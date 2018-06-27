Жители Уссурийска и Лазовского района могут пройти осмотр в автопоезде "Забота"

Медицинский автопоезд "Забота" работает в Уссурийске и Лазовском районе. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС

27 июня, PrimaMedia. Жители сел Уссурийского городского округа и Лазовского района получили возможность посетить передвижную поликлинику и получить консультацию у специалистов ведущих краевых медицинских учреждений. С 20 по 28 июня медицинский автопоезд "Забота" со специалистами для взрослого населения работает в селах Лазовского района. А детский состав, с 23 июня по 4 июля, сделал остановку в Уссурийске, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте здравоохранения Приморского края.

"В Лазовском районе на осмотре побывали почти 500 человек. Это жители сел Киевка, Преображение, Беневское и Лазо. Маршрут автопоезда пройдет также по селам Валентин, Черноручье и Сокольчи", – сообщил директор департамента Андрей Кузьмин.

Он отметил, что передвижной состав "Заботы" с детскими врачами побывал в селах Степное и Алексей-Никольское Уссурийского городского округа.

В графике работы медицинского автопоезда "Забота" в Уссурийском округе еще семь населенных пунктов. 27-28 июня – село Корсаковка, 29 июня – городок военных Возвиженский, 30 июня – поселок Тимирязевский, 1 июля – село Раковка, 2 июля – село Дубовый Ключ, 3 июля – село Каменушка, 4 июля – село Красный Яр. Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

В составе врачебных бригад терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (снятие ЭКГ).

Напомним, что социальный проект автопоезд "Забота" создан в 2015 году в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава – детский и взрослый. Благодаря им, почти 150 тысяч приморцев, из которых более порядка 70 тысяч – дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.