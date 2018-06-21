"Футболомания" от "Ростелекома" – все, что нужно настоящему болельщику и его семье. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Футболомания» от «Ростелекома» – все, что нужно настоящему болельщику и его семье

До августа можно на специальных условиях подключить высокоскоростной «Домашний интернет» и получить в комплекте компьютерную игру FIFA 18

21 июня, PrimaMedia. Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, поэтому в стране началась настоящая "Футболомания" – и не случайно именно так называется новая акция "Ростелекома". Только до августа можно на специальных условиях подключить высокоскоростной "Домашний интернет" и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Ростелеком" помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет, чтобы следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная", – отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании "Ростелеком" Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугой "Домашний Интернет" ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время, на условиях акции – от 670 рублей) надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного интернета, а также оплатить авансом три месяца пользования услугой. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и "Интерактивного ТВ". "Домашним интернетом" пользуется 12,7 млн, а "Интерактивным ТВ" – 5 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу "Ростелекома".

Подключить услуги "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ" можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция "Футболомания" проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции "Футболомания" доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-08-00.

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