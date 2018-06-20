Яблоки из Новой Зеландии появились на прилавках "Фреш 25" и "Радиуса" в Приморье. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Яблоки из Новой Зеландии появились в супермаркетах "Фреш 25" и магазинах "Радиус"

Новозеландские яблоки «бребурн» - качество, экологическая безопасность и неповторимый вкус

20 июня, PrimaMedia. Сеть супермаркетов "Фреш 25" и магазины низких цен "Радиус" радуют своих покупателей новинкой. Яблоки из Новой Зеландии – заряд витаминов для вашего организма, сообщает ИА PrimaMedia.

"Бребурн" — один из зимних сортов яблок. Выведен в 1952 году на юге Новой Зеландии. Плоды с очень сочной хрустящей мякотью обладают уникальным сладко-винным вкусом и карамельным ароматом. Они хороши как в свежем виде, так и в пирогах, соусах, салатах.

Яблоки из Новой Зеландии

Яблоки из Новой Зеландии. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Плоды отвечают стандартам будущего "Яблоко будущего" за свои красивые и вкусные яблоки.

Новозеландские яблоки сорта "бребурн" торговая сеть "Фреш 25" транспортирует самостоятельно. Соответственно, существенно сокращаются логистические издержки и время поставки продукта.

Яблоки из Новой Зеландии

Яблоки из Новой Зеландии. Фото: предоставлено "Фреш 25"

Справка: Торговая сеть "Фреш 25" – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами "Фреш 25" и "Радиус".

Супермаркеты "Фреш 25" расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети "Фреш 25" работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram @25fresh.

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