Серьезное ДТП с элитным авто произошло на популярной трассе (фото)

Внедорожник совершил "неудачную остановку" и поплатился

ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

ДТП с участием нескольких автомобилей, где пострадали два джипа – Toyota Land Cruiser и Isuzu Bighorn, произошло на Золотом мосту во Владивостоке сегодня, 5 февраля.

Как рассказали ИА PrimaMedia очевидцы аварии, Bighorn въехал в заднюю часть Land Cruiser, когда тот стоял на аварийной сигнализации. Вероятно, у внедорожника кончился бензин или возникли неисправности с двигателем.

По Золотому мосту по направлению в город образовалась пробка.

ДТП. Фото: предоставлено очевидцами для ИА PrimaMedia ДТП. Фото: предоставлено очевидцами для ИА PrimaMedia 1 / 2

Автомобили получили достаточно серьезные повреждения — передний бампер у Bighorn, задняя часть у Land Cruiser. Также, вероятно, поврежден двигатель у Isuzu Bighorn, так как по проезжей части растеклось масло. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые установят причины аварии.