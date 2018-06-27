Общество. 21:30
#Крылья Востока

«Горячая линия» праздника выпускников «Крылья Востока» открыта в Приморье

Все вопросы, связанные с получением билетов на праздник, а также трансфером из районов Приморья можно задать по телефону 8 (423) 240-62-99

27 июня, PrimaMedia. Приморские выпускники и их родители могут задать свои вопросы по предстоящему празднику "Крылья Востока" по телефону 8 (423) 240-62-99. Как рассказала вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова, по указанному телефону сотрудники департамента образования и науки ответят на все вопросы выпускников и их родителей с 9.00 до 18.00.

"Все вопросы, связанные с получением билетов на праздник, а также трансфером из районов Приморья можно задать по телефону "Горячей линии", организованной по поручению главы края. Специалисты ведомства готовы индивидуально рассмотреть каждую из возникших проблем", – отметила она.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" пройдет в Приморье впервые по инициативе главы Приморья Андрея Тарасенко. На мероприятие приглашены более 11 тысяч приморцев – выпускники и их родители.

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

Праздник "Крылья Востока" пройдет в субботу, 30 июня, на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории бухты Золотой Рог, в котором будут задействованы плавучий док и водные экраны, а также парусник "Паллада". Отметим, такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Все желающие также смогут посмотреть фейерверк с видовых площадок: Орлиная сопка, Проспект Красоты, спуск с Фуникулера на улицу Суханова, а также смотровая площадка Мариинского театра.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа Мальбэк

21:25

Алые паруса по-приморски: что нужно знать о празднике "Крылья Востока"

25 июня, 18:20

"Дальзавод" лишился "главной" вывески из-за праздника выпускников "Крылья Востока"

14 июня, 15:55

11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

13 июня, 11:35

«Крылья Востока» удивят приморцев московским световым шоу

06 июня, 20:35

Картина дня

Прокурор предложил ограничить геронтократию в приморских коридорах власти

21:25

Развлекать выпускников на "Крыльях Востока" будут Юлианна Караулова и группа Мальбэк

18:00

СМИ назвали новый объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье

15:45

На двух перекрестках Владивостока появились камеры, штрафующие за проезд на красный свет

19:15

"Устал давать взятки": владельцам элитных коттеджей под Владивостоком перекрыли воду

17:15

Столица авиастроения Приморья осталась без главы
Надежная защита и красота вашего дома - выбираем дверь мечты в компании "ДверьГород"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia