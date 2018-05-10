Всё на алтарь Победы: Приморье в Великой Отечественной войне

Изготовление авиабомб на комбинате в Приморье. Фото: Музей Арсеньева

ИА PrimaMedia рассказывает, какой вклад внес наш край в разгром гитлеровской Германии

Наша страна в 74-й раз отметит годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на свою удаленность от основных театров военных действий, Приморье внесло огромный вклад в победу над фашистскими агрессорами. В годы войны на фронт ушли более 200 тысяч приморцев, а предприятия края бросили все силы на обеспечение сражающихся на фронте соотечественников всем необходимым, став далеким, но надежным тылом борьбы с немецкими захватчиками. Какой вклад внес наш край в дело великой Победы – в материале ИА PrimaMedia.

Приморцы на фронтах Великой Отечественной

К сожалению, достоверные данные военкоматов о количестве ушедших на фронт приморцев были безвозвратно утеряны. Оставшиеся источники несут в себе достаточно противоречивую информацию.

Стоит сказать, что масштабная мобилизация во Владивостоке и в Приморье началась позже, чем в других регионах страны. По официальным данным, первые эшелоны с мобилизованными приморцами ушли на фронт только в сентябре 1941 года.

Но приморцы начали уходить на фронт задолго до мобилизации. Уходили на войну многочисленные добровольцы, которые в первые дни после вероломного нападения фашистских захватчиков проявили желание защищать свою Родину. Только за один день — 24 июня 1941 года в Приморский крайвоенкомат поступило 783 заявления от добровольцев. В 4 часа утра 29 июня 1941 года на запад ушел первый эшелон бойцов с Дальнего Востока.



Добровольцы из Приморья отправляются на фронт. Фото: из фондов Государственного архива Приморского края

В самые тяжелые и ответственные моменты войны из состава Дальневосточного фронта Ставка Верховного Главнокомандования отправила на передовую 23 дивизии (16 стрелковых, 4 танковых, 2 кавалерийских, 1 мотострелковую), 19 бригад (3 стрелковых, 3 воздушно-десантных, 13 артиллерийских), авиационные части и подразделения специальных войск.

С Дальнего Востока на фронт перебросили около 250 тысяч солдат и офицеров, около 3,3 тысяч орудий и минометов, почти 2 тысяч танков и другой техники. Кроме того маршевым пополнением на фронт было направлено более 100 тысяч человек.

Только из Приморья, согласно данным из разных источников, уже к началу октября 1942 года в действующую армию было призвано 134,9 тысяч жителей — половина мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Где только не воевали наши земляки, отстаивая независимость своей Отчизны. Переброшенные с Дальнего Востока соединения участвовали в битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Заполярье, на Днепре и Висле, освобождали Прагу и Белград, брали с боем Кенингсберг и Вену, громили фашистов в их собственном логове — Берлине.

По далеко не полным данным, свою жизнь на алтарь Отечества положили 45 тысяч приморцев.

История Великой Отечественной войны хранит множество фактов беспримерного мужества, проявленного приморцами в боях за Родину.

Выпускник Дальневосточного морского техникума Николай Сипягин командовал дивизионом катеров, совершивших героический прорыв в Новороссийскую бухту 10 сентября 1943 года (за этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза).

В числе первых ворвался в Берлин батальон под командованием Ивана Воронина — уроженца Владивостока, а бойцы тихоокеанца Константина Самсонова водрузили Знамя Победы у входа в рейхстаг. Первым комендантом Берлина был назначен участник боев у озера Хасан Николай Берзарин.

За храбрость, проявленную в сражениях на фронтах Великой Отечественной, нашим землякам было вручено 230 тысяч боевых наград.

104 приморцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, шесть человек получали Звезду Героя дважды. 16 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Тихоокеанский флот — хранитель восточных рубежей

О роли Тихоокеанского флота в Великой Отечественной войне стоит сказать отдельно. Находясь за десятки тысяч километров от основных театров военных действий, моряки-тихоокеанцы, тем не менее, сумели внести существенный вклад в дело Победы. Главные задачи Тихоокеанского флота в годы войны состояли в обороне побережья, защите своих путей сообщения на море, в нарушении морских коммуникаций противника, организации противодесантной обороны наших берегов в случае нападения милитаристской Японии — союзницы гитлеровской Германии.



