (где стала основой для формирования 61-го батальона), а 92-я рота убыла в Группу Советских Войск в Германии (где была развернута в 26-й отдельный батальон специального назначения).
Таким образом, в течение последующих шести лет на территории Приморского края десантных частей не было. Но в 1963 году в городе Уссурийске была сформирована 14-я отдельная бригада специального назначения, которая на долгие годы стала, пожалуй, главной "парашютной" воинской частью Приморья. В неё стремились попасть служить многие мальчишки, и бригада воспитала не одно поколение десантников-разведчиков.
Афганистан стал местом проверки боевого мастерства воинов бригады, которые все как один желали попасть на эту необъявленную войну, желая проверить себя, свои силы и свой дух.
Службу им пришлось нести в самом "проблемном" 334-м отряде спецназа, который дислоцировался в горном Асадобаде. Первый же боевой выход обернулся настоящей катастрофой. Моджахеды, используя отсутствие боевого опыта у спецназовцев, заманили роту капитана Николая Цебрука в ловушку и практически полностью её уничтожили – выжить удалось лишь двоим. Тогда, весной 1985 года, в Мараварском ущелье погибло 26 разведчиков, прибывших в Афганистан из Уссурийска. Таких больших потерь советский спецназ еще не знал.
Николай Цебрук — командир мараварской роты. Фото: Сайт военной разведки
Этот кровавый бой показал, что война не терпит вольностей и недостатков в боевой подготовке. Всю последующую "афганскую" войну уссурийский спецназ воевал и за себя, и за тех, кто погиб в Мараварах. И воевал очень успешно!
Николай Кузнецов. Фото: Сайт военной разведки
Сполна бригада "хлебнула" и обе чеченские военные кампании, потеряв на этой войне многих своих бойцов и командиров. Но всегда, в каждом бою, каждой стычке, воины 14-й бригады спецназа проявляли образцы мужества и героизма!
В декабре 1979 года в СССР началось формирование отдельных десантно-штурмовых батальонов, которые предназначались для действий совместно с боевыми вертолетами. Два таких батальона были сформированы в Приморье — 1145-й батальон (кадра) в Сергеевке и 1605-й батальон (кадра) в Спасске-Дальнем. Это были некие базы, которые должны были стать полноценными батальонами только в угрожаемый период или в военное время, приняв в себя мобилизованных бывших десантников со всего Приморья. К 1989 году эти батальоны были расформированы.
В середине восьмидесятых годов спецназ Приморья пополнился 344-й отдельной ротой спецназа 5-й армии, которая дислоцировалась на аэродроме в Уссурийске. В девяностых эта рота была расформирована, а личный состав влился в бригаду спецназа. 14-я бригада несколько лет назад была передислоцирована из Уссурийска в Хабаровск.
Машины Владивостока в день ВДВ. Фото: Алексей Суконкин
В составе Тихоокеанского флота также было два парашютно-десантных подразделения — в 55-й дивизии морской пехоты был сформирован десантно-штурмовой батальон, а в подчинении начальника разведки флота находился 42-й морской разведывательный пункт специального назначения, который по долгу своей службы практикует, в том числе, и выполнение особо сложных парашютных прыжков на воду. Оба этих флотских "парашютных" формирования существуют и поныне, правда, теперь под другими именами.
Машины Владивостока в день ВДВ. Фото: Алексей Суконкин
Сегодня воины соединения постоянно участвуют в самых разных учениях, в ходе которых посадочным и парашютными способом десантировались на Камчатку, Сахалин, Чукотку, вместе с морскими пехотинцами осваивали высадку на необорудованное побережье на тактическом поле Клерк.
25 марта 2015 года Указом Президента России Владимира Путина 83-я десантно-штурмовая бригада получила гвардейское звание, которое присваивается соединению за выдающиеся военные заслуги.
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада является достойным продолжателем славных десантных традиций, совершенствует своё боевое мастерство, и готова в любой момент встать на защиту Родины.
Закончить повествование про приморских десантников хотелось бы… Уссурийским суворовским военным училищем.
Десантное орудие НОНА-С перед входом в Уссурийское суворовское военное училище. Фото: Алексей Суконкин
Начальник СВУ полковник Рэцой Анатолий Дмитриевич . Фото: Алексей Суконкин
Полковник Рэцой — первый в строю парашютистов . Фото: Алексей Суконкин
Мы поздравляем действующих и бывших воинов-десантников и всех, кто связан с парашютным десантированием, с этим славным праздником – Днём ВДВ! Чистого неба, мира, добра и здоровья!
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