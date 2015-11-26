Новик, Воевода и Рында: автомобильный маршрут по бухтам острова Русский

ИА PrimaMedia предлагает потратить один выходной день на интересное путешествие (ФОТО)

Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia

Излюбленное место отдыха владивостокцев, крупнейший остров залива Петра Великого — Русский — после строительства грандиозного моста стал полноценной частью Владивостока, популярным местом досуга горожан на выходных. Горожане с удовольствием гуляют по набережной ДВФУ, знакомятся с жизнью моря в Приморском океанариуме, катаются на велосипеде по островным дорогам. ИА PrimaMedia предлагает читателям еще один маршрут, который позволит сделать очередной выходной интересным — автомобильное путешествие к самым примечательным бухтам острова.

Бухта Новик

Бухта Новик, почти разрезающая Русский остров напополам, является одним из самых популярных мест отдыха приморцев в любой сезон. Закрытая от всех ветров, она давно обрела популярность среди гребцов на каяках, лодках-"драконах" и SUP-бордах. ИА PrimaMedia предлагает обратить внимание на главные "магниты" этой оригинальной бухты.

Ежегодно в июле именно здесь проводятся краевые соревнования по гребле на Кубок губернатора Приморского края. Также бухту ценят любители подледного лова – лед в Новике встает раньше, чем на открытой воде, а корюшка клюет лучше. Традиционным стало и февральское ледовое велоралли "Тур де Папенберг". Участники велозаезда стартуют от поселка Экипажный и объезжают бухту по полному периметру, обязательно огибая крошечный внутренний островок Папенберга, который и дал название гонке.

На берегах бухты есть несколько спортивных клубов, где базируются плавсредства самого разного калибра: яхты, катера, гребные и моторные лодки.

Novik Country Club летом. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Начинающие каякеры в бухте Новик. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Одной из главных достопримечательностей побережья бухты Новик является пороховой погреб № 13 возле поселка Экипажный – объект Владивостокской крепости, открытый для свободного посещения. Территорию погреба, переданную в ведение администрации г. Владивостока, облюбовали организаторы бардовских фестивалей – такие мероприятия проходят здесь дважды каждое лето. Кстати, именно здесь в 2014 году проходил этно-рок-фестиваль "Ночь серебряной луны", ставший точкой зарождения сегодняшнего одноименного альбома популярных "Марлинов". Три из пяти хранилищ порохового погреба открыты и доступны для обозрения, они находятся в отличном состоянии. Сотрудники городского центра спортивной подготовки, действующего в этом месте, следят за чистотой территории и рады гостям, которые интересуются гребным спортом.



дно из хранилищ порохового погреба № 13. Фото: ИА PrimaMedia

Отличный ресторан, дайвинг и "утепленная рыбалка"

В распаде двух сопок на берегу моря расположился парковый комплекс семейного отдыха Novik Country Club. Здесь вы найдете ресторан, спортивный клуб, кафе и беседки у берега моря. На территории парка расположена длинная прогулочная тропа здоровья вдоль моря и набережная. В специально оборудованных беседках с мангалом можно пожарить шашлыки. Когда приходит зима и бухта замерзает, для любителей подледного лова здесь организуют "утепленную рыбалку" — прямо на лед ставят шатер, внутри которого размещаются столы, плита, печка. Сидя в шатре, можно удить рыбу из просверленной лунки и тут же ее готовить. Если самому жарить рыбу не с руки – ресторанный повар придет на помощь. Такой вид отдыха особенно популярен в январе, а пока водная гладь позволяет заниматься греблей и кататься на досках, спортсмены устремляются в Новик именно за этим.



Шатер в Novik Country Club. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club

В "Спортивном клубе острова Русский", расположенном в парке "Новик", можно арендовать сап-доски и оборудование для дайвинга. Также клуб активно пропагандирует греблю на лодках-"драконах". Высококвалифицированные тренеры даже из новичка смогут сделать профессионала за несколько тренировок.

Морепродукты в Novik Country Club всегда свежие. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Персонал Novik Country Club рад гостям в любое время года. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Повара Novik Country Club удивили гостей на гастрономическом Фестивале тайги. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Повара Novik Country Club удивили гостей на гастрономическом Фестивале тайги. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Жареная корюшка. Фото: ИА PrimaMedia Ресторан Novik Country Club. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Ресторан Novik Country Club. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club Novik Country Club летом. Фото: предоставлено администрацией Novik Country Club 1 / 8

Шеф ресторана Novik Country Club Антон Терентьев — мастер по приготовлению морепродуктов. Все продукты – свежие, аквариум, где содержатся гребешки, находится прямо в ресторане. Гости могут рассчитывать на основательные порции. Как рассказали сотрудники Novik Country Club, комфортно отдохнуть и вкусно поесть здесь можно вне зависимости от сезона. Часто отдыхающие приезжают целыми семьями и проводят на территории клуба весь день.

NOVIK Country Club

Адрес: остров Русский, пос. Мелководный

Телефон: 8 924-121-4466

Сайт: www.mynovik.ru

https://www.instagram.com/novikovgroup/

Бухта Воевода

Бухта Воевода граничит с западным берегом острова Русский и расположена к северо-востоку от бухты Филипповского. Вход в бухту находится между камнем Матвеева и мысом Васильева. С северной стороны в Воеводу вдаются бухты Мелководная и Круглая.



Инфографика. Фото: ИА PrimaMedia

Свое имя бухта получила в 1859 году в честь плававшего в этих водах корвета "Воевода". Побережье около мысов возвышенное, но ближе к центру оно становится низким и песчаным. Когда-то в бухте располагался аэродром ВВС ТОФ "Воевода". Сейчас аэродрома нет, от него остались лишь полуразрушенные постройки, остатки ангара и один жилой дом. Берег бухты покрыт невысокими кустарниками и деревьями, многие из которых являются редкими. Конные и пешие туристы очень любят бороздить местные тропинки.

