Секретные материалы: эксклюзивная экскурсия по залу боевой славы приморского ФСБ

Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю пустило журналистов в самый секретный музей региона (ФОТО)

Музей ФСБ по Приморскому краю. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Оксана Куличева. Редакции ИА PrimaMedia выпала уникальная возможность познакомиться с историей органов безопасности Приморского края, посетив самый закрытый музей в регионе. В том виде, в котором застали корреспонденты агентства комнату боевой славы, она существует всего два года. Однако за это время уже успела приобрести немало интересных экспонатов. Многие из них до сих пор нельзя не только показать в СМИ, но даже фотографировать. Однако кое-чем можно поделиться и сейчас. Редакция PrimaMedia благодарит УФСБ по Приморскому краю за экскурсию и возможность приоткрыть читателям дверь в зал славы.

Мало кто знает, но в стенах Управления ФСБ России по Приморскому краю по ул. Алеутская, 46, расположилось настоящее достояние истории, тщательно спрятанное от посторонних глаз. Находиться в таком месте уже само по себе захватывающе: когда ещё попадётся шанс увидеть столько интересных экспонатов? Вход сюда закрыт для всех, кроме сотрудников органов безопасности, но нас сегодня встречают теплыми улыбками и радушно открывают двери.

Форма капитана НКВД образца 1943 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Форма капитана НКВД образца 1943 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Парадная форма сотрудника органов государственной безопасности. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Парадная форма сотрудника органов государственной безопасности. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Обмундирования сотрудника подразделения особого назначения. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Обмундирования сотрудника подразделения особого назначения. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

— Меня нельзя назвать хранительницей музея. Да и это не музей, а комната боевой славы, — поправляет нас при знакомстве сотрудница Управления. Заметно, что к этому месту она относится с большим трепетом: так бережно достаёт экспонаты для того, чтобы мы сделали фотографии, так аккуратно устраняет небольшие "бардаки" за нами. И ощущение, что она волнуется вместе с нами – журналисты в этом здании очень редкие посетители".

Гости зала то и дело ловят на себе взгляды людей с фотографий на стенах. Это главные герои комнаты боевой славы — почетные сотрудники приморской госбезопасности и контрразведки. В их честь и создан музей памяти.

Вот дело "Провокаторы" в 24 томах. Оно рассказывает о том, как накануне и во время Великой Отечественной войны органами госбезопасности Приморья была проделана эффективная работа по выявлению и обезвреживанию многочисленной и хорошо подготовленной японской агентуры. Глядя на аккуратный почерк на старых страницах, которым выведены малейшие подробности в помощь разведке, сразу понимаешь, какой невероятный труд совершали эти люди изо дня в день.

"Провокаторы" — самое известное дело против японской кампании. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Провокаторы" — самое известное дело против японской кампании. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Провокаторы" — самое известное дело против японской кампании. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Фототехника, используемая в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Именами почётных сотрудников ФСБ названы улицы Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Именами почётных сотрудников ФСБ названы улицы Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Портативная киноустановка "Радуга-2" 1969 года, производства киевского завода Кинап. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 11

Экспонаты, связанные с заслугами полковника Николая Андреевича Лоенко, заполнили целый стеллаж не случайно. Благодаря Николаю Андреевичу удалось совершить одну из крупнейших побед органов безопасности Приморья в послевоенный период: привлечь самого ценного источника советской разведки – Джорджа Блейка, с его помощью выявили практически всю английскую агентурную сеть в СССР и странах Восточной Европы. Дневник Лоенко, рукописи Блейка, их письменные принадлежности хранятся в память о великом контрразведчике.

Ещё один выдающийся сотрудник – Роман Владимирович Клиз. Он героически погиб при исполнении воинского долга. Подполковник был награждён вторым орденом Мужества за смелые и решительные действия. Здесь можно прочитать о его подвигах и рассмотреть элементы снаряжения, которым он пользовался.

Именами почетных сотрудников органов безопасности Приморья называют населенные пункты, улицы и даже школы. Стеллаж с подробной информацией об этом занимает особое место в зале. Так, решением исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся, 23 ноября 1967 года Косой переулок в центре города был переименован в честь Алексея Михайловича Мордовцева, погибшего при ликвидации белобандитов.

Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Настольная медаль третьего рейха. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Настольная медаль третьего рейха. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Печатная машинка Olympia (немецкая). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Газета "Правда". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Радиостанция коротковолнового диапозона волн Р-104 М (1971), Телефон полевой ТР-25 (60е гг), Радиостанция коротковолнового диапозона волн Р-105 М (1971), Связной радиоприемник Р-311 (1968). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 13

Конечно, не только фотоснимками и документами наполнена комната боевой славы.

— Экспонаты собираются по крупицам. Здесь их мало, но главная особенность в том, что все они собраны с любовью, — улыбается сотрудница приморского Управления, когда мы оглядываем зал.

Тут и разное оружие времен ВОВ, ордена и медали, пишущие машинки и фотоаппараты. Их бережно собирали сами сотрудники Управления, чтобы память об их родственниках – героях войны сохранилась навсегда.

Одно из последних приобретений музея техника времен ВОВ. От её разнообразия разбегаются глаза: фототехника, звукозаписывающая аппаратура, кинокамеры и радиоприёмники заняли своё почетное место среди прочих экспонатов. Трудно поверить, но когда-то с помощью этого оборудования сотрудники государственной безопасности боролись с преступниками и ловили шпионов.

Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Впервые Управление ФСБ России по Приморскому краю провело закрытую экскурсию. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Среди всего этого достояния несколько раз в год молодые сотрудники торжественно присягают на верность своей родине. В такой день в комнату боевой славы приглашаются ветераны и руководители подразделений.

Именно для новых поколений и существует этот музей: рассказывать о подвигах, о вехах истории органов безопасности Приморского края, познакомить с событиями и людьми, которые никогда не должны быть забыты.