Медицинский автопоезд "Забота" работает в Уссурийске и Лазовском районе. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Жители Уссурийска и Лазовского района могут пройти осмотр в автопоезде "Забота"

Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС

27 июня, PrimaMedia. Жители сел Уссурийского городского округа и Лазовского района получили возможность посетить передвижную поликлинику и получить консультацию у специалистов ведущих краевых медицинских учреждений. С 20 по 28 июня медицинский автопоезд "Забота" со специалистами для взрослого населения работает в селах Лазовского района. А детский состав, с 23 июня по 4 июля, сделал остановку в Уссурийске, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте здравоохранения Приморского края.

"В Лазовском районе на осмотре побывали почти 500 человек. Это жители сел Киевка, Преображение, Беневское и Лазо. Маршрут автопоезда пройдет также по селам Валентин, Черноручье и Сокольчи", – сообщил директор департамента Андрей Кузьмин.

Он отметил, что передвижной состав "Заботы" с детскими врачами побывал в селах Степное и Алексей-Никольское Уссурийского городского округа.

В графике работы медицинского автопоезда "Забота" в Уссурийском округе еще семь населенных пунктов. 27-28 июня – село Корсаковка, 29 июня – городок военных Возвиженский, 30 июня – поселок Тимирязевский, 1 июля – село Раковка, 2 июля – село Дубовый Ключ, 3 июля – село Каменушка, 4 июля – село Красный Яр. Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

В составе врачебных бригад терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИ-диагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (снятие ЭКГ).

Напомним, что социальный проект автопоезд "Забота" создан в 2015 году в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. В прошлом году в крае работали два состава – детский и взрослый. Благодаря им, почти 150 тысяч приморцев, из которых более порядка 70 тысяч – дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Современный ревматологический центр открыли во Владивостоке резиденты СПВ

25 июня, 15:55

Лучшего терапевта и лучшего наставника молодого врача выберут в Приморье

13 июня, 14:00

Более 2 тысяч студентов-медиков поедут на практику в районы Приморья

30 мая, 19:10

ЭКО: как проводится процедура и что для нее нужно, объяснили медики Перинатального центра

30 мая, 16:40

В Корее изобрели препарат для лечения артрита без операции

30 мая, 10:05

Картина дня

Сенатор по ЧС: Главный спасатель России может представить Приморье в Совфеде

26 июня, 18:30

Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

10:30

Электрички с Чемпионата мира по футболу отправятся в Приморье

01:35

Теневое "сокращение" может ожидать почти 500 работников почты на ДВ

25 июня, 18:20

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

26 июня, 21:00

Семь раз проверь: еще ряд пляжей в Приморье признали безопасными для отдыхающих
Дальнегорск дал старт серии забегов фонда Владимира Николаева
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia