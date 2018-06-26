Приморские спасатели извлекли котят из ведра со смолой

К сожалению, одного животного не удалось спасти

26 июня, PrimaMedia. В Находкинский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России поступил звонок от ветеринарной клиники "АЛЕКС". Ветврачи просили помощи спасателей для котят, которые увязли в ведре с густой массой похожей на гудрон, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как выяснилось позже, котят обнаружила жительница Находки, которая услышала истошное мяуканье. Обойдя дом в районе улицы Постышева, женщина нашла двух котят в ведре со смолой. Животные крепко прилипли к сосуду и самостоятельно выбраться уже не могли.



Извлекли котят из ведра со смолой. Фото: сайт Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России с помощь ножниц по металу разрезали ведро, достали малышей и передали их ветеринарам. К сожалению, одного не удалось спасти, а второй котенок в тяжелом состоянии, он даже не смог самостоятельно есть, хотя был очень голоден.