Авиация в годы Великой Отечественной войны. Фото: Министерство обороны РФ

В первые же дни войны с Германией Тихоокеанский флот выставил оборонительные минные заграждения на подходах к важнейшим дальневосточным портам — Владивостоку, Советской Гавани, Петропавловску-Камчатскому. Эти минные поля в сочетании с береговой и корабельной артиллерией должны были в основном обеспечить защиту наших берегов от десантов возможного противника и проникновения к нашим базам его кораблей.

Кроме того, военные моряки-тихоокеанцы, пока шла война с Германией, строили и укрепляли на Дальнем Востоке военно-морские базы, аэродромы, ангары, мосты, береговые и зенитные батареи.



Легендарная подводная лодка С-56 во время боевого похода в годы войны. Фото: пресс-служба ТОФ

С 1941 по весну 1945 года Тихоокеанский флот непосредственного участия в боевых действиях не принимал, его корабли несли боевое патрулирование и исправно охраняли границу Советского союза от возможного нападения со стороны Японии. Но отдельные суда и их команды все же стали участниками ряда важнейших сражений: Московской, Сталинградской и Кавказской битв. Из сформированных к декабрю 1941 года 25 морских стрелковых бригад 12 состояли из тихоокеанцев и амурцев. Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота — лидер "Баку", эсминцы "Разумный" и "Разящий", лодки Л-15, С-51, С-54, С-55 и легендарная С-56 воевали на Северном флоте. 10 подводных лодок и 6 катеров с экипажами были переброшены с Тихого океана на Черноморский флот.

Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Мемориальный комплекс "Боевая слава ТОФ" на Корабельной Набережной во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

Но не только названные задачи Тихоокеанский флот решал в годы войны с фашистской Германией.

На фронты сражений с немецко-фашистскими захватчиками были направлены 153 тысячи военных моряков-тихоокеанцев — более 90% личного состава ТОФ.

Тихоокеанцы воевали с немцами на Северном, Черноморском, Балтийском флотах, на речных и озерных флотилиях, участвовали в сухопутных битвах под Москвой и под Сталинградом, в обороне Севастополя и Ленинграда, в боях за Северный Кавказ и Заполярье.

Бесценна заслуга моряков в обеспечении безопасности важнейших морских сообщений по переброске войск, продовольствия и боеприпасов на основные театры военных действий. За годы войны корабли и авиация Тихоокеанского флота обеспечили безопасную проводку морским путем 28 конвоев.



Митинг на одном из военных кораблей в День Победы 9 мая 1945 года. Фото: из фондов Государственного архива Приморского края

Определяющий вклад внесли моряки-тихоокеанцы в ход советско-японской войны 1945 года, в освобождение Кореи и Северо-Восточного Китая от оккупации воинственной Японии.

Памятник воинам-тихоокеанцам, погибшим в советско-японской войне 1945 года. Фото: ИА PrimaMedia Памятник воинам-тихоокеанцам, погибшим в советско-японской войне 1945 года. Фото: ИА PrimaMedia Памятник воинам-тихоокеанцам, погибшим в советско-японской войне 1945 года. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Всё для фронта, всё для Победы

Свой весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли приморские труженики тыла, самоотверженная работа которых обеспечивала надежное снабжение отстаивающих независимость Родины солдат Красной армии всем необходимым. Утром 23 июня 1941 года, в первый рабочий день войны, по всем заводам и фабрикам, учреждениям и учебным заведениям, колхозам и совхозам, по районам порта, кораблям и судам, железнодорожным станциям прошли митинги. Известные слова "Все для фронта, все для победы!" стали лозунгом тружеников тыла.



Изготовление авиабомб на комбинате Сихали. Фото: Музей Арсеньева

В крае было законсервировано строительство заводов, не имевших первостепенного значения в условиях военного времени. Все усилия были брошены на введение в строй оборонных предприятий, сооружение которых было начато до войны, а также на перепрофилирование уже существующих производственных мощностей на работу для нужд фронта.

В те годы на заводах Владивостока, помимо основной продукции, выпускались артиллерийские системы, миномёты, огнемёты, радио— и телефонная аппаратура, боеприпасы. Средняя занятость рабочего составляла около 9-10 часов, ежегодные отпуска были отменены.

Предприятия Главвостокрыбпрома перестроились и начали выпускать: спиртовой котелок для обогрева рук красноармейцев и летчиков в зимний период, амортизационные кольца к компрессорам для орудий, пулеметные коробки для хранения лент с патронами, армейские котелки, гранаты, прицельные приспособления – ортоскопы универсальные и снайперские, пистолеты, пулеметы, ППШ.

