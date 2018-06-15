Бизнес. 12:25
Сахалинский "Горный воздух". Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMedia

К 2025 году инвестиции в предприятия ТОРов Сахалинской области достигнут 65 млрд рублей

ТОРы на Сахалине и Курилах стали одним из главных инструментов новой экономической политики региона

15 июня, PrimaMedia. Маргарита БАБЧЕНКО. Доклад о реализации инвестиционных проектов и развитии предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития "Южная", "Горный воздух" и "Курилы" представил министр экономического развития области Алексей Успенский в рамках "Правительственного часа" в четверг, 7 июня. Он сообщил актуальную информацию об успехах и трудностях резидентов, а также обозначил перспективы развития каждого из ТОРов, сообщает ИА SakhalinMedia.

Алексей Успенский напомнил, что территории опережающего развития стали одним из главных инструментов новой экономической политики области, старт которой был дан в 2016 году. Сейчас на территории островного региона действует три ТОРа: агропромышленный "Южная", туристический "Горный воздух" и рыбоперерабатывающий "Курилы". Министр отметил, что по состоянию на 1 июня уже 21 инвестор получили статус резидента и активно занимаются реализацией своих проектов.

ТОР "Южная"

Министр экономического развития сообщил, что в ТОР "Южная" сейчас реализуют свои инвестиционные проекты 4 предприятия-резидента, в том числе АО "Мерси Агро Сахалин" с проектом "Расширение свиноводческого комплекса до 62 тысяч голов в год".

"В настоящее время этот инвестор начал осуществлять глубокую переработку мяса, выпускать охлажденную продукцию в вакуумной упаковке. Одна из проблем предприятия — пути сбыта продукции. В настоящее время обсуждаются возможные пути решения. Планируется, что срок хранения мяса будет увеличен в два раза. В рамках перспективного развития предприятия, планируется строительство цеха по переработке. На текущий момент определяется экономическая целесообразность заявленного направления в бизнес-плане. Согласно проекта, производство продукции планируется в объеме 4,8 тысяч тонн в год, что создаст дополнительно 30 рабочих мест", — сообщил Успенский.

Первую партию скота принял резидент ТОСЭР "Южная" на Сахалине

Он отметил, реализация продукции АО"Мерси Агро Сахалин" идет полутушами по цене 170 рублей за кг. Поскольку не каждая розничная сеть имеет возможность довести мясо до "гастрономической разделки", и возникли проблемы со сбытом. С появлением своего цеха по переработке отпадет необходимость в привлечении посредников между поставщиком и магазином, что в свою очередь позволит уменьшить цепочку ценовых накруток на итоговую стоимость продукции на прилавках магазинов.

Предприятие АО "Грин Агро Сахалин" реализует проект "Создание животноводческого комплекса на 3800 голов дойного стада и завода по переработке молока мощностью 33 тысячи тонн в год".

Первый этап его реализации — строительство животноводческого комплекса на 1900 коров и строительство молочного комбината в селе Троицкое.

Показатели 1 этапа проекта — создание 141 рабочего места, производство 16 тысяч тонн молока и 360 тонн мяса в год. Введены в эксплуатацию два коровника и два телятника. В феврале 2018 года были завезены 222 головы из Приморского края. Вторая очередь этого этапа — строительство завода по переработке молока, мощностью до 120 тонн в сутки, намеченное на 2018 — 2019 годы, планируется создание 250 рабочих мест. Второй этап проекта — строительство еще одного животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада с.Березняки, намечено на период 2018-2020 годы.

"Мощность комплекса будет порядка 17 тысяч тонн молока в год. Планируется создать 80 новых рабочих мест", — сообщил министр Алексей Успенский.

Министр экономического развития также обратил внимание на предприятие-резидента АО "Совхоз "Тепличный", который уже ввел в эксплуатацию последнюю, четвертую очередь теплиц, оснащенных самым современным оборудованием. В 2017 году "Тепличный" поставил на прилавки сахалинцев 5,3 тысячи тонн свежих овощей закрытого грунта.

"Для ТОР "Южная" продолжается создание необходимой для реализации проектов инженерной инфраструктуры. Согласно утвержденного плана-графика по созданию этой инфраструктуры из средств бюджета Сахалинской области планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей. В текущем году профинансировано чуть более 1 млн рублей — на проектирование напорного коллектора в Троицком", — резюмировал министр.

ТОР "Горный воздух"

В рамках туристического ТОР "Горный воздух" статус резидентов получили 16 инвесторов. В рамках этой территории опережающего развития осуществляется строительство водно-спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в Южно-Сахалинске, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. Также планируется строительство бальнеологического комплекса "Хонока Сахалин", гостиницы с водным комплексом "Вектор", в стадии проектирования находится гостиничный комплекс в альпийском стиле с шале/коттеджами.

Современный медцентр появится в ТОСЭР "Горный воздух" на Сахалине

Строительство нового аэровокзала Южно-Сахалинска, также является инвестиционным проектом, реализуемый в границах ТОР "Горный воздух".

Как отметил Алексей Успенский, часть этих проектов будет запущена к предстоящим спортивным соревнованиям "Дети Азии". Проекты ТОР "Горного воздуха" позволят увеличить туристический поток и заинтересовать путешественников приезжать на отдых на Сахалин", — подчеркнул министр.

За истекший период 2018 года на объекты инфраструктуры из средств бюджета Сахалинской области профинансировано 112,2 млн руб.

ТОР "Курилы"

В июле 2017 года создана еще одна территория опережающего социально-экономического развития Сахалинской области – ТОР "Курилы", расположенный на территории села Малокурильское муниципального образования "Южно-Курильский городской округ".

"Предпосылками создания этого ТОРа стали экономические и географические преимущества территории. По состоянию на 1 июня статус резидента получил рыбокомбинат "Островной". Частные инвестиции в этот проект составят порядка 6 млрд рублей — это собственные средства резидента. В рамках реализации проекта планируется создать около 700 рабочих мест.

Правительство региона продолжает работу по привлечению в ТОР иных инвесторов, таких как компании "Гидрострой", "Южно-Курильский рыбокомбинат", малый и средний бизнес Курильских островов", — сообщил Алексей Успенский.

Как подчеркнул министр экономического развития области, в перспективе до 2025 года в рамках развития трех ТОР Сахалинской области планируется реализовать более 30 проектов с созданием около 4 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций по планируемым проектам резидентов составит 65 млрд рублей. Объем капитальных вложений в инфраструктуру оценивается в 11,7 млрд рублей.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Спасскцемент отметил 111-летие

11:10

Елена Гаффорова: Экономическое образование на Дальнем Востоке становится «употребимым»

14 июня, 18:00

Отчет Андрея Тарасенко: Самое главное и самое интересное

01 июня, 11:00

Грамотное бюджетирование в 2017 году вывело Сахалинскую область в лидеры Дальнего Востока

01 июня, 10:25

Сергей Сопчук напомнил об адаптации программ образования в Приморье под запросы экономики

01 июня, 09:45

Картина дня

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

14 июня, 19:10

Тема предоставления жилья детям-сиротам в Приморье стремительно «политизируется»

01:20

Экс-игрок "Луча" стал автором первого гола на ЧМ-2018

14 июня, 19:40

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста

14 июня, 15:55

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

14 июня, 13:20

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке
Спасскцемент отметил 111-летие
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia