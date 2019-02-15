Ритмы пульсаций ожидают поклонников группы Мальбэк x Сюзанна во Владивостоке

Музыкальный дуэт, выступавший на «Крыльях Востока», презентует новый альбом в клубе Craft (12+)
Общество 12:00
Группа Мальбэк x Сюзанна. Фото: предоставлено организаторами концерта

Музыкальный дуэт Мальбэк x Сюзанна, выступавшие на празднике для выпускников "Крылья Востока", презентуют во Владивостоке новый альбом "Reptiland" (12+). Концерт пройдет в ночном клубе Craft (ул. Выселковая, 39) 23 февраля в 20.00. Стоимость билетов: от 1200 до 2800 рублей, сообщили ИА PrimaMedia организаторы – NEBO records.

Купить билет онлайн можно ЗДЕСЬ.

"На этот раз – громкое возвращение музыкального дуэта группы Мальбэк и певицы Сюзанны с новым музыкальным шоу. Reptiland Tour, отгремевший по России, надолго запомнится поклонникам группы во Владивостоке. Музыканты представят свежую программу, уникальное звучание всем полюбившихся хитов и совершенно новые песни", – рассказали организаторы концерта.

Справка: концертное агентство NEBO records проводит более 100 концертов и мероприятий каждый год, а также является партнером ведущих концертных агентств. "Небо" проводит концерты в городах: Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Казань, Екатеринбург, Уфа, Набережные Челны, Самара, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский.

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