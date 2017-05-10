Парады Победы во Владивостоке: на суше, на море и в воздухе

Парад во Владивостоке 9 мая 1945 года. Фото: госархив

Где, когда и с кем отмечали владивостокцы 9 мая (МУЛЬТИМЕДИА)

Вся страна 9 мая отмечала годовщину окончания Великой Отечественной войны. В этот день во Владивостоке, как Городе воинской славы, традиционно состоится парад Победы с участием подразделений владивостокского гарнизона, офицеров и моряков Тихоокеанского флота, сотрудников силовых структур, спасателей, курсантов образовательных учреждений, членов военно-патриотических организаций. Перед ветеранами ВОВ и тысячами наблюдателей проедут механизированные колонны, прошагает "Бессмертный полк". Впрочем, трудно найти в нашей стране человека в сознательном возрасте, который бы никогда не бывал на параде Победы. И все же мало кто знает, когда и где во Владивостоке состоялся первый парад, почему, например, по столице Приморья в День Победы маршировали моряки США и чем не угодил организаторам парада Вечный огонь. ИА PrimaMedia предлагает в 74-ю годовщину Великой Победы окунуться в историю парадов во Владивостоке.

Американская, Ленинская, Светланская

Первый парад в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года. Под проливным дождем, из-за которого отменилось участие авиации и трудящихся, то есть гражданских. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, оба на конях. А Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин находился на трибунах мавзолея. Про парад сняли фильм, один из первых цветных в СССР.

Во Владивостоке первый Парад Победы состоялся 9 мая 1965 года, в честь 20-летия окончания войны. Нет, конечно, в 1945 году победу во Владивостоке отмечали. Причем, именно 9 мая, когда диктор Юрий Левитан своим громогласным голосом по радио объявил о том, что война закончена. В госархиве хранятся фотографии, датированные 9 мая 1945 года, на которых видно: в этот день люди вышли на улицы города в порыве всеобщего ликования, торжественно проехала военная техника, которой еще, видимо, предстоит участвовать в сражениях с Японией. И все же первый Парад Победы на центральной улице – только 20 лет спустя.

9 мая 1945 года во Владивостоке. Фото: Госархив 9 мая 1945 года во Владивостоке. Фото: Госархив 9 мая 1945 года во Владивостоке. Фото: Госархив 9 мая 1945 года во Владивостоке. Фото: Госархив 9 мая 1945 года во Владивостоке. Фото: Госархив 1 / 5

Историки любят говорить, что первый парад в честь победы во Владивостоке на Светланской состоялся … в 1918 году! Посвящен был, конечно, победе в Первой Мировой войне. И помимо русских войск в нем тогда принимали участие и американцы, французы и другие, кого позже назовут интервентами.

Кстати, а знаете, сколько вообще было Парадов Победы на Светланской (Американской, Ленинской) за эти 70 лет? Ответ такой – десять!

Действительно, в советское время именно парады проводились нечасто – в честь 20-ти, 40-а, 45-летия. А в современной истории до определенного момента традиционная торжественная часть 9 Мая во Владивостоке сводилась к построению подразделений Владивостокского гарнизона на центральной площади. Вот, например, видео такого "парада победы" в 2009 году – трибуны, как и сегодня, под памятником красноармейцу, но "лицом" к морю, гарнизон на площади, командует парадом генерал-майор Пушкин, принимает – командующий Краснознаменным Тихоокеанским флотом вице-адмирал Константин Сиденко.

Интересно, что гостями этого парада стали американские военные моряки. 7 мая 2009 года на главную базу российского Тихоокеанского флота с неофициальным, но дружественным визитом прибыл ракетный крейсер ВМС США "Каупенс". Американцы провели в Приморье несколько дней, гуляли но улицам Владивостока в парадной форме, никому не отказывали в возможности сфотографироваться с ними и даже успели проиграть приморцам в баскетбол со счетом 75:60 в довольно интересном матче.

