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Кто доживет до пенсии, а кто нет, рассказали российские ученые

Данные содержатся в расчетах института демографии

27 июня, PrimaMedia. Около 17% мужчин в России могут не дожить до пенсионного возраста, предложенного правительством, передает ИА PrimaMedia.

Данные о том, кому все-таки суждено получать пенсию в России заказало РБК в Институте демографии Высшей школы экономики страны.

Согласно расчетам ученых, вероятность дожития мужчин в России до 65 лет составляет от 82 до 96%. У женщин шансов больше от 93 до 99%. Результаты получены на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний вариант прогноза Росстата.

Вероятность дожития до пенсии у нынешних новоиспеченных пенсионеров будет все меньше и меньше. Первыми реформа коснется мужчин 1959 года рождения, их вероятность дожития — 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года).

Поскольку пенсионный возраст снижается плавно, год за годом, первыми пенсию в 65 лет получат мужчины 1963 года рождения. Вероятность их дожития около 82,6%.

У женщин ситуация лучше. Переходный процесс затронет гражданок с 1964 по 1971 год рождения. Как и в случае с мужчинами вероятность дожития сокращается каждый год. Для тех, кто впервые выйдет на пенсию в 63 года она составит 93,5%.

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