Резкое ухудшение погоды ожидает приморцев на следующей неделе

29 июня, PrimaMedia. На следующей неделе жителей Приморья может ожидать резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, над Японским морем недалеко от территории края произойдет образование фронтальных разделов. Они-то и послужат причиной плохой погоды, вызвав на юге Приморья интенсивные дожди, сообщает ИА PrimaMedia.
— Основа погоды будет такой же, как и в прошедшие два дня. На побережье — это туман моросящий утром, который потом поднимается, чуть-чуть проглядывающее солнце, а к вечеру опять туман. Температура дневная будет примерно +17...+20 °С, ночью в районе +13...+16 °С, юго-восточный ветер, — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. — В районе 3 июля на юге края и соответственно во Владивостоке вероятны дожди. Погода также ухудшится в четверг или пятницу. А вот в континентальных районах сейчас уже теплая летняя погода, местами даже жаркая +27...+32 °С. Периодически проходят кратковременные летние дожди, порой с грозами.
Самый пик плохой погоды придется на 2 и 3 июля. Циклон, конечно, не превратится в тайфун, но осадки вызовет довольно сильные.
В эти выходные, 30 июня и 1 июля, синоптики прогнозируют хорошую солнечную погоду без осадков. В субботу и воскресенье погодные условия на территории края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В континентальных районах потеплеет до +30°С, на побережье до +20...+28 °С.
Во Владивостоке выходные также обещают быть довольно теплыми. Воздух прогреется до +20 °С. При этом, будет высокая влажность воздуха, а ночью сохранятся очаги тумана.