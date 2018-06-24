Обезглавленного тюленя-ларгу обнаружили владивостокцы на популярном пляже

Мертвый тюлень-ларга на пляже бухты Горностай. Фото: предоставлено очевидцами

Труп морского животного выбросило на пляж бухты Горностай

24 июня, PrimaMedia. Обезглавленный труп нервы выбросило на пляж бухты Горностай в пригороде Владивостока. Страшную находку сделали в субботу, 23 июня отдыхающие у моря, сообщает ИА PrimaMedia.

Тело млекопитающего с видимыми механическими повреждениями обнаружили отдыхающие, которые и сообщили о страшной находке в СМИ. Точную причину смерти тюленя могут установить только специалисты, но, по всей видимости, ларга стала жертвой винта моторной лодки.

– Численность тюленей в заливе Петра Великого стала довольно-таки высокая, поэтому трупы часто выкидывает в городскую черту Владивостока, Находки и на острова залива Петра Великого. Ластоногие гибнут главным образом по естественным причинам: от старости, от болезней, последствия травм и увечий, — рассказывал ИА PrimaMedia ведущий научный сотрудник лаборатории исследования загрязнения и экологии океана ТОИ ДВО РАН Алексей Трухин