В 2010 году, когда страна отмечала 65-летие победы, в параде во Владивостоке снова участвовали американцы. Экипаж штабного корабля ВМС США Blue Ridge, который прибыл незадолго до этого в наш порт, вместе с российскими коллегами прошел в парадном строю по центральной площади, а командовавший парадом генерал-майор Пушкин, на радость публике, в микрофон приветствовал: "Здравствуйте, военные моряки соединенных штатов Америки!" А американцы в тот год впервые в истории отмечали с нами еще и день ВМФ.

Но главная особенность военного парада в этот год — он проходил вечером! В честь юбилея Победы парады в более чем 70-ти городах страны, в том числе и Владивостоке, Уссурийске и Хабаровске проходили одновременно с мероприятиями на Красной площади. Во Владивостоке трансляцию московского парада вывели на большой экран, с которого приморцев поздравлял президент Дмитрий Медведев.

В 2011 году парад победы во Владивостоке вообще переехал с центральной площади на Корабельную набережную! Многим это не понравилось, шли споры. И все же мероприятие прошло у Вечного огня, у легендарной подводной лодки С-56, в военные годы совершившей переход на Северный флот. На видео того года можно заметить еще даже наполовину не построенные Золотой Мост и гостиницу Хаятт. Были времена.

Наконец, с 2012 года, когда Владивостоку присвоили звание "Город воинской славы", официальные Парады Победы стали проходить ежегодно на центральной улице.

На суше, на море и в воздухе

Парад в честь 70-летия Победы в 2015 году стал самым грандиозным за всю историю города. Порядка 1,5 тысячи человек и более 40 единиц техники прошли по центральной улице города Светланской. Впервые участвовала авиация: 11 самолетов и вертолетов, а также шесть кораблей принимали участие в воздушной и морской части парада. Впервые горожане увидели некоторые виды вооружения, например, комплекс "Бал". А в "Бессмертный полк" записалось более 15 тысяч горожан.



Торжественное построение перед Парадом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia



Морская пехота ТОФ. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia



"Редут", "Бал", С-300. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Комплекс "Бал". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia



Зенитно-ракетный комплекс ближнего действия "Оса". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia



ТУ-142. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia



Морской парад в бухте Золотой Рог, 2015 год. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Ночная иллюминация парадной колонны. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Отметим, что Владивосток стал одним из пяти городов России, наряду с Санкт-Петербургом, Североморском, Калининградом и Севастополем, жители и гости готорого увидели на 70-летие победы и морской парад. В бухте Золотой Рог в кильватерную колонну выстроились пять кораблей ТОФ: БПК "Маршал Шапошников", МПК "Советская Гавань", ракетный катер Р-24, базовый тральщик БТ-232 и подводная лодка Б-494 класса "Варшавянка", а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ "Беркут". Еще 7 мая на них подняли флаги расцвечивания, а с наступлением темноты включили ночную иллюминацию, поразившую всех.

В отличие от дня ВМФ морская часть парада Победы не предполагала движения кораблей или каких-либо стрельб. Они стояли в бухте несколько дней, а после праздника вернулись в места базирования. Но нужно отметить, что в честь 9 мая 2015 года корабли ТОФ в своей новейшей истории выстраивались в бухте Золотой Рог впервые.

Заслужили бессмертие

Владивосток присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2013 году. Но если в честь 68-й годовщины Победы по Светланской прошагало около тысячи владивостокцев с портретами своих предков, то на следующий год уже 5 тысяч, а на 70-е Победы – 15 тысяч!

А в 2017 году приморцам предложили присоединиться к акции с портретами не только предков, воевавших на фронте, но и тружеников тыла.



Бессмертный полк на улице Светланская, Владивосток, 2015 год. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Участники массового шествия памяти. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Бессмертный полк во Владивостоке в 2015 году насчитывал 15 тысяч человек. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Бессмертный полк во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Каждый год вслед за колонной боевой техники на центральную улицу выходит огромное количество неравнодушных горожан. Настоящая река, и ее поток неистощим. Как мало осталось в живых ветеранов, участников войны. Но как сильна память! Полк идет и идет. И кажется, что эта еще недавно неофициальная часть парада уже стала неотъемлемой.

Поздравляем Вас с праздником и желаем мирного неба!

12.05.2019