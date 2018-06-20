Жители Владивостока получат налоговые уведомления с изменениями

Налоги. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

В уведомление впервые будет включён налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы

20 июня, PrimaMedia. Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений ИФНС России по Ленинскому району Владивостока информирует об изменениях в расчетах налогов по сравнению с предыдущим годом. В уведомление впервые будет включён налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы.

Налог на доходы физических лиц применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ, а сведения были представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для "льготных" категорий налогоплательщиков будет применён вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Если ранее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, то для его применения не нужно дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.

Сумма налога будет рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости объекта с учетом коэффициента дефлятора 1,425.

Следует сказать, что на территории Приморского края единая дата начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости до настоящего времени не установлена. Налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости будет исчислен собственникам объектов с года введения в Приморском крае такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц.

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. транспортный налог за 2017 год будет исчислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 362 НК РФ).

Некоторые налоговые ставки и льготы были изменены региональными и муниципальными нормативными актами. С этими данными можно ознакомиться в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

В течение ближайших трех месяцев налоговые органы будут направлять налогоплательщикам уведомления по почте, а также размещать в их личных кабинетах на сайте www.nalog.ru. Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 2018 года в соответствии с приложенными к ним платежными документами.