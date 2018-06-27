Фестиваль дальневосточных гребешков пройдет в Приморье

Гребешок. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Гостям подадут три живых гребешка с авторским соусом от шеф-повара за 300 рублей

27 июня, PrimaMedia. Первый Фестиваль дальневосточных гребешков "На Гребне!" пройдет в городах Дальнего Востока с 1 по 16 июля. География фестиваля включает десятки ресторанов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Все рестораны-участники сервируют гребешок прямо из аквариума по специальной цене — три живых гребешка с авторским соусом от шеф-повара за 300 рублей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Организатором фестиваля выступает паназиатский ресторан Zuma, который с 2016 года является организатором международного фестиваля живых камчатских крабов "Держи краба!".

Фестиваль "На Гребне!" посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов – приморскому гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считался деликатесом, а в настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока. Чтобы познакомить гостей с истинным вкусом этого продукта, главным условием фестиваля становится подача именно свежего гребешка.

Одной из целей фестиваля также можно назвать развитие гастрономического туризма на Дальнем Востоке, признанном в прошлом году "самым вкусным направлением" в России.

В рамках мероприятия 9 июля в Zuma пройдет ужин шеф-повара Ильи Васильева (Leveldva, Москва), а 16 июля Фестиваль дальневосточных гребешков "На Гребне!" закроется ужином трех шефов Владивостока, которые представят гостям авторские блюда из гребешка.