Дальзавод для Тихоокеанского флота в 1939-1943 годах построил 7 эсминцев, 13 подводных лодок разного типа, капитально отремонтировал 136 и провел докование 432 кораблей, а также другие виды работ, повышающих тактико-технические характеристики боевых единиц.



Дальзавод в годы войны. Фото: пресс-служба Дальзавода

Авиационный завод в п. Семеновка (нынешний город Арсеньев) произвел 2529 самолетов.

В крае увеличилась добыча золота и цветных металлов (подсчитано, что каждая восьмая пуля тех времен была отлита из свинца, добытого в Тетюхе – нынешнем Дальнегорске).

Кипарисовский стекольный завод производил специальные бутылки под зажигательную смесь для борьбы с танками, Владивостокский шлакоблочный завод — вулканические плиты, Уссурийский масложиркомбинат — углекислоту, пищевые концентраты. Завод "Красный бондарь" изготовлял лыжи, а завод "Кунгас" — хорошо известные волокуши для доставки боеприпасов и транспортировки раненых.



В годы войны на шахтах Приморье работали женщины. Фото: пресс-служба ОАО "Приморскуголь"

На нынешнем стадионе "Авангард" во Владивостоке, при участии лаборатории ДВПИ, была организована установка по переработке липовецкого угля – его подвозили на полуторках и перерабатывали в жидкое топливо — бензин военного времени. Как говорят историки, на этом бензине по всей стране ездили машины в годы войны.

За годы войны в Приморья для фронта было выпущено:

1,1 млн мин, 889 тысяч снарядов, 891 тысяч гранат, 220 тысяч запалов, 21,5 тысяч авиабомб.

В начале июня 1941 года во всем Приморском крае стали создаваться Фонды обороны. 7 июля в приморской краевой конторе Госбанка был открыт специальный счет "Фонда обороны страны". Рабочие и служащие края принимали на собраниях решения об отчислении в этот фонд однодневного или двухдневного заработка, порой даже ежемесячно до окончания войны. Поступали в фонд и личные пожертвования.

С августа 1941 года по февраль 1942 года владивостокцы внесли в Фонд обороны более 44 млн рублей деньгами и облигациями.

Владивосток — главные морские ворота ленд-лиза

В годы Великой Отечественной войны крайне ответственная государственная миссия — обеспечение военно-экономических связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции по программе ленд-лиза — легла на морской торговый флот Приморья и приморские порты. В годы войны Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. В СССР поставки шли по пяти основным маршрутам, крупнейшим из которых был Тихоокеанский, а столицей ленд-лиза на Дальнем Востоке стал Владивосток. Морская часть пути от западного побережья США до дальневосточных портов СССР занимала 18–20 суток.



Погрузка танков "Матильда" в английском порту по программе ленд-лиза. Фото: Минобороны РФ

Через морские ворота Приморья в страну попадали военная техника и продовольствие, автомобили и паровозы, топливо и стратегические металлы.

С началом войны между США и Японией советским морякам пришлось столкнуться с довольно серьезным риском. Торговые суда плавали в высоких широтах Атлантики и Тихого океана круглогодично в самых неблагоприятных метеорологических и навигационных условиях, не пользовались прежними рекомендованными курсами при полном затемнении и радиомолчании. Все незамерзающие проливы контролировались Японией, и советские суда подвергались принудительному досмотру, а иногда и топились. Во время "Огненных рейсов" торговые суда не раз подвергались нападениям кораблей, подводных лодок и самолетов противника, 25 из них были потоплены, погибло 300 моряков-дальневосточников.

Вечный огонь. Фото: ИА PrimaMedia Памятник морякам торгового флота. Фото: ИА PrimaMedia Памятник морякам торгового флота. Фото: ИА PrimaMedia Стелла города воинской славы. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Так были потоплены такие крупные суда как "Ангарстрой", "Кола", "Ильмень", "Перекоп", "Майкоп". В мае 1942 года в Баренцевом море в течение шести суток сражался "Старый большевик", шедший в составе союзного конвоя с боеприпасами на борту. Тем не менее подавляющее большинство грузов достигло порта назначения.

Подсчитано, что Владивосток за годы войны переработал импортных грузов почти в четыре раза больше Мурманска и почти в пять раз больше Архангельска, внеся бесценный вклад в выполнение программы ленд-лиза.

Своевременная доставка оборудования, материалов, продовольствия стала важным фактором поддержания обороноспособности страны.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.



9.05.2019