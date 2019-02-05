Серьезное ДТП с элитным авто произошло на популярной трассе (фото)

Внедорожник совершил "неудачную остановку" и поплатился
Это интересно 12:00
ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

ДТП с участием нескольких автомобилей, где пострадали два джипа – Toyota Land Cruiser и Isuzu Bighorn, произошло на Золотом мосту во Владивостоке сегодня, 5 февраля.

Как рассказали ИА PrimaMedia очевидцы аварии, Bighorn въехал в заднюю часть Land Cruiser, когда тот стоял на аварийной сигнализации. Вероятно, у внедорожника кончился бензин или возникли неисправности с двигателем.

По Золотому мосту по направлению в город образовалась пробка.

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Автомобили получили достаточно серьезные повреждения — передний бампер у Bighorn, задняя часть у Land Cruiser. Также, вероятно, поврежден двигатель у Isuzu Bighorn, так как по проезжей части растеклось масло. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые установят причины аварии.

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