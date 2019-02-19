Работаем с лучшими: топ-5 региональных пресс-служб по итогам 2018 года – от ИА PrimaMeda

В редакционный рэнкинг вошли PR-службы предприятий и организаций в сфере финансов, портовой логистики, образования, IT и авиаперевозок

Пресса. Фото: ИА PrimaMedia

Взаимодействие с пресс-службами организаций и предприятий – одна из основ редакционной политики ИА PrimaMedia, ведь от оперативности и полноты корпоративной информации, предоставляемой журналистам PR-службами, в значительной степени зависит качество контента электронного СМИ. По итогам этого взаимодействия в 2018 году редакция PrimaMedia составила свой рэнкинг пресс-служб, основными критериями вхождения в который стали скорость ответа на запросы, развернутость предоставляемой информации, компетентность сотрудников PR-служб и уровень открытости предприятия и организации для СМИ.

Быть лидером – быть лидером во всем



Отделение Сбербанка. Фото: ИА PrimaMedia

Пальму первенства среди пресс-служб организаций финансового сектора уверенно держит профильное подразделение Дальневосточного банка Сбербанка России. Сотрудники редакции отмечают, что несмотря на то, что пресс-служба Дальневосточного Сбербанка работает по нескольким регионам ДФО, оперативность в подготовке и предоставлении комментариев здесь всегда на высоте. Также журналисты экономического блока редакции отмечают действительно интересные мероприятия для прессы и блогеров, которые организует Дальневосточный Сбербанк, а также – комфортные условия для СМИ при работе с ключевыми спикерами Сбербанка, принимающими участие в программе Восточного экономического форума.

Не меньше ценят коллег из пресс-службы Дальневосточного Сбербанка и за компетентность.

– У Сбербанка грамотная пресс-служба, которая может дать развернутый комментарий. Компании, занимающей лидирующие позиции в банковском секторе, приходится не просто писать качественные материалы, но и ориентироваться в различных областях экономической сферы, чтобы вовремя реагировать на запросы от СМИ, — комментирует экономический обозреватель ИА PrimaMedia Петр Максимов. — Самое ценное в современном мире, и в журналистике в том числе, – это время, и благодаря оперативности и мобильности пресс-службы Сбербанка не приходится ждать по несколько дней нужную информацию, ее предоставляют оперативно.

Науку – в массы



Кампус ДВФУ. Фото: Пресс-служба ДВФУ

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета по итогам 2018 года стала, по мнению редакции агентства, лучшей среди PR-подразделений высших учебных заведений региона. Компетенции ДВФУ и оперативность пресс-службы университета позволяют сотрудникам редакции в самые короткие сроки получать комментарии по широчайшему кругу вопросов – от жизни кампуса до самых современных научных достижений. Также пресс-служба вуза активно предоставляет СМИ интересные инфопоповоды, организует участие прессы в насыщенной событийной повестке ДВФУ.

– Пресс-служба ДВФУ прилагает много, очень много усилий, чтобы осветить многогранную жизнь университета. В стенах вуза работают и инженеры, создающие роботов, и ученые, которые разрабатывают передовые лекарства. Пресс-служба грамотно и активно продвигает нашу дальневосточную науку не только во Владивостоке и Приморском крае, но и по всей стране. Что очень важно – сотрудники пресс-службы ДВФУ обладают умением говорить о научной работе действительно понятным и интересным языком, что я считаю одним из ключевых качеств, учитывая сложную специфику работы коллег, — отмечает главный редактор ИА PrimaMedia Сергей Ланин.

АК "Россия". Полет нормальный



Самолет АК "Россия". Фото: Пресс-служба АК "Россия"

Пресс-служба авиакомпании "Россия" за относительно короткий срок смогла заслужить у журналистов региона уважение – прежде всего, благодаря профессиональному подходу к работе. Пресс-секретари оперативно и полно дают ответы на запросы СМИ, не скупится пресс-служба авиакомпании и на специальные мероприятия для прессы, где подробно представляет новые продукты и услуги авиакомпании. Как было замечено журналистами по итогам 2018 года, пресс-служба АК "Россия" наиболее открыта к новым проектам и сотрудничеству со СМИ.

– Авиакомпания "Россия" — относительный новичок и для рынка авиаперевозок Приморья, и для регионального медиа-пространства. А новичкам — всегда непросто, тем более что сам по себе перевозчик-лоукостер — явление еще непривычное, тут может быть много неоправданных страхов, откровенных мифов и элементарного непонимания. Поэтому первоочередная задача оперативно снять заведомый негатив, открыть перевозчика рынку и потребителям всегда ложится на пресс-службу компании. Коллеги из АК "Россия" справляются с этой тяжелой задачей, я считаю, достойно и квалифицированно, демонстрируя должный уровень открытости, оперативности и творческого подхода. И поскольку быть первопроходцами — труднее всего, при всем уважении к пресс-службам других авиакомпаний, коллегам из АК "Россия" — первое место, – прокомментировал выбор редакции заместитель главного редактора ИА PrimaMedia Руслан Овчинников.

Цифра года



Ростелеком. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-служба "Ростелекома" компетентна — и в вопросах предлагаемых продуктов, и просто в технической стороне работы крупнейшей российской телекоммуникационной компании. На коллег из пресс-службы лидера цифровизации возлагается непростая задача — объяснить непростые моменты тем языком, который поймут и журналисты, и, соответственно, их аудитория. Кроме того, на выбор редакции оказало влияние многолетнее сотрудничество "Ростелекома" и холдинга PrimaMedia при проведении масштабных мероприятий – будь то Дальневосточный медиасаммит, Дальинфоком или же стартовавший в 2018 году фестиваль "Литература тихоокеанской России" (ЛиТР).

– Пресс-служба "Ростелеком" выполняет важную задачу – помогает понять и СМИ, и читателям, как работает лидер цифровизации в России. Так как работа связана с непростой технической сферой, пресс-секретарям приходится быть не только в каком-то смысле специалистами-"технарями", но и грамотными интерпретаторами. , чтобы донести сложные процессы простым языком. Пресс-служба регионального подразделения "Ростелекома" не раз доказала свой уровень во время работы над совместными мероприятиями, проектами и текстами, – заместитель главного редактора ИА PrimaMedia Иван Федотов.

Открыт закрытый порт



ВМТП. Фото: ИА PrimaMedia

В редакционном рэнкинге лучших пресс-служб в регионе своя позиция достается и Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП). По мнению редакции ИА PrimaMedia, готовность к совместной работе и новым проектам – это ключевая черта пресс-службы ВМТП, и поэтому здесь всегда помогут и с экспертным мнением, и с оперативным комментарием, и с проведением съемок на территории порта.

– Любое портовое хозяйство – всегда достаточно закрытый мир. Это и производственный объект со строгими правилами техники безопасности, и зона действия пограничного режима. Как правило, увидеть своими глазами, что здесь происходит, для журналиста — большая удача. И лучшая пресс-служба — та, которая предоставляет нашим коллегам возможность быть удачливыми. Объективно, в этом разрезе с пресс-службой Владивостокского морского торгового порта сегодня сравниться трудно. Но равняться на коллег из ВМТП — стоит всегда, – обозреватель ИА PrimaMedia Александр Куликов.

Редакция ИА PrimaMedia надеется, что плодотворное сотрудничество СМИ с пресс-службами всех предприятий и организаций, действующий на территории края, продолжится и в 2019 году. Также мы ожидаем, что по итогам этого года в нашем рэнкинге PR-подразделений появятся амбициозные новички, которые смогут поднять уровень взаимодействия на новую высоту.