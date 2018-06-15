К 2025 году инвестиции в предприятия ТОРов Сахалинской области достигнут 65 млрд рублей

Сахалинский "Горный воздух". Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia

ТОРы на Сахалине и Курилах стали одним из главных инструментов новой экономической политики региона

15 июня, PrimaMedia. Маргарита БАБЧЕНКО. Доклад о реализации инвестиционных проектов и развитии предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития "Южная", "Горный воздух" и "Курилы" представил министр экономического развития области Алексей Успенский в рамках "Правительственного часа" в четверг, 7 июня. Он сообщил актуальную информацию об успехах и трудностях резидентов, а также обозначил перспективы развития каждого из ТОРов, сообщает ИА SakhalinMedia.

Алексей Успенский напомнил, что территории опережающего развития стали одним из главных инструментов новой экономической политики области, старт которой был дан в 2016 году. Сейчас на территории островного региона действует три ТОРа: агропромышленный "Южная", туристический "Горный воздух" и рыбоперерабатывающий "Курилы". Министр отметил, что по состоянию на 1 июня уже 21 инвестор получили статус резидента и активно занимаются реализацией своих проектов.

ТОР "Южная"

Министр экономического развития сообщил, что в ТОР "Южная" сейчас реализуют свои инвестиционные проекты 4 предприятия-резидента, в том числе АО "Мерси Агро Сахалин" с проектом "Расширение свиноводческого комплекса до 62 тысяч голов в год".

"В настоящее время этот инвестор начал осуществлять глубокую переработку мяса, выпускать охлажденную продукцию в вакуумной упаковке. Одна из проблем предприятия — пути сбыта продукции. В настоящее время обсуждаются возможные пути решения. Планируется, что срок хранения мяса будет увеличен в два раза. В рамках перспективного развития предприятия, планируется строительство цеха по переработке. На текущий момент определяется экономическая целесообразность заявленного направления в бизнес-плане. Согласно проекта, производство продукции планируется в объеме 4,8 тысяч тонн в год, что создаст дополнительно 30 рабочих мест", — сообщил Успенский.

Он отметил, реализация продукции АО"Мерси Агро Сахалин" идет полутушами по цене 170 рублей за кг. Поскольку не каждая розничная сеть имеет возможность довести мясо до "гастрономической разделки", и возникли проблемы со сбытом. С появлением своего цеха по переработке отпадет необходимость в привлечении посредников между поставщиком и магазином, что в свою очередь позволит уменьшить цепочку ценовых накруток на итоговую стоимость продукции на прилавках магазинов.

Предприятие АО "Грин Агро Сахалин" реализует проект "Создание животноводческого комплекса на 3800 голов дойного стада и завода по переработке молока мощностью 33 тысячи тонн в год".

Первый этап его реализации — строительство животноводческого комплекса на 1900 коров и строительство молочного комбината в селе Троицкое.

Показатели 1 этапа проекта — создание 141 рабочего места, производство 16 тысяч тонн молока и 360 тонн мяса в год. Введены в эксплуатацию два коровника и два телятника. В феврале 2018 года были завезены 222 головы из Приморского края. Вторая очередь этого этапа — строительство завода по переработке молока, мощностью до 120 тонн в сутки, намеченное на 2018 — 2019 годы, планируется создание 250 рабочих мест. Второй этап проекта — строительство еще одного животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада с.Березняки, намечено на период 2018-2020 годы.

"Мощность комплекса будет порядка 17 тысяч тонн молока в год. Планируется создать 80 новых рабочих мест", — сообщил министр Алексей Успенский.

Министр экономического развития также обратил внимание на предприятие-резидента АО "Совхоз "Тепличный", который уже ввел в эксплуатацию последнюю, четвертую очередь теплиц, оснащенных самым современным оборудованием. В 2017 году "Тепличный" поставил на прилавки сахалинцев 5,3 тысячи тонн свежих овощей закрытого грунта.

"Для ТОР "Южная" продолжается создание необходимой для реализации проектов инженерной инфраструктуры. Согласно утвержденного плана-графика по созданию этой инфраструктуры из средств бюджета Сахалинской области планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей. В текущем году профинансировано чуть более 1 млн рублей — на проектирование напорного коллектора в Троицком", — резюмировал министр.

ТОР "Горный воздух"

В рамках туристического ТОР "Горный воздух" статус резидентов получили 16 инвесторов. В рамках этой территории опережающего развития осуществляется строительство водно-спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в Южно-Сахалинске, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. Также планируется строительство бальнеологического комплекса "Хонока Сахалин", гостиницы с водным комплексом "Вектор", в стадии проектирования находится гостиничный комплекс в альпийском стиле с шале/коттеджами.

Строительство нового аэровокзала Южно-Сахалинска, также является инвестиционным проектом, реализуемый в границах ТОР "Горный воздух".

Как отметил Алексей Успенский, часть этих проектов будет запущена к предстоящим спортивным соревнованиям "Дети Азии". Проекты ТОР "Горного воздуха" позволят увеличить туристический поток и заинтересовать путешественников приезжать на отдых на Сахалин", — подчеркнул министр.

За истекший период 2018 года на объекты инфраструктуры из средств бюджета Сахалинской области профинансировано 112,2 млн руб.

ТОР "Курилы"

В июле 2017 года создана еще одна территория опережающего социально-экономического развития Сахалинской области – ТОР "Курилы", расположенный на территории села Малокурильское муниципального образования "Южно-Курильский городской округ".

"Предпосылками создания этого ТОРа стали экономические и географические преимущества территории. По состоянию на 1 июня статус резидента получил рыбокомбинат "Островной". Частные инвестиции в этот проект составят порядка 6 млрд рублей — это собственные средства резидента. В рамках реализации проекта планируется создать около 700 рабочих мест.

Правительство региона продолжает работу по привлечению в ТОР иных инвесторов, таких как компании "Гидрострой", "Южно-Курильский рыбокомбинат", малый и средний бизнес Курильских островов", — сообщил Алексей Успенский.

Как подчеркнул министр экономического развития области, в перспективе до 2025 года в рамках развития трех ТОР Сахалинской области планируется реализовать более 30 проектов с созданием около 4 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций по планируемым проектам резидентов составит 65 млрд рублей. Объем капитальных вложений в инфраструктуру оценивается в 11,7 млрд рублей.