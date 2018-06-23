Руководителем корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине назначен Станислав Медзиновский

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Ранее он возглавлял сахалинский филиал «Дальневосточного банка»

23 июня, PrimaMedia. С 22 июня руководителем корпоративного бизнеса банка ВТБ в Сахалинской области назначен Станислав Медзиновский. Ранее он возглавлял сахалинский филиал ПАО "Дальневосточный банк". В банковской сфере работает с 2003 года, в разное время работал в региональных филиалах АО "Газпромбанк" и ОАО АКБ "РОСБАНК", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

"Приоритетными задачами Станислава Медзиновского являются наращивание ключевых показателей работы подразделения и расширение клиентской базы, а также увеличение доли банка на рынке кредитования и привлечения малого и среднего бизнеса региона", — отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

По состоянию на 1 апреля 2018 г. кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине составил 2,7 млрд рублей. Основную часть портфеля составляют жилищное и коммерческое строительство и операции с недвижимостью (63%), транспорт и инфраструктурное строительство (31%), услуги (6%) и торговля (0,3%). Объем привлечения средств корпоративных клиентов по итогам первого квартала превысил 32 млрд рублей.

Справка:

Станислав Медзиновский окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Женат, воспитывает троих детей. Увлекается активными видами спорта.