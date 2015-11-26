ТОП мест для осенних фотосессий во Владивостоке

ИА PrimaMedia составило рейтинг лучших мест, где можно захватить в объектив приморскую осень (ФОТО)
PrimaMedia выходного дня
Общество 14:20
Осенняя фотосессия. Фото: Мария Бородина, РИА Primamedia

Бабье лето в Приморье на исходе. Однако именно осень в нашем крае так ценят фотографы — все из-за бесконечного количества оттенков, которыми пестрят деревья сотен разных видов, произрастающих в нашем уникальном регионе. В парки, скверы и пригородные леса уже потянулись вереницы горожан, желающих запечатлеть себя в этом великолепном окружении. ИА PrimaMedia составило свой ТОП мест, которые прекрасно подходят для осенней фотосессии.

Фотосессия в Ботаническом саду

Ботанический сад, в отличие от любых других мест, содержит наибольшее число различных видов деревьев на квадратный сантиметр площади. И это не говоря о растениях которые бывает цветут до самой зимы, в том числе оранжерейных. Фотографы редакции признают Ботанический сад просто идеальным местом для фотосессий на природе. Единственным его минусом можно назвать удаленность от центра Владивостока. Все-таки ехать даже на автомобиле в отсутствие пробок придется около получаса, на общественном транспорте гораздо дольше.

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Парк Минного городка

Естественные ландшафты парка неизменно привлекают сюда фотографов со своими моделями. Большим преимуществом Мингородка являются его озера. Вода и лес прекрасно ложатся в кадр и дополняются симпатичными девушками. Главное — следить, чтобы в кадр не попадал мусор, которого здесь бывает в изобилии. Также наличие большого числа прогуливающихся может помешать фотохудожнику настроиться на нужный лад.

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Санаторий "Амурский залив"

Еще одна загородная точка для съемки с аллеями, множеством хвойных деревьев, удобными лавочками и даже не успевшими отцвести более мелкими растениями на клумбах. Из недостатков — опять же не такой уж близкий путь.

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Русский остров

Нельзя назвать на Русском только одну точку, где получатся лучшие кадры. Слишком уж он велик и прекрасен, особенно осенью. Можно добраться до мыса Вятлина или мыса Тобизина. Можно отправиться в бухту Новик, где расположено множество баз отдыха и попадаются причудливые строения. Правда здесь нужно иметь достаточно вездеходный автомобиль, потому что грунтовые дороги на острове разбиваются регулярно.

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Японский сад камней ВГУЭС

Неоспоримым преимуществом этой точки является огромное количество разнообразных растений, которые уместились на совсем небольшом участке, не говоря уже о самих камнях и каменных изваяниях. Возле самого университета есть и целый хвойный лес, вполне пригодный для фотосъемки.

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Покровский Парк

Никак нельзя в таком обзоре обойти стороной главный парк Владивостока. Аллеи и тропинки, лавочки и лужайки дают большой выбор фотографу. С другой стороны, количество прохожих в парке значительно больше, чем в любом вышеописанном месте, так что будьте готовы что вам поминутно придется прерываться.

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Седанка

Популярное место для фотосессий у приморцев в любое время года — гора с видом на Седанкинское водохранилище. Осенью там также можно сделать множество красивых фотографий, а приятным бонусом станут живописные клены и кустарники с ягодами, с которыми можно сфотографироваться по пути на возвышенность.

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Чтобы добраться до горы, нужно сначала свернуть с пригородной трассы в районе седанкинской развязки к коттеджному поселку на улице Барбарисовой. Поворот находится в ста метрах дальше от развязки, если ехать по улице Маковского на выезд из города. Далее нужно пересечь поселок, найти выход в лес и дальше идти пешком по тропинке вглубь леса. Заблудиться будет сложно — тропинки натоптаны туристами и лошадьми, все ведут наверх к скале, а деревья вокруг помечены краской или пакетами. Увидите небольшую гору — значит вы пришли. Прямо за ней открывается тот самый вид на водохранилище, сопки, море и коттеджи.

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Территория вокруг Aurora Park Hotel

Гостинично-ресторанный комплекс "Aurora Park Hotel" расположен недалеко от города, в районе станции "Санаторная". На территории отеля пушистые ели, зеленые лужайки, детские площадки, да и само место идеально для прогулок с детьми.

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Въезд на территорию платный — 150 рублей, однако если вы планируете пообедать в кафе (Limoncello) минимум на 500 рублей — то за въезд с вас денег не возьмут. На территорию парка вход свободный.

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Тэги: красота фотография

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