Воевода со всех сторон укрыта от ветров, благодаря чему там образовался очень комфортный и мягкий микроклимат. В устье протекающей по близости реки гнездятся цапли. За счёт того, что остров долгое время оставался в изоляции, на его территории образовались уникальные флора и фауна. Холмы и скалы сменяются пологими пляжами. До сих пор эти места остаются экологически чистыми, что, безусловно, привлекает отдыхающих.

Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

В окрестностях бухты есть сохранившийся до наших дней объект Владивостокской крепости — форт № 9, который когда-то защищал южную часть острова Русский от неприятельского вторжения.

На побережье бухты располагаются несколько гостиниц и баз отдыха. Отдыхающие могут испытать на себе действие лечебных процедур или заняться рыбалкой, дайвингом, парапланеризмом. Очень популярна среди отдыхающих грязелечебница "Домашняя". Здесь можно поправить здоровье грязевыми лечебными процедурами, инфракрасной сауной, тонизирующими ваннами. Добраться до бухты можно на автобусе № 29д, который следует от торгового центра "Изумруд" во Владивостоке.

Бухта Круглая — часть бухты Воевода. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia Бухта Воевода. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia 1 / 3

Бухта Рында

Бухта Рында находится на западном берегу острова Русский между бухтами Бабкина и Воевода. Возвышающийся берег окаймлён пляжем. Пляж бухты песчаный. Дно в основном илистое, но иногда попадаются каменистые и песчаные участки. Летом вода в бухте хорошо прогревается.Длина береговой линии около 5 км. Если двигаться от берега, направляясь в глубину острова, можно увидеть, что бухта Рында обильно покрыта лесом и кустарником.

Своё название бухта получила в честь корвета "Рында", плававшего в 60-х годах XIX века в водах Тихого океана.

В бухте есть несколько пляжей, в основном бесплатных. Единственный платный пляж называется "Дом отдыха рыбаков".

Бухта Рында. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Рында. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Рында. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Рында. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Бухта Рында является популярным местом отдыха владивостокцев. Рында отлично подходит для любителей рыбалки: отзывы бывалых свидетельствуют о том, что кроме других видов рыбы особенным изобилием здесь отличается камбала.



Добраться до пляжа бухты Рында можно общественным транспортом (автобус отходит от пирса на остановке Подножье), либо на личном автотранспорте — ехать нужно от Русского моста по северной дороге.

Бухта Боярин

Тихая и безветренная бухта Боярин расположилась на западном побережье острова. На северной стороне располагается небольшой пляж с песком желто-красного цвета. В этом уютном месте можно комфортно отдохнуть и насладиться красотой природы.

Бухта Боярин закрыта со всех сторон мысами Рогозина и Трапезникова. На мысе Рогозина есть старый маяк под названием "Тигр". Сейчас он нерабочий, но придает особый романтический привкус этому месту. Отдыхающие любят делать фотографии на память около него. Примечательно, что с одной стороны бухты вид открывается на остров Попова, а с другой стороны открывается вид на Амурский залив. Увидеть этот пейзаж можно, забравшись на сопку, где расположился маяк.

Приехать в это укромное местечко можно по лесной дороге на внедорожнике с бухты Воевода или на обычной легковой машине с Русского моста по южной дороге.

Бухта Боярин. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Боярин. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Боярин. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Бухта Иванцова

Бухта Иванцова — интереснейшее место Русского острова, отсюда можно добраться до островов Энгельма и Лаврова. Эти острова соединены с Русским искусственной насыпью. По насыпи можно проехать до острова Энгельма, к острову Лаврова в настоящее время проехать невозможно, так как насыпь наполовину размыта.

Побережье бухты песчано-каменистое, с хорошим подходом к воде. Море кристально чистое. На берегу, кроме баз отдыха и домиков, есть также места, которые хорошо подойдут для установки отдельных палаток и целых палаточных городков. Есть даже небольшой причал, которым очень часто пользуются рыбаки. Кстати, бухта Иванцова – хорошее и популярное для рыбалки место. Тут водятся мидии и ежи, встречаются гребешки.

Бухта Иванцова. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Иванцова. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Иванцова. Фото: ИА PrimaMedia Вид на остров Шкота. Фото: ИА PrimaMedia Вид с 9-го форта. Фото: ИА PrimaMedia Острова Энгельма и Лаврова. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Наземная растительность в окрестностях тоже довольно разнообразна. Представлена луговыми и кустарниковыми видами, а также широколиственным лесом. Бухта Иванцова довольно популярна у дайверов. Отчасти это объясняется именно интересной историей места. Ведь раньше тут дислоцировалась 22-я дивизия морских десантных сил флота, и под водой до сих пор находят затонувшие "военные артефакты" – якоря, судна и другие интересные объекты. На суше все еще стоят полуразвалившиеся контрольно-пропускные пункты и прочие сооружения. Часть из них, включая здание бывшего штаба дивизии, сдают отдыхающим.

К бухте Иванцова ведут две грунтовые (но вполне проходимые) дороги. Одна из них требует крутых спусков и подъемов, вторая отличается глубокой колеей. Легковой автомобиль может по ним проехать, но лучше было бы, чтобы и машина, и водитель были подготовлены к сложным дорожным условиям. Впрочем, настоящего путешественника такими мелочами не остановишь. Тем более, что бухта все-таки завораживающе прекрасна и величественна.