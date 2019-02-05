"Адмирал" деклассировал подмосковный "Витязь". Светлов впервые победил три раза подряд

Сейчас каждая встреча для "моряков" - это вопрос жизни и смерти

Победа "Адмирала". Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

ХК "Адмирал" из Владивостока в Подольске крупно обыграл местный "Витязь" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0. Для подопечных Сергея Светлова — это третий успех кряду на выезде, сообщает ИА PrimaMedia.

На 11-й минуте первого периода отличился нападающий "моряков" Карел Кубат, который прицельно бросил от синей после передач Сергея Конькова и Глеба Зайцева.

На 29 секунде второго периода Юрий Петров сделал счет 2:0. Затем Александр Коннов забросил вторую шайбу за две игры, завершив комбинацию с участием братьев Стрельцовых. А за две минуты до перерыва точный бросок в "девятку" удался Глебу Зайцеву после передачи Войтеха Полака.

В заключительном периоде "моряки" толком ничего не позволили сделать хозяевам и уверенно довели матч до победы, третьей подряд на выезде. Второй "сухарь" в КХЛ на счету голкипера "Адмирала" Антона Красоткина.

Напомним, ХК "Адмирал" из Владивостока был назван в числе худших клубов по данным недавно составленного рейтинга команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи. Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ. Сейчас худший клуб – "Адмирал". Скоро мы подведем итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: "Северсталь", "Амур" и "Адмирал", – сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Ранее из Лиги были исключены "Югра", Лада", новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак".

На финише сезона "Адмирал" демонстрирует сверхрезультативный хоккей, как в гостевых играх, так и на домашнем льду. Причем "моряки" одерживают победы не над аутсайдерами, которые, можно сказать, доигрывают "регулярку", а над коллективами, которые ведут борьбу за плей-офф. Например, успех над омским "Авангардом".

Вероятно, серия удачных игр повлияет на мнение руководителей Лиги.