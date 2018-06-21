Историю России в музыке показали Владивостоку хор Сретенского монастыря и "Роснефть"

Хор Сретенского монастыря. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина

Уникальную концертную программу "Россия: время, вперёд!" представили на Приморской сцене Мариинского театра

21 июня, PrimaMedia. Уникальную концертную программу "Россия: время, вперёд!", раскрывающую знаковые события тысячелетней истории России через художественное воплощение музыкальных и поэтических образов, представили на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке компания ПАО "НК Роснефть" и хор Сретенского монастыря во вторник, 19 июня. Всего в рамках проекта уникальную программу увидят зрители 22 городов присутствия нефтяной компании, сообщает ИА PrimaMedia.

Яркое концертное шоу публике представили хор Сретенского монастыря, ансамбль "Терем-квартет", финалисты шоу "Голос" и "Синяя птица", участник телепроекта "Танцы", коллектив трио ADIS (пластическая акробатика, художественный руководитель Зоя Сергеевна Хабеева), "Изгиб Ангары" (ADIS), участницы шоу "Британия ищет таланты" ("Britain"s got talent"), артисты театра и кино.

Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Солистка Екатерина Леонова. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Солистка Екатерина Леонова. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Солист Антон Чухрий. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина 1 / 8

По ходу концерта вниманию зала открылись восемь самобытных картин – от "Руси первозданной" до "Современной России", устремлённой в будущее. Авторы проекта использовали креативную видеографику, видео-инсталляции и световое шоу, что связало в единое целое классику и достижения современного искусства, прошлое и будущее, где возникает новый осязаемый смысл, способный повлиять на человека и дать возможность вести разговор на языке добра и надежды. Постановка транслирует основные человеческие ценности и взывает к гордости россиян за свою страну.



Автор проекта, художественный руководитель хора Сретенского монастыря, Заслуженный артист России Никон Жила. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина

Автором идеи концерта стал художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила.

"Для нас большая честь выступать на Приморской сцене Мариинского театра, для зрителей Приморского края. Хотим пожелать сегодня мира в душе, любви и согласия. Наш коллектив благодарен компании "Роснефть" за возможность показать концертную программу зрителям 22-х городов России". Сегодня, мы надеемся, зрители получат большое удовольствие от концерта. Прозвучат оперные арии, шедевры советской эстрады, современные композиции и конечно хоровые сочинения, которые любимы нашими зрителями. Зрители и все мы, артисты хора, актеры, музыканты и танцоры буквально с первых аккордов вовлечены в круговорот поэтических и музыкальных образов, динамично сменяющих друг друга. Даже находясь за кулисами, мы сопереживаем и эмоционально участвуем буквально в каждом номере. И как приятно, что на сцене с именитыми артистами и музыкантами выступают юные артисты, победители телепроектов. От их выступления буквально захватывает дух. Они непременно оставят отклик в душе зрителей", — поделился перед началом концерта худрук хора Сретенского монастыря.

Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина 1 / 8

Сразил зрителей ярким выступлением ансамбль "Терем-квартет" — музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер. За 30 лет существования "Терем-квартет" дал свыше 3 тысяч концертов, объехал 65 стран мира, записал два десятка дисков. Он играл в Ватикане перед Папой Римским и Матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймсском дворце, на саммите Большой Восьмерки в Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе "Евровидение" в Москве.



Ансамбль "Терем-квартет". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина

"Уже более 30 лет неизменное кредо "Терем-квартета" — вдохновлять своей музыкой людей. Мы очень рады найти единомышленников в такой выдающейся, грандиозной программе как "Россия: Время, вперёд!". Каждый концерт проходит на одном дыхании, вселяя в людей Веру, Надежду, Любовь к себе и своей стране!" — рассказал солист ансамбля "Терем-квартет", заслуженный артист России, домрист Андрей Константинов.

Также в рамках концерта выступили такие яркие и талантливые артисты как оперная певица Екатерина Леонова, победитель проекта "Голос" Сергей Волчков, финалист телепроекта "Синяя птица" Антон Чухрий, участник шоу "Танцы на ТНТ" и Шоу "Танцуй!" на Первом канале Тагир Гиндуллин, актриса театра и кино Елена Захарова.

Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Трио ADIS. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Трио ADIS. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Трио ADIS. Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина 1 / 11

"Мы первый раз участвуем в совместном проекте. Это огромное удовольствие выступать на сцене с хором Сретенского монастыря. Чувствуешь, что у тебя за спиной такая колоссальная поддержка, такая сила духовная и творческая", — рассказала Елена Захарова.

Режиссёром постановки выступил Фёдор Степанов.

Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина Концертная программа "Россия: время, вперёд!". Фото: ИА PrimaMedia, Мария Бородина 1 / 5

Концертная программа "Россия: время, вперёд!", отражающая нераздельное единство времен, лиц и знаковых событий нашей тысячелетней истории, стала четвертым совместным проектом "Роснефти" в череде ярких концертных представлений с одним из самых известных хоровых коллективов нашей страны — хором Сретенского монастыря. Постановки "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы" прошли с огромным успехом в 2015, 2016 и 2017 годах.

Гастрольные туры стартовали в марте 2018 года и охватывают 22 города присутствия НК "Роснефть". До Владивостока концертную программу уже увидели зрители городов: Архангельск, Усинск, Ижевск, Самара, Бузулук, Саратов, Нефтекумск, Туапсе, Краснодар, Рязань, Нягань, Нефтеюганск, Новый Уренгой, Губкинский, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре.

Пригласительные билеты распространялись среди сотрудников дочерних обществ Компании. Приглашения на концерт также получили будущие нефтяники и судостроители — учащиеся "Роснефть-классов". Среди гостей концерта также были представители органов региональной государственной и муниципальной власти, духовенства, СМИ.