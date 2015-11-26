"Роскомнадзор" ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков

Портал направлен на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных
Общество 12:15
"Роскомнадзор" ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков. Фото: скриншот сайта

"Роскомнадзор" ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков (6+) http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального управления.

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации.

Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн-среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.

Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными будут персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

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дети Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, Россвязькомнадзор

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