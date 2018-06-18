Бизнес. 14:30
Деньги. Фото: Сайт pixabay.com

Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж

Рекордные выдачи зафиксированы в сегменте кредитов наличными

18 июня, PrimaMedia. Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за пять месяцев 2018 г. составил 222,4 млрд рублей, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Рекордные выдачи зафиксированы в сегменте кредитов наличными: с января по май объем оформленных кредитов составил 186,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 124%. Объем продаж ипотечных продуктов достиг 35 млрд рублей (+72%), автокредитование новых и подержанных автомобилей между физлицами – 837 млн рублей (+ 187%). Кроме того, выдано 40,1 тысяч кредитных карт.

В сегменте привлеченных средств через контакт-центр оформлено депозитов на 86,6 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с пятью месяцами прошлого года.

Ежемесячно более 60 тысяч клиентов обращаются в контакт-центр через онлайн-чат. Самыми популярными являются вопросы по использованию систем дистанционного банковского обслуживания, карт и кредитов. Количество обращений, проводимых с использованием онлайн-чата, выросло на 20%.

"Банки все большее внимание уделяют продажам своих продуктов не только через офисы, но и с помощью дистанционных каналов, — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная. – Двойной рост показателей объединенного ВТБ свидетельствует и о спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, и об успешной реализации наших новых проектов. В частности, с начала этого года мы унифицировали бизнес-процессы обслуживания физических лиц и VIP-клиентов, внедрили новые технологии дистанционных продаж пакетов РКО для малого бизнеса".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Розничный кредитный портфель ВТБ в Приморском крае превысил 34 млрд рублей

15 июня, 17:05

«Солид Банк» продлил акцию по рефинансированию кредитов других банков

15 июня, 15:40

«Примсоцбанк» запускает программу рефинансирования автокредитов

30 мая, 18:00

Ставки по ипотеке в Приморье снизились до рекордного уровня

24 мая, 12:40

Как открыть и вести свое дело в «цифре»: оценим онлайн-сервисы Сбербанка

22 мая, 16:35

Картина дня

Новый Рудневский мост начали проектировать во Владивостоке

15:00

«Шок или футбол?»: как Приморье отреагировало на повышение пенсионного возраста

15:30

Свистать всех наверх: выяснилось, кто остается играть во владивостокском ХК «Адмирал»

17 июня, 18:55

Синоптики пообещали Владивостоку потепление на будущей неделе

17 июня, 16:45

Мэр Владивостока подписал петицию об отмене повышения пенсионного возраста

15 июня, 22:10

«Здесь вам не Бали»: купальный сезон во Владивостоке стартовал, а море нагреть забыли
Компания «Ростелеком» заглянула в будущее с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia