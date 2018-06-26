Происшествия. 17:25

Приморские спасатели извлекли котят из ведра со смолой

К сожалению, одного животного не удалось спасти

26 июня, PrimaMedia. В Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступил звонок от ветеринарной клиники "АЛЕКС". Ветврачи просили помощи спасателей для котят, которые увязли в ведре с густой массой похожей на гудрон, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как выяснилось позже, котят обнаружила жительница Находки, которая услышала истошное мяуканье. Обойдя дом в районе улицы Постышева, женщина нашла двух котят в ведре со смолой. Животные крепко прилипли к сосуду и самостоятельно выбраться уже не могли.

Извлекли котят из ведра со смолой

Извлекли котят из ведра со смолой. Фото: сайт Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России с помощь ножниц по металу разрезали ведро, достали малышей и передали их ветеринарам. К сожалению, одного не удалось спасти, а второй котенок в тяжелом состоянии, он даже не смог самостоятельно есть, хотя был очень голоден.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Туриста из Владивостока нашли мертвым в Хабаровском крае

25 июня, 19:35

Турист из Приморья пропал в горах Хабаровского края

25 июня, 13:40

Картина дня

Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

18:20

Владивостокский «Луч-Энергия» официально сменит название перед стартом нового сезона ФНЛ

25 июня, 18:55

Мэр Владивостока объяснил принципы реформирования рынка уличной торговли

25 июня, 15:10

ДЦСС и ДВЗ "Звезда" в Приморье лишились руководителя

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

25 июня, 14:15

Экс-главу Уссурийска миновала уголовная ответственность за хищения
